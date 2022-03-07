Muhtarları da elektrik çarptı

Bu haftanın başlığı, Ankara’nın en ünlü mahallelerinden biri olan Çukurambar’ın muhtarı Mehmet İhsan Gülbudak’a ait.
Tek odalı muhtarlık binasına gelen şubat ayı faturasının 859,21 TL olduğunu aktaran muhtar Gülbudak’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
ELİ KOLU BAĞLI
“Elektrik zamları tüm muhtarlıklarımızın belini büktü. Tek odası olan muhtarlıklarımızın bu fahiş zamlar karşısında eli kolu bağlanmış durumda. Şahsıma şubat ayında gelen fatura 859,21 TL.
EN PAHALI TARİFE
Çankaya’da tek odaya bin 200 TL-bin 300 TL fatura gelen muhtarlıklar da var. Mart ayında bazı imtiyazlar olmasına rağmen maalesef biz muhtarları yine en pahalı tarifeden uygulamaya almışlar.
TİCARETHANE GİBİ
Muhtarlıklar ticarethane(alım/satım )yeri olmamasına rağmen faturalar ticarethane olarak geliyor. Çankaya Muhtarlar Derneği, bu sorunumuza ilgisiz kalmamalı, gidip muhtarların hakkını aramalı.”
ÇARŞI KARARDI
“YHT Garı ile Maltepe’yi birbirine bağlayan Anadolu(Tandoğan) Kapalı Çarşısı karanlığa gömülmüş. Esnaf mağdur.”
Dursun TÜRKER
AYDINLATMALAR ÜÇ HAFTADIR YANMIYOR
“Sincan’ın İstasyon Mahallesi Erkut Caddesi’nde aydınlatmalar üç haftadır yanmıyor. Esnaf zor durumda.”
Hikmet ERDEM
EGO YOLU ÇAMUR KAPLI
Bu fotoğrafı okurumuz Dursun Aytaş çekmiş/göndermiş.
İlk bakışta “Acaba EGO şoförü için test pisti mi?” dedirten bu yolun aslında 192 ve 193 numaralı hatların güzergâhı olduğunu belirten okurumuz, “Tam bir rezillik. Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Fen İşleri Daire Başkanlığı’nı da arayıp bilgi verdim” demiş.
HER YAĞIŞTA GÖLE DÖNÜYOR
Bu fotoğrafı Çankaya’nın Yaşamkent Mahallesi 3281. Cadde’deki evinden çeken okurumuz Gölsel Kesal, “Sitemizin önü(No:10) her yağmur ve kar yağdığında yol göle dönüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) çözüm bekliyoruz” diyor.
YAĞMURLU BİR HAVADA RESMEN TUZAK GİBİ
Okurumuz Mehmet Özdemir, “Etlik Gülhane Hastanesi’ndeki kaldırım taşları perişan halde. Taşların çoğu yerinden oynamış, kırılmış. Altına su gidiyor. Bastığınız anda üzerinize sıçrıyor. Yağmurlu bir havada resmen tuzak gibi” diyor.
İNSAN DÜŞSE İÇİNE GİRER
“Çankaya’nın Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi’nde(No:34) beton kırılmış, yaklaşık iki-üç metre çukur var. İnsan düşse içine girer. Acilen önlem alınmalı.”
Gürkan ÜNÜVAR
ŞAŞMAMAK ELDE DEĞİL!
Okurumuz K.K., Çankaya’nın Anıttepe Mahallesi Gençlik Caddesi’ndeki refüje dikkatleri çekerek, “Nasıl bu hale getiriliyor, şaşmamak elde değil! Bu görüntü Çankaya’ya da başkent Ankara’ya da yakışmıyor” demiş.
Muhtarları da elektrik çarptı
Bu haftanın başlığı, Ankara’nın en ünlü mahallelerinden biri olan Çukurambar’ın muhtarı Mehmet İhsan Gülbudak’a ait.
Tek odalı muhtarlık binasına gelen şubat ayı faturasının 859,21 TL olduğunu aktaran muhtar Gülbudak’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
ELİ KOLU BAĞLI
“Elektrik zamları tüm muhtarlıklarımızın belini büktü. Tek odası olan muhtarlıklarımızın bu fahiş zamlar karşısında eli kolu bağlanmış durumda. Şahsıma şubat ayında gelen fatura 859,21 TL.
EN PAHALI TARİFE
Çankaya’da tek odaya bin 200 TL-bin 300 TL fatura gelen muhtarlıklar da var. Mart ayında bazı imtiyazlar olmasına rağmen maalesef biz muhtarları yine en pahalı tarifeden uygulamaya almışlar.
TİCARETHANE GİBİ
Muhtarlıklar ticarethane(alım/satım )yeri olmamasına rağmen faturalar ticarethane olarak geliyor. Çankaya Muhtarlar Derneği, bu sorunumuza ilgisiz kalmamalı, gidip muhtarların hakkını aramalı.”
ÇARŞI KARARDI
“YHT Garı ile Maltepe’yi birbirine bağlayan Anadolu(Tandoğan) Kapalı Çarşısı karanlığa gömülmüş. Esnaf mağdur.”
Dursun TÜRKER
AYDINLATMALAR ÜÇ HAFTADIR YANMIYOR
“Sincan’ın İstasyon Mahallesi Erkut Caddesi’nde aydınlatmalar üç haftadır yanmıyor. Esnaf zor durumda.”
Hikmet ERDEM
EGO YOLU ÇAMUR KAPLI
Bu fotoğrafı okurumuz Dursun Aytaş çekmiş/göndermiş.
İlk bakışta “Acaba EGO şoförü için test pisti mi?” dedirten bu yolun aslında 192 ve 193 numaralı hatların güzergâhı olduğunu belirten okurumuz, “Tam bir rezillik. Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Fen İşleri Daire Başkanlığı’nı da arayıp bilgi verdim” demiş.
HER YAĞIŞTA GÖLE DÖNÜYOR
Bu fotoğrafı Çankaya’nın Yaşamkent Mahallesi 3281. Cadde’deki evinden çeken okurumuz Gölsel Kesal, “Sitemizin önü(No:10) her yağmur ve kar yağdığında yol göle dönüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) çözüm bekliyoruz” diyor.
YAĞMURLU BİR HAVADA RESMEN TUZAK GİBİ
Okurumuz Mehmet Özdemir, “Etlik Gülhane Hastanesi’ndeki kaldırım taşları perişan halde. Taşların çoğu yerinden oynamış, kırılmış. Altına su gidiyor. Bastığınız anda üzerinize sıçrıyor. Yağmurlu bir havada resmen tuzak gibi” diyor.
İNSAN DÜŞSE İÇİNE GİRER
“Çankaya’nın Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi’nde(No:34) beton kırılmış, yaklaşık iki-üç metre çukur var. İnsan düşse içine girer. Acilen önlem alınmalı.”
Gürkan ÜNÜVAR
ŞAŞMAMAK ELDE DEĞİL!
Okurumuz K.K., Çankaya’nın Anıttepe Mahallesi Gençlik Caddesi’ndeki refüje dikkatleri çekerek, “Nasıl bu hale getiriliyor, şaşmamak elde değil! Bu görüntü Çankaya’ya da başkent Ankara’ya da yakışmıyor” demiş.