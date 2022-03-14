Esenboğa’ya gitmek uçmaktan zor

YIL 2022... Lakin. Bir başkent düşünün ki... Havalimanına “raylı ulaşım” olmasın. Bir başkent düşünün ki...Havalimanına “belediye otobüsü” olmasın.
Misal.
Okurumuz Aydın Güzel, “Türkiye’nin başkentinde, nüfusu altı milyona yaklaşan bir şehirde, havalimanına ulaşmanın bu kadar zor ve alternatifsiz olması tam bir rezalet” demiş.
Haklı.
RAYLI ULAŞIM YOK ÇÜNKÜ: Yıllardır “metro hattı” konuşulur, ama iş icraata gelince de verilen sözler raydan çıkar.
OTOBÜS HATTI YOK ÇÜNKÜ: Esenboğa Havalimanı ulaşımını sağlayan “442 numaralı EGO hattı” özelleştirilmişti.
*
Peki bugün vatandaş ne bekliyor?
Okurumuz Aydın Güzel, milyonlarca insanın sesi olduğu bu konudaki iletisinde -özetiyle- şunları aktarıyor:
ÖNCE EGO HATTI, SONRA METRO HATTI
“Esenboğa Havalimanı’na yıllardır bir metro hattı yapılmadı. EGO hattı imkânı da vatandaşın elinden alındıktan sonra ya HAVAŞ’a ya da Belko-Air’a binmeye mecbur bırakıldık. 442 numaralı EGO hattının özelleştirilmesi sonrası yerine gelen Belko-Air, eskiden 20 dakikada bir olan servis saatlerini tıpkı HAVAŞ gibi saatte bir olarak değiştirdi. Türkiye’nin başkentinde, nüfusu altı milyona yaklaşan bir şehirde, havalimanına ulaşmanın bu kadar zor ve alternatifsiz olması tam bir rezalet. Öncelikle 442 numaralı EGO hattı geri getirilmeli, sonra ise acilen Esenboğa Havalimanı metro hattı için harekete geçilmeli. Türkiye’de başka bir başkent de yok, başka bir Ankara da yok.”
OKURDAN NOT: Belko-Air’i aradığımda yarım saatte bir servis kalktığını söylediler ancak bu bilgi resmi internet sitelerinde yok.
312 NE İSTER
Okurumuz Emre Bulut, “Karapürçek-Beşikkaya-Sıhhiye-Ulus” seferi yapan 312 numaralı EGO otobüs hattını çok sık kullanan bir kent sakini/yolcu olduğunu söylüyor. Okurumuz, hem gözlemlediği sıkıntıları hem de çözüm önerilerini -özetiyle- şöyle aktarıyor.
SIKINTILAR
* Karapürçek’ten hareket eden ve seferine başlayan bir otobüs, henüz 10’uncu durağa gelmeden doluyor.
* Hattın sefer sayısı akşam pik saatlerde yetersiz kalıyor ve bu yüzden balık istifi yolcu taşıyor.
* Bu bölgede yaşayan vatandaşlar da başka merkez ilçeler gibi direkt olarak Kızılay’a ulaşabilmeli.
ÖNERİLER
* Akşamları özellikle de okul çıkışından sonraki sefer sayısı aralığı maksimum 10 dakika olmalı.
* Beşikkaya Mahallesi’nin ulaşımı Karapürçek bölgesinden ayrılarak yeni bir hat ile sağlanmalı.
* Söz konusu bu yeni hat Beşikkaya-Önder-Siteler-Gülveren-Dikimevi-Kızılay güzergâhını izlemeli.
OKURDAN NOT:
1) Belirtmiş olduğum durumlar, nüfusu 40 bine dayanmış Beşikkaya Mahallesi’nin ortak sorunudur.
2) Türkiye’nin başkentinde, insani standartlarda işimize, okulumuza, evimize gidip gelemiyoruz.
ÖNERİM VAR
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DURAKLARDAN GELİR ELDE EDEBİLİR
Okurumuz İzzet Onur Nazlıaka’nın önerisi, otobüs ve metro duraklarıyla ilgili.
Okurumuz diyor ki: “EGO otobüslerinde, durakları belirten bilgilendirme ekranları bulunuyor ve bu ekranlarda otobüsün geçtiği durakların adları hem görsel(yazılı) hem de işitsel(sesli) olarak yolcuların bilgisine sunuluyor. Acaba alışveriş merkezleri esas alınarak adlandırılan duraklar için kendilerinden ücret talep edilemez mi veya mevcut durak adları değiştirilerek duraklara alışveriş merkezlerinin adları verilemez mi? Ve dahi sadece otobüs duraklarının değil özellikle metro duraklarının da bu anlamda ciddi bir potansiyel taşıdığını belirtmek istiyorum. Keza otobüs/metro hat adlarında da alışveriş merkezlerine yer verilebilir. Alışveriş merkezleri reklamlarını bu sayede hızlı ve etkili şekilde yapma imkânı bulur. EGO Genel Müdürlüğü ise toplu taşımada zarar kalemlerinin arttığı şu günlerde kayda değer zahmete girmeden ciddi bir gelir elde eder. Bu konu üzerinde büyük bir duyarlılıkla çalışılması gerektiğini düşünüyorum.”
SORU(YORUM)
ABB’NİN ‘BİSİKLET YOLU PROJESİ’ NE DURUMDA?
Okurumuz Hakan Sezim, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) ‘bisiklet yolu projesi’ ne durumda?” diye sormuş ve şöyle demiş:
“Eskişehir Yolu’na bisiklet yolu yapsalar da ODTÜ-Bilkent ve hatta Çayyolu’na gidecek olanlar bu yolu kullansalar, çok mu zor?”
OKUR RADARI
* “Çankaya’nın Şehit Cengiz Karaca Mahallesi’nde, 1057. Cadde ile 1060. Sokak’ın kesişiminde altyapı için kazılan alan maalesef kapatılmadı. İlgililerin dikkatine.”
Ahmet AKLAR
* “Çankaya’nın Çukurambar Mahallesi’nde, Öğretmenler Caddesi ile 1459. Cadde’nin kesişimindeki trafik lambası yerinden çıkmış. Kablosu kopmadan onarılmalı.” U. ÖZGÜNAY
* “Çankaya’nın Yücetepe Mahallesi 85. Cadde’nin kaldırımındaki plastik kapak kırılmış. Yetişkin, çocuk, engelli... Kaldırımı kim kullansa bu vaziyet tehlikeli!”
Dursun TÜRKER
* Keçiören’in Güçlükaya Mahallesi’nde, Kaya Sokak ile Şehit Murat Azizo Sokak’ın kesiştiği noktadaki ağaçların dalları, elektrik tellerine sarılmış vaziyette.”
Mehmet ÖZDEMİR
* Mamak’ın Kartalpete Mahallesi’nde, Süleyman Ayten Caddesi ile Okullar Caddesi’nin kesişiminde kalan kaldırımdaki levha kırılmış. Yetkililere duyurulur.”
Hasan BORA
Esenboğa’ya gitmek uçmaktan zor
YIL 2022... Lakin. Bir başkent düşünün ki... Havalimanına “raylı ulaşım” olmasın. Bir başkent düşünün ki...Havalimanına “belediye otobüsü” olmasın.
Misal.
Okurumuz Aydın Güzel, “Türkiye’nin başkentinde, nüfusu altı milyona yaklaşan bir şehirde, havalimanına ulaşmanın bu kadar zor ve alternatifsiz olması tam bir rezalet” demiş.
Haklı.
RAYLI ULAŞIM YOK ÇÜNKÜ: Yıllardır “metro hattı” konuşulur, ama iş icraata gelince de verilen sözler raydan çıkar.
OTOBÜS HATTI YOK ÇÜNKÜ: Esenboğa Havalimanı ulaşımını sağlayan “442 numaralı EGO hattı” özelleştirilmişti.
*
Peki bugün vatandaş ne bekliyor?
Okurumuz Aydın Güzel, milyonlarca insanın sesi olduğu bu konudaki iletisinde -özetiyle- şunları aktarıyor:
ÖNCE EGO HATTI, SONRA METRO HATTI
“Esenboğa Havalimanı’na yıllardır bir metro hattı yapılmadı. EGO hattı imkânı da vatandaşın elinden alındıktan sonra ya HAVAŞ’a ya da Belko-Air’a binmeye mecbur bırakıldık. 442 numaralı EGO hattının özelleştirilmesi sonrası yerine gelen Belko-Air, eskiden 20 dakikada bir olan servis saatlerini tıpkı HAVAŞ gibi saatte bir olarak değiştirdi. Türkiye’nin başkentinde, nüfusu altı milyona yaklaşan bir şehirde, havalimanına ulaşmanın bu kadar zor ve alternatifsiz olması tam bir rezalet. Öncelikle 442 numaralı EGO hattı geri getirilmeli, sonra ise acilen Esenboğa Havalimanı metro hattı için harekete geçilmeli. Türkiye’de başka bir başkent de yok, başka bir Ankara da yok.”
OKURDAN NOT: Belko-Air’i aradığımda yarım saatte bir servis kalktığını söylediler ancak bu bilgi resmi internet sitelerinde yok.
312 NE İSTER
Okurumuz Emre Bulut, “Karapürçek-Beşikkaya-Sıhhiye-Ulus” seferi yapan 312 numaralı EGO otobüs hattını çok sık kullanan bir kent sakini/yolcu olduğunu söylüyor. Okurumuz, hem gözlemlediği sıkıntıları hem de çözüm önerilerini -özetiyle- şöyle aktarıyor.
SIKINTILAR
* Karapürçek’ten hareket eden ve seferine başlayan bir otobüs, henüz 10’uncu durağa gelmeden doluyor.
* Hattın sefer sayısı akşam pik saatlerde yetersiz kalıyor ve bu yüzden balık istifi yolcu taşıyor.
* Bu bölgede yaşayan vatandaşlar da başka merkez ilçeler gibi direkt olarak Kızılay’a ulaşabilmeli.
ÖNERİLER
* Akşamları özellikle de okul çıkışından sonraki sefer sayısı aralığı maksimum 10 dakika olmalı.
* Beşikkaya Mahallesi’nin ulaşımı Karapürçek bölgesinden ayrılarak yeni bir hat ile sağlanmalı.
* Söz konusu bu yeni hat Beşikkaya-Önder-Siteler-Gülveren-Dikimevi-Kızılay güzergâhını izlemeli.
OKURDAN NOT:
1) Belirtmiş olduğum durumlar, nüfusu 40 bine dayanmış Beşikkaya Mahallesi’nin ortak sorunudur.
2) Türkiye’nin başkentinde, insani standartlarda işimize, okulumuza, evimize gidip gelemiyoruz.
ÖNERİM VAR
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DURAKLARDAN GELİR ELDE EDEBİLİR
Okurumuz İzzet Onur Nazlıaka’nın önerisi, otobüs ve metro duraklarıyla ilgili.
Okurumuz diyor ki: “EGO otobüslerinde, durakları belirten bilgilendirme ekranları bulunuyor ve bu ekranlarda otobüsün geçtiği durakların adları hem görsel(yazılı) hem de işitsel(sesli) olarak yolcuların bilgisine sunuluyor. Acaba alışveriş merkezleri esas alınarak adlandırılan duraklar için kendilerinden ücret talep edilemez mi veya mevcut durak adları değiştirilerek duraklara alışveriş merkezlerinin adları verilemez mi? Ve dahi sadece otobüs duraklarının değil özellikle metro duraklarının da bu anlamda ciddi bir potansiyel taşıdığını belirtmek istiyorum. Keza otobüs/metro hat adlarında da alışveriş merkezlerine yer verilebilir. Alışveriş merkezleri reklamlarını bu sayede hızlı ve etkili şekilde yapma imkânı bulur. EGO Genel Müdürlüğü ise toplu taşımada zarar kalemlerinin arttığı şu günlerde kayda değer zahmete girmeden ciddi bir gelir elde eder. Bu konu üzerinde büyük bir duyarlılıkla çalışılması gerektiğini düşünüyorum.”
SORU(YORUM)
ABB’NİN ‘BİSİKLET YOLU PROJESİ’ NE DURUMDA?
Okurumuz Hakan Sezim, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) ‘bisiklet yolu projesi’ ne durumda?” diye sormuş ve şöyle demiş:
“Eskişehir Yolu’na bisiklet yolu yapsalar da ODTÜ-Bilkent ve hatta Çayyolu’na gidecek olanlar bu yolu kullansalar, çok mu zor?”
OKUR RADARI
* “Çankaya’nın Şehit Cengiz Karaca Mahallesi’nde, 1057. Cadde ile 1060. Sokak’ın kesişiminde altyapı için kazılan alan maalesef kapatılmadı. İlgililerin dikkatine.”
Ahmet AKLAR
* “Çankaya’nın Çukurambar Mahallesi’nde, Öğretmenler Caddesi ile 1459. Cadde’nin kesişimindeki trafik lambası yerinden çıkmış. Kablosu kopmadan onarılmalı.” U. ÖZGÜNAY
* “Çankaya’nın Yücetepe Mahallesi 85. Cadde’nin kaldırımındaki plastik kapak kırılmış. Yetişkin, çocuk, engelli... Kaldırımı kim kullansa bu vaziyet tehlikeli!”
Dursun TÜRKER
* Keçiören’in Güçlükaya Mahallesi’nde, Kaya Sokak ile Şehit Murat Azizo Sokak’ın kesiştiği noktadaki ağaçların dalları, elektrik tellerine sarılmış vaziyette.”
Mehmet ÖZDEMİR
* Mamak’ın Kartalpete Mahallesi’nde, Süleyman Ayten Caddesi ile Okullar Caddesi’nin kesişiminde kalan kaldırımdaki levha kırılmış. Yetkililere duyurulur.”
Hasan BORA