01.40 sonrası ulaşımda gece ayazı

SÖZ YETKİLİDE
Ancak uygulamaya geçmeyen bu karardan yaklaşık bir ay sonra okurumuz Şaban Tatlı, sağlık çalışanlarının merak ettikleri soruyu, 2 Ağustos 2021’de yine bu köşeden şu ifadelerle sormuştu:
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Peki bizler sağlık çalışanları olarak kimi bekliyoruz ve daha ne kadar bekleyeceğiz?”
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Ve bu soru yanıt buldu.
Meğer ABB Meclisi’nin 7 Temmuz 2021’de oy birliğiyle aldığı “30 Haziran’da sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkının 31 Aralık’a kadar uzatılması” şeklindeki karar iptal edilmiş.
EGO Genel Müdürlüğü, kararın iptaline “Uzatılması yönünde Cumhurbaşkanlığı kararı olmaması” yönünde gerekçe gösteriyor.
ÖNERİM VAR
* “29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan ve 19 Mayıs’ta Anıtkabir’e ring seferi konulsun. Belki de bu uygulama daha sonraları sadece milli bayramlarla sınırlı kalmayıp, günlük rutin bir hizmet haline döndürülebilir.
* Araç olarak da EGO’nun kentin dar yollarında ve yolcu sayısının az olduğu bazı metro ring hatlarında kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi’nden yeni satın aldığı sekiz metrelik midibüsler kullanılabilir.”
ÖĞRENCİ DE VELİ DE MAĞDUR
“Çubuk’ta ikâmet edip Pursaklar Fen Lisesi’ne gidecek olan öğrencilerimiz var. Gelgelelim ilçemizdeki ‘S’ plakalı servis araçlarının izni, Pursaklar Fen Lisesi’ne bir buçuk kilometre mesafedeki Karyağdı Kavşağı’na kadar. Sonrasına izin olmadığı için öğrencilerimiz de veliler de mağdur durumda. Çubuk ilçemizdeki servis tarifesi ile Ankara’daki servis tarifesi arasında ise iki kat fark var. Bu nedenle ‘S’ plakalı servislerin sınırlarının uzatılması veya özel izin belgesi ile servis kullanımının sağlanması hususlarında yetkililerden yardım bekliyoruz.”
ANKARA VALİLİĞİ’NİN ARTIK BU DURUMA EL ATMASI LAZIM
OKURUMUZ Kudret Başçoban, pandemi döneminde daha fazla okula ihtiyaç duyulmasına rağmen Mamak’ın Abidinpaşa Mahallesi’ndeki 29 Ekim Ortaokulu’nun bir türlü bitirilemeyen inşaat çalışmalarını eleştirmiş. Okurumuz, “Ankara Valiliği’nin artık bu duruma el atması lazım” çağrısında bulunmuş.
ANKARAY VE METRO HATLARI 01.00’E KADAR ÇALIŞMALI
EGO Genel Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte toplu taşıma hizmetlerinde(otobüs, metro ve ANKARAY) tam kapasite ile kışlık servis programına geçildiğini duyurdu.
Geçen günlerde huzurevine ziyarette bulunan ismi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuzun “bir şikâyet ve bir talep” içerikli iletisi şöyle:
BİR ŞİKÂYET
* “Huzurevinin bahçesindeki ağaçlar kurumuş. Ayrıca bahçenin zemini, tekerlekli sandalyelerle dolaşan yaşlılarımız için uygun durumda değil. Toprak üzerinde ilerlemeleri hayli zor.”
VE BİR TALEP
* “Huzurevi sakinlerinin yeşil alanları daha sağlıklı kullanabilmeleri için öncelikle bahçenin düzenlenmesi, tekerlekli sandalyelerin ilerleyebileceği bir yolun yapılması lazım.”
OKURDAN NOT: “Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi her ne kadar Altındağ Kaymakamlığı’na bağlı olsa da Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın hem bahçeyle ilgileneceğine hem de tekerlekli sandalyeler için gereken yolu yapacağına inanıyorum.”
SORUM VAR
ÖNERİM VAR
OTOBÜS FİRMALARININ YAPTIĞI GİBİ
“Otobüslerin plakaları Ankara’yı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni veya EGO Genel Müdürlüğü’nü yansıtacak şekilde belirlenebilir. Daha ziyade şehirler arası otobüs firmalarının yaptığı ve firma isimlerinden esinlenerek plakalarını özel olarak belirledikleri bu uygulama, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce de gerçekleştirilebilir. Bu doğrultuda Ankara’yı belirtmek üzere 06 ANK xxx serisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni belirtmek üzere 06 ABB xxx serisi ve EGO Genel Müdürlüğü’nü belirtmek üzere 06 EGO xxx serisi plakaların otobüslere alınması konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü nezdinde etkili girişimlerde bulunulabilir.
KENT KİMLİĞİNE CİDDİ KATKI SAĞLAR
Gece başınızı yastığa koyuyorsunuz, komşuda bi ses var:
“Aslan kükrüyor!”
La Fonten’den masal falan değil, vallahi gerçek.
Okurumuz Niyazi Gürel’in bir süredir yaşadıkları işte aynen böyle.
*
Başta Ankara Valiliği olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’nin de gösterdiği ekstra çaba/duyarlılık sayesinde önemli bir mesafe kat ettik.
Turistlerin en çok ziyaret ettikleri seyir terası kısmında bir dönem ‘yazı/okul tahtası’ görünümündeki iç acıtan o manzara bugün yok.
Peki bitti mi?
Hayır.
Çoğu gitti azı kaldı.
Ve bu önerge tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.
Ancak 24 Temmuz Cumartesi günü -yani bu karardan tam iki hafta sonra- sağlık çalışanı okurumuz Şaban Tatlı’dan bir ileti geldi.
Aktardıkları aynen şöyle:
KİMİ BEKLİYORUZ VE DAHA NE KADAR BEKLEYECEĞİZ?
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Otobüslerde şoförler, metro istasyonlarında ise güvenlik görevlileri, ‘Karar bize ulaşmadığı için mecburen kart basmanız lazım’, ‘Bize henüz emir gelmedi’ şeklinde uyarılarda bulunuyor.
“Burası başkent Ankara...
Söz konusu yer Çankaya...
Peki nasıl olur da aylardır doğalgaz bağlanamaz?” diye sorduğumda, okurumuz Baskın Oran, ikinci bir ileti daha gönderdi.
Özetle aktardığı şu:
AYLARDIR UĞRAŞIYORUM
“Panora AVM’nin önü tamamen paralı, valeler göz açtırmıyor. Oysa araçların 15 dakikalık bekleme hakları var, ancak valeler atmaca gibi atlayıp para istiyorlar ve bu da yetmezmiş gibi saygısız davranıyorlar.
SORU(YORUM):
* Bu valeler kimin adına çalışıyor?
* AVM yönetimi bu duruma neden göz yumuyor?”
“O lastikçinin yaktığı ateş söndü, kapkara duman havaya karışıp dağıldı. Peki ‘oldubitti’ mi diyeceğiz? Küçük gibi görünse de bu da bir ‘kent(li) suçu’ elbette. Ankara Kent Konseyi’ne önerim, ‘kent(li) suçu’ konusunda bir manifesto hazırlamaları ve yayınlamaları yönünde. Bu çalışma, hem kentlilik bilincinin oluşması ve geliştirilmesi hem de şehrin orta yerinde lastik yakmak gibi olayların sona erdirilmesi için şart.”
Ve bu konuyu Hürriyet Ankara, “BU BİR KENT SUÇU” manşetiyle birinci sayfadan vermişti.
*
Kadir Batkı, geçen hafta İzmir’den kalkıp, Ankara’ya misafir gelmiş.
Hoş gelmiş, sefa gelmiş.
Tarihi Ankara Kalesi’ni merak etmiş, Ankaralı ev sahibi de “Hay hay” demiş.
23 Haziran Çarşamba günü Ankara Kalesi’ne gitmişler.
Önce İçkale sonra da Akkale...
Koronavirüs salgını sonrası sayıları hızla artan kuryelerin büyük bir çoğunluğunun, “Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf olması”, “Zorunlu Trafik Sigortası’nın zorunlu olmaması” ve “A sınıfı ehliyet almayı gerektirmemesi(B sınıfı ehliyet yeterli)” gibi nedenlerden ötürü 50cc motorlu bisikletlerle trafiğe çıktıklarını aktaran Yakup Sağlam, gözden kaçırılan tehlikeyi ise şöyle aktarıyor:
BİR KİT KULLANARAK HIZINI ARTTIRIYORLAR
“Burada yetkililerin gözden kaçırdıkları şey, 50cc motorlu bisikletlerin özel bir kit ile 80 ya da 110 cc’ye çıkarılabilmesi. Yani hem A1-A2 ehliyete sahip olmadan(B sınıfı ehliyetle) motosiklet kullanmış oluyorlar, hem de vergi ve sigorta ödemiyorlar. Üstüne bir de yasal olmayan yöntemle hız arttırımı yaptırdığı ve motosiklet ehliyeti(tecrübesi) olmadığı için trafikte kazalara sebebiyet veriyorlar. İşlerini hakkıyla ve kuralıyla yapan motosikletli kuryeler ise doğal olarak bu durumdan son derece rahatsız ve şikâyetçiler. Rutin kontroller ile görevli uzmanlar tarafından bu 50cc denetimleri derhal arttırılmalı.”
BU HATA DÜZELTİLMELİ
“Yenimahalle’nin Beştepe Mahallesi’nde karşılaştığım her iki cadde levhasında da nokta(.) unutulmuş. 9. Cadde yerine 9 Cadde, 33. Cadde yerine ise 33 Cadde yazılmış. Bu hata düzeltilmeli.”
BU DA BENDEN
ABB Numarataj Şube Müdürlüğü, kentte adres bulmayı kolaylaştırmak için “BİNALARA ADRESLİ NUMARA” çalışmasını da artık daha fazla zaman kaybetmeden tamamlamalı.
Bu eski yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni alınarak restore edilebileceğini, maliyetinin ise ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) desteğiyle karşılanabileceğini belirten okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
KENTE KAZANDIRILMALI
Misal, Yakup Sağlam...
Hem kendini ve kentini yaşayan bir Hürriyet Ankara okuru, hem Burada Okur Yazar’ın en sıkı müdavimi, hem de Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği’nin kurucu başkanı.
Yakup Sağlam, ayarsız fıskiyelerin en çok da motosiklet sürücülerine kâbus olduğuna dikkat çekerek, iletisinde -özetiyle- şunları kaydetmiş:
MOTOSİKLETLİLERİN KORKULU RÜYASI
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin acilen bazı önlemler alması gerektiğine dikkat çeken okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
YAZI, ÇÖP YAKMA, GÜRÜLTÜ...
“Tarihi Ankara Kalesi’nin surlarına, tarihi evlerin duvarlarına yazı yazıyorlar. Tarihi sokaklarda ve herkesin gözü önünde çöp yakıyorlar. Gürültü çıkaranı, hakaretler edeni ve daha birçok nahoş görüntü de cabası.
Hafta sonu ve bayram tamam, ama hafta içi için duyurular maalesef yetersiz kaldı.
Yani birçok vatandaş bu durumdan habersizdi.
Otobüslerde yoğunluk ve çile artıp, üzerine bir de koronavirüs riski eklenince...
Vatandaşlar “dokuz gün boyunca dokuz doğurarak” ANKARAY ve metronun yolunu gözledi.
*
Okurumuz Ayhan Gözüküçük, işte onlardan biri.
EGO Genel Müdürlüğü’nün aldığı bu kararla özel sektörde çalışan vatandaşları göz ardı ettiğini savunan okurumuz, “Özel sektörde çalışanlar insan değil mi?” eleştirisinde bulunmuş ve şöyle devam etmiş:
Okurumuz Halil Şimşek, şöyle bir kıyas yapmıştı:
* Melih Gökçek: Ankara Kalesi’nin etrafındaki gecekonduları yıkıyor, Ulus’ta meydan çalışması yapıyordu.
* Mansur Yavaş: Ulus’taki meydan çalışmasını devam ettirmiyor, Ankara Kalesi çevresinde hiçbir çalışma yapmıyor.
*
01.40 sonrası ulaşımda gece ayazı
1) Hürriyet Ankara okuru Aydın Güzel, “Şehir dışından gelenler büyük problem yaşıyor. ANKARAY ve metro hatları 01.00’e kadar çalışmalı” dedi.
2) Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi’nde konuşma yapan MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, “Gece ulaşımı problemi çözülmeli” dedi.
3) Ve kısa bir süre sonra EGO Genel Müdürlüğü, geçen pazartesi(27 Eylül) itibarıyla “gece ulaşımında saat ayarı” yapıldığını vatandaşlara duyurdu.
*
Son sefer saatleri şu şekilde güncellendi:
* ANKARAY ve metro seferleri saat 24.00’ten 01.00’e uzatıldı.
* EGO otobüslerinin normal hatlarda son sefer saati 24.00’ten 01.30’a uzatıldı.
* EGO otobüslerinin metro ring hatları ise 24.00’ten 01.40’a uzatıldı.
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Adı “gece ulaşımı” ancak 01.40 sonrası vatandaşa “gece ayazı...”
Halbuki, başkent Ankara’da koronavirüs salgını öncesinde ulaşım 24 saatti.
Yani gerçek “gece ulaşımı” vardı. Tıpkı okurumuz M.A.’nın yaptığı hatırlatma gibi.
BUNA GECE ULAŞIMI DENMEZ
Koronavirüs salgını öncesinde Ulus, Sıhhiye ve Kızılay’daki duraklardan semtlere 05.00’te verilen gece servislerinin şimdi 01.30’da sona erdiğine dikkat çeken okurumuz, “Buna gece ulaşımı denmez” eleştirisinde bulunmuş.
Okurumuz, iletisinde şunları aktarmış:
05.00 OTOBÜSLERİ GERİ GELSİN
“Sabah hastaneye giden de 06.30’da işine giden de kullanıyordu. Bu otobüslerin çok iyi de yolcusu vardı. Şimdi insanlar dolmuşa mahkûm oldu. Başkent Ankara, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın bu kente getirdiği ‘24 saat kesintisiz toplu taşıma’ uygulamasını kaybetti ama bari sabah 05.00 otobüsleri geri gelsin de birçok insanın çilesi bitsin.”
ÖNERİM VAR
EGO DEĞİL YURT OLSUN
Okurumuz Selahattin Erdem, “Ulus Meydanı’ndaki eski Spor Genel Müdürlüğü’ne ait binanın EGO Genel Müdürlüğü’ne verilmesi yerine üniversiteli öğrenciler için yurt olması” önerisinde bulunmuş.
“EGO Genel Müdürlüğü’nün bine yakın çalışanıyla kentin kalbinde, Ulus’un tam da orta yerinde ne işi var!” diyen okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
ULUS DA ESNAF DA KAZANIR
“Eğer, EGO Genel Müdürlüğü’nün bir binaya ihtiyacı varsa, bu bina tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde sıfırdan yapılmalı ki kalıcı olmalı. Ulus’taki birçok bina bugün değilse bile yarın yıkılmaya mahkûm olacak, yapılan masraf ve emek boşa gidecek. İlla ki Ulus’a düzenleme yapmak şart. Çünkü Ulus’tan tarihi Ankara Kalesi’ne kadar kentin nefes borusu tıkalı. Bu yüzden bu bina üniversite öğrencileri için geçici de olsa yurt olarak değerlendirilmeli. Bu sayede öğrencilerle birlikte Ulus da hareket kazanır, esnaf da kazanır.”
10324 NO’LU OTOBÜS DURAĞI ESKİ YERİNE DÖNSÜN
Okurumuz Muharrem Dibekkaya, Çankaya’nın Koru Mahallesi’ndeki Mesa Koru Sitesi İlkokulu’nun önüne konulan 10324 no’lu otobüs durağının korunaksız olduğuna dikkat çekerek, “Buraya 50 metre kadar mesafede yaklaşık 30 senedir duran kapalı bir otobüs durağı zaten var. Biz tekrar bu durağın eski yerine çekilmesini istiyoruz. Ayrıca otobüs durağı sonrası okul önünde yoğun trafik oluşmaya başladı. Kaza riski de arttı” demiş.
SORUM VAR
AST İÇİN VERİLEN SÖZLER UNUTULDU MU?
Okurumuz M.Y., Ankara Sanat Tiyatrosu’nun(AST) yeni sezonu cumartesi akşamı Bilkent Sahne’de açtığını belirterek, “AST, pandemi koşullarının getirdiği zorluklar nedeniyle Ihlamur Sokak’taki 58 senelik tarihi salonunu boşaltmak zorunda kalmıştı. O günlerde hem Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş hem de Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ‘tiyatronun yer sorununa çözüm’ için söz vermişti” demiş ve sormuş:
* “AST için verilen sözler unutuldu mu?”
ULUSLARARASI AKYURT FUAR ALANI’NIN TAMAMLANMASINI BEKLİYORUZ
Okurumuz Duygu Aktaş, Congresium Ankara’nın hem kent içinde trafiğe neden olduğunu hem de kapasitesinin yetersiz kaldığını söylüyor.
Başkent Ankara’nın en büyük ve öncelikli eksikliklerinin başında “büyük bir fuar alanı” geldiğini aktaran okurumuz, “Verilen sözlerin yerine getirilmesi için sesimizin duyulmasını, Uluslararası Akyurt Fuar Alanı’nın tamamlanmasını bekliyoruz” diyor.
ÜCRETSİZ YAPMAK YETMEZ BURAYA SORUMLU DA LAZIM
Okurumuz Umut Özkan, diyor ki:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), Zafer Çarşısı’nda bulunan tuvaletleri ‘ücretsiz’ olarak vatandaşın kullanımına açtı. Ancak çarşı esnafı, tuvaletlerden birini arızalı olduğu için kapatmış, diğerleri ise pislik içinde. Bu tuvaletleri ücretsiz yapmak yetmez. Buraya bir de sorumlu/görevli atamak gerekir.”
BU İLKEL ÖNLEM TAM BİR TUZAK
Okurumuz D.G., “Bu fotoğrafı Eskişehir Yolu’ndaki Tepe Prime ve Mahall’den direkt Sabancı Bulvarı’na bağlanmak için kullanılan yolda çektim” demiş. Asfaltla seviye farkı olduğu için rögar kapaklarının üzerine “uyarı” amaçlı da olsa konulan beton parçalarının tehlike yarattığına dikkat çeken okurumuz, şu uyarıyı yapmış: “Yolda aydınlatma da yok. Bu ilkel önlem, hava karardığında sürücüler için tam bir tuzak.”
ANKARA BAHTI KARA ÇAYI KARA
Okurumuz Emre Çetiner, bu fotoğrafı ACity AVM’nin yanında çekmiş ve şu notu düşmüş: “Ankara, bahtı kara, çayı kara...”
KISA... KISA...
* “Altındağ’ın Baraj Mahallesi Beylerbeyi Sokak’ta(Kuzeykent TOKİ), hiçbir GSM operatörü çekmiyor. Konuşma ve internet kullanmada sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden çözüm bekliyoruz.”
Songül ARSLAN
* “Çankaya’nın Alacaatlı Mahallesi 3390. Sokak’a park eden araçlar yüzünden yol daralıyor, sabah ve akşam trafik sıkışıyor. Yolun genişletilmesi, asfalt ve kaldırım yapılması lazım.”
Mustafa P.