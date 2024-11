Ömer Faruk Sakarya, Ukrayna Adana Fahri Konsolosu oldu

Haberin Devamı

UKRAYNA’NIN İMARINDA ADANA’NIN ÖNEMİ

Açılış sonrası ise Sheraton Grand Adana’da resepsiyon verildi. Saygı duruşu, Ukrayna ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başlayan programın açış konuşmasını yapan Fahri Konsolos Ömer Faruk Sakarya, Adana’nın körfez savaşları sonrası Irak’ın yeniden imarında en çok destek veren, çaba gösteren kent olduğunu hatırlatarak, “Bizler Adana olarak Ukrayna’nın imarında, sosyal ve kültürel hayatının desteklenmesinde de en büyük aktör olacağız. Bu bakış açısıyla çalışacak, çaba göstereceğim. Hem Ukrayna’nın, hem de ülkemizin menfaatlerini en üst düzeyde tutacağım. Bu görev benim için bir gurur. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Ukrayna Devlet Başkanı’nın olur ve uygun görmeleri ile bu göreve atandım. Bu büyük bir sorumluluk. Her iki ülkenin de bana olan güvenini boşa çıkarmayacağım” dedi.

‘DEVLET NEZDİNDE PRESTİJLİ’

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de, Adana’nın Doğu Akdeniz’in de en önemli ve lokomotif şehirlerinden birisi olduğuna dikkat çekerek başladığı konuşmasında, fahri konsolosluğun Ukrayna’nın Adana’ya gösterdiği ilginin tescili olduğunu kaydetti. Adana’nın yeni stratejik yatırımlar, gelişmelerle sanayi, tarım, turizmin parlayan yıldızı olacağını vurgulayan Köşger, “Bu stratejik coğrafyada, bu kritik zamanda, kritik eşikte Adana’nın fahri konsoloslukla taçlandırılmış olması Ukrayna açısından da isabetli bir iş. Bugünler geçecek. Dünya daha iyi bir hale gelecek. Dünyada sulhun, sükunetin, huzurun, barışın hakim olduğu, ekonomik ilişkilerin güçlendiği, ülkelerin kendi potansiyellerini kullanabildikleri ve daha üretken hale gelebildikleri bir coğrafyada Ukrayna-Türkiye ilişkileri çok daha kuvvetli, çok daha sağlam hale gelecektir. Fahri konsolos olarak seçilen, görevlendirilen arkadaşımız çok isabetli bir tercih. Hem devlet nezdinde yani bizim nezdimizde itibarı son derece yüksek, prestijli bir arkadaşımız, hem iş dünyası içerisinde saygın bir iş adamı. O anlamda hem devlet tarafını, hem iş dünyasını Ukrayna ve Türkiye dostluğu, kardeşliğinde daha motive ve daha aktive hale gelecek olmasından dolayı da isabetli bir tercih olduğunu söylemek istiyorum. Ömer Faruk beyi tebrik ediyorum. Ukrayna’yı bu seçiminden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

İŞ DÜNYASINA DAVET

Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar da, 3 yıldır Türkiye’de görev yaptığını söyledi, yaklaşık 3 yıldır devam eden savaşta Türkiye’nin desteğini gördüklerini belirterek, “Bu karanlık dönemimizde yanımızda olan ve yardımlar sağlayan Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkına en derin minnettarlıklarımı sunarım” dedi. Dostluğun temelinde sadece savaşın olmadığını, geleceğe bakış ve ortak değerlerin de bulunduğuna dikkat çeken Bodnar, “Cumhurbaşkanlarımız sağlam bir stratejik işbirliği geliştirmekte. Serbest ticaret anlaşmasını imzaladık ve yürürlüğe sokmak üzereyiz. İş dünyaları daha rahat, daha sınırsız bir şekilde birbiriyle iş yapabilecek. Ukraynalılar Türkiye’ye Türkler de Ukrayna’ya herhangi bir kısıtlama, vize olmaksızın seyahat edebiliyor” diye konuştu. Türk iş dünyasını Ukrayna’nın yeniden yapılanması ve inşasında rol oynamaya davet eden Bodnar, “Açılışını yaptığımız fahri konsolosluğumuzun başında Ömer bey gibi mert ve dürüst bir insan oldukça hem ülkelerimiz, hem bölgelerimiz, hem insanlarımız arasındaki iletişimin her geçen gün güçleneceğinden hiç şüphem yok. Ömer Faruk bey sadece Türkiye için vatansever değil, aynı zamanda kendi memleketi için de katkılar sunan bir beyefendi. Kalbinde Ukrayna için de yer olması bizim için büyük bir şeref. Hem Ukrayna’nın hem Türkiye’nin dünyada öncü rol oynaması için her türlü ihtiyaç duyduğu potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Ömer Faruk Sakarya gibi kıymetli dostlarımız sayesinde stratejik işbirliğimiz yeni bir seviyeye çıkacak ve Adana şehrini Ukrayna’nın her şehrinde her vatandaşımız bilecek” dedi.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Bodnar, Adana Fahri Konsolosu Sakarya'ya Ukrayna devleti adına “Konsolosluk Patent Belgesi”, Vali Köşger de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Dışişleri Bakanlığı’nca tanzim edilen Buyrultu belgesini verdi.

MUHTEŞEM RESEPSİYON

Ukrayna Adana Fahri Konsolosluk Açılış Resepsiyonu Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükelçi Vasyl Bodnar, Konsolos Oleksandr Voronin, Başkatip Viacheslav Khomenko, OECD Daimi Temsilci Büyükelçi Prof. Dr. Kerem Alkin, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Başsavcı Bilal Gümüş, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü, Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı, 19 ve 20’nci Dönem Adana Milletvekili Mustafa Küpeli, 18, 20 ve 21’inci Dönem Adana Milletvekili Mehmet Ali Bilici, Türkiye A Milli Futbol Takımı eski Teknik Direktörü Fatih Terim, Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü Başkanı Ali Refah Keskin, Adana’nın yanı sıra çeşitli illerden gelen iş insanları, Adana’da yaşayan Ukraynalılar ve davetliler olmak üzere yaklaşık 500 kişiyi buluşturdu.