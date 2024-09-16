Ödüllü filmler Adana Altın Koza’da

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23 Eylül’de başlayacak 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin, Festivallerden Seçkisi de heyecan yaratıyor. Cannes, Berlin, Locarno gibi dünya festivallerinin 2024 programlarından 11 filmi buluşturacak seçkide, Francis Ford Coppola’nın “Megalopolis”, Mohammad Rasoulof’un “Kutsal İncirin Tohumu” (The Seed of the Sacred Fig), Adam Elliot’ın “Bir Salyangozun Anıları” (Memoir Of Snail), Boris Lojkine’nin “Süleyman’ın Hikâyesi” (The Story of Souleymane), Emanuel Pârvu’nun “Dünyanın Sonuna Üç Kilometre” (Three Kilometers To The End Of The World), Payal Kapadia’nın “Aydınlık Hayallerimiz” (All We Imagine As Light), Tato Kotetishvili’nin “Kutsal Enerji” (Holy Electricity), Mo Harawe’nin “Cennetin Kıyısındaki Köy” (The Village Next To Paradise), Agathe Riedinger’in “Vahşi Elmas” (Wild Diamond), Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham ve Rachel Szor’un “Gidecek Yer Yok” (No Other Land, 2024) ve Farahnaz Sharifi’nin “Çalınan Gezegenim”(My Stolen Planet, 2024) adlı filmleri Adana’da ilk kez seyirciyle buluşacak.



Dünya Sineması / Festivallerden 2024



Aydınlık Hayallerimiz (All We Imagine As Light)

Payal Kapadia, 2024, Fransa-Hindistan-Hollanda-Lüksemburg

Bir Salyangozun Anıları (Memoir of a Snail)

Adam Elliot, 2024, Avustralya

Cennetin Yanındaki Köy (The Village Next to Paradise)

Mo Harawe, 2024, Somali-Fransa-Avusturya

Çalınan Gezegenim (My Stolen Planet)

Farahnaz Sharifi, 2024, İran-Almanya

Dünyanın Sonuna Üç Kilometre (Three Kilometers To The End Of The World)

Emanuel Pârvu, 2024, Romanya

Gidecek Yer Yok (No Other Land)

Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor, 2024, Filistin-Norveç

Kutsal Elektrik (Holy Electricity)

Tato Kotetishvili, 2024, Gürcistan-Hollanda

Kutsal İncirin Tohumu (The Seed Of The Sacred Fig)

Mohammad Rasoulof, 2024, İran

Megalopolis

Francis Ford Coppola, 2024, ABD

Süleyman’ın Hikayesi (The Story of Suleymain)

Boris Lojkine, 2024, Fransa

Vahşi Elmas (Wild Diamond)

Agathe Riedinger, 2024, Fransa