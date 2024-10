AYAMDER - Seyhan Belediyesi iş birliği

Haberin Devamı

Toplantıya, İnşaat sektörünün STK temsilcileri, AYAMDER Yöneticileri, üyeleri ve Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı İnci Makal ile Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Tolga Ünlügenç katıldılar. Toplantının katılımcıları Müteahhitlerin ana sorunu olan İmar Konularına açıklık getirerek çözümü noktasında ortak önemli kararlar alındı.

BAŞKAN GÜLCAN ‘MÜTEAHHİTLER KALKINMANIN TEMEL TAŞLARIDIR’

AYAMDER Başkanı Tamer Gülcan, yaptığı açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Bu toplantıda ortak gayemiz Adana’da insanlarımızı daha dayanıklı, daha çağdaş, daha konforlu ve daha fonksiyonel yapılara ulaştırmaktır. Bu konuda son beş yılda yaşadığımız afetler, salgınlar ve devam eden ekonomik sıkıntılar sektörü zora sokmuştur. Ancak sorunların çözümü; konunun tarafları olan Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi ve Sektör temsilcisi olan Müteahhitler – Yapı Malzemeleri tedarikçilerinin ortak karar almasıyla mümkündür. Bu doğrultuda Seyhan Belediyesi ile yakın geçmişte yaptığımız görüşme ve bugünkü toplantıda ulaştığımız sonuçlar ileriye dönük umutlarımızı artırmıştır. Geçmişte adeta kangrene dönen uzun süreçli İmar ruhsat engellemeleri ile yapım için imara açılmayan bölgeler, Müteahhitleri, yüklenici tedarikçi firmaları ve nihai tüketicileri çıkmaza sokmakla kalmayıp inanılmaz fahiş maliyetlerle baş başa bırakmıştır.

Dolayısıyla da insanlarımızın yaşam standartlarının artması ve yapılara ulaşması zora girmiştir. Bundan sonra umuyoruz ki bilgi, birikim ve donanımına güvendiğimiz Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin’in milat olacak idari yapıda yapılan değişiklikler ile bürokrasi anlamında almış olduğu radikal kararlar büyük önem taşımaktadır. Yaklaşık üç yüze yakın sektöre lokomotif etkisi yaratan sektörümüzün temsilcisi olan Müteahhitlerin önündeki hızlı çalışma engellerinin kalkacağına inancımız tamdır.”

BAŞKAN TEKİN ‘SÖZÜMÜZ SÖZ, HERŞEY SEYHAN İÇİN’

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, kısa bir süre önce AYAMDER ile birlikte çalışma adımlarını attıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Ekibimizle birlikte İnşaat Sektörünün ve Müteahhitlerin sorunlarına çözüm getirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda AYAMDER Başkanımız Tamer Gülcan’ın belirttiği gibi geçmişten süre gelen sorunların farkındayız. Bu sorunlara çözüm odaklı yaklaşıyoruz. Yepyeni başlangıçların adımını atmış bulunuyoruz. Bunları önümüzdeki süreçte sizler de hissedeceksiniz.

Özellikle imar ruhsatları elbette yasal kurallar kapsamında on beş gün, en geç bir ay içerisinde sonuç alınabilecek duruma gelecek ve ruhsat süreçleri kesinlikle uzamayacaktır. İmar alanlarının açılması noktasında çalışmalarımız sürmekte olup bu konuda da epey yol aldığımızı söyleyebilirim. Ayrıca, Kentsel Dönüşüm ya da Yerinde Dönüşüm konusunda sizlere mülk sahiplerine önemli desteklerimiz olacaktır. Bizim mottomuz olan “sözümüz söz” e sadık kalarak yaşanabilir bir Seyhan hedefi için çalışacağız. Her şey Seyhan için, çünkü Seyhan’ımız Adana’mız her şeyin en iyisine layıktır. Bu nedenle İmar konusunda eksik uygulamaların İnşaat Sektöründe iş yapan Müteahhitlerimizi iş yapamaz hale getirmiş olduğunu görmüş olduk. Bu tıkanıklığı çözme noktasında bir çalışma dönemine girdik ve artık sonuçlarını görmeye başlayacağız. Bu doğrultuda sizlerin öneri ve görüşlerinizi değerli buluyoruz.” açıklamalarında bulundu.