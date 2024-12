ASHİB Başkan Yardımcısı ve TİM Sektörler Konseyi Üyesi Ali Can Yamanyılmaz açıkladı...  ‘Kanatlı’ AB yolunda'

Haberin Devamı

TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, TİM Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Tokgöz Mutlu, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, İSHİB Yönetim Kurulu Üyesi Nerdin Alp, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Başkan Yardımcısı Faik Üçer ve Genel Sekreteri Ahmet Ergün ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı ziyaret ederek, kanatlı sektöründeki sorunların çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

İHRAÇ EDİLECEK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2009 yılından bu yana Avrupa Birliği’ne (AB) taze ve ısıl işlem görmüş kanatlı eti ihracatı yapılabilmesi için yoğun çalışmalar yürüttüklerini, kanatlı eti işleme tesislerinden 8'inin Avrupa Birliği'ne (AB) ısıl işlem görmüş kanatlı eti ihracatı yapabileceğini, bunun AB tarafından onaylandığını açıkladı. Yumaklı, “Özellikle Avrupa Birliği ile geçen yıldan bu yana kanatlı eti ihracatıyla ilgili çok yoğun görüşmelerimiz vardı. Bu yoğun çalışmalarımız sonuç verdi. Özellikle kanatlı eti işleme tesislerinden 8'i Avrupa Birliği'ne ısıl işlem görmüş kanatlı eti ihracatı yapabilecek, Avrupa Birliği tarafından onaylandı.” dedi.

AB yetkililerinden gelen resmi bir mektuba göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun görülen kesimhanelerin, AB’nin TRACES NT sistemine kaydedilme prosedürü 15 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Yumaklı, Türkiye’nin kanatlı eti sektöründeki ihracat potansiyelini artırmayı hedeflediklerini belirterek, bakanlığın ürünlerin ihraç edildiği ülke sayısını artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

SEKTÖRE İVME KAZANDIRACAK

Ülkemizin kanatlı eti sektöründeki ihracat potansiyelini artırmak istediklerini açıklayan TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve ASHİB Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, Avrupa Birliği’nin ısıl işlem görmüş kanatlı eti ihracatına izin vererek Türkiye’nin bu sektördeki çalışmalarının ivmelenmesinin önünü açtığını belirterek, bu süreci başından itibaren takip edip çözüme kavuşturulmasını sağlayan Bakan Yumaklı’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye’nin su ürünleri ve hayvansal gıda kapasitesinin artırılmasına ve ihracat pazarlarında daha aktif rol almasına katkı sunmak istediklerini kaydeden Ali Can Yamanyılmaz, sektörde yaşanan sorunların aşılması kapsamında, özellikle kanatlı sektöründe artan talebi karşılamak istediklerini, bunun için de IPARD desteği sağlanmasını, ayrıca yabancı menşeli konserve tavuk ürünlerinin Türk Gıda Kodeksi kapsamına alınarak haksız rekabetin önlenmesini istedi.











YUMAKLI’YA TEŞEKKÜR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya sektörün sorunlarının çözümü için gösterdiği yakın ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Ali Can Yamanyılmaz, verilen her desteğin üretimi ve ihracatı daha da artacağına inandığını ifade etti. Ülkemizin son 12 aydaki kanatlı eti ihracatının 637,6 milyon dolar, yemeklik yumurta ihracatının ise aynı dönemde 224,4 milyon dolar olarak gerçekleştiğini anımsatan Ali Can Yamanyılmaz, artan talep ve üretim ihtiyacının sonucu olarak sektörde yeni açılacak kümeslere IPARD desteği sağlanmasını, daha fazla ihracat gerçekleştirmek için Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Suudi Arabistan ve Avrupa Birliği gibi hedef pazarların açılmasını, yabancı menşeli üretilen konserve tavuk ürünlerinin Türk Gıda Kodeksi’ne alınarak haksız rekabetin önlenmesini beklediklerini söyledi.

“ÇİN’E İHRACATTA SERTİFİKASYON SÜREÇLERİ HIZLANDIRILMALI”

Dünyanın en büyük kanatlı hayvan ithalatçılarından biri olan Çin’e, Türkiye’nin uzun süredir ihracat yapamadığını, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Eylül 2023’te Dünya Sağlık Örgütü’ne sunduğu arilik raporuna rağmen, Çin’in tüm ülke genelinde arilik raporu talep etmesinin süreci zorlaştırdığını aktardı. Ayrıca, Çin’in sadece orkinos ve alabalık türleri için sertifika düzenlerken, levrek ve çipura gibi Türkiye ihracatında önemli yer tutan ürünlerin sertifikalandırılmamasının ihracat potansiyelini sınırladığına vurgu yapan Yamanyılmaz, “Çin ile yürütülen protokol görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi ve sertifikasyon süreçlerinin hızlandırılması büyük önem taşıyor.” dedi.

“IRAK VE SUUDİ ARABİSTAN PAZARI İÇİN DİPLOMATİK ÇABALAR ARTIRILMALI”

2020’de Suudi Arabistan’ın uygulamaya başladığı tarife dışı engellerin, su ürünleri ihracatında gerilemeye neden olduğunu ancak, 2022’den itibaren gerçekleştirilen diplomatik girişimlerle bazı sektörlerde ihracatın yeniden başladığını anımsatan Yamanyılmaz, Mart 2024 itibarıyla yumurta ve kanatlı ürünlerde sınırlı sayıda firmanın ihracat yapmasına izin verildiğine, daha fazla firmanın bu pazarda yer alabilmesi için diplomatik çabaların daha da artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Kanatlı ürünler ve kuluçkalık yumurta ihracatında Türkiye’nin katma değeri yüksek ürünler sunmasına rağmen, Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan teknik engellerin rekabet gücünü zayıflattığını kaydeden Yamanyılmaz, AB’ye yapılan ihracatın enflasyonu artırdığı algısının doğru olmadığını, bu sorunların çözümü için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan daha hızlı ve etkin müdahale beklediklerini belirtti. Karayipler, Küba ve Suudi Arabistan gibi pazarlarda ton balığı konservesi ve tavuk salamı konservesi ihracatında teknik sorunlar yaşandığını, ihracat izin belgelerinde eksiklikler nedeniyle bu ülkelere ürün gönderilememesinin sektör için önemli bir kayıp olduğunu dile getiren Yamanyılmaz, sorunların çözümü için ilgili ülkeler nezdinde girişimlerin hızlandırılmasının önem taşıdığını sözlerine ekledi.