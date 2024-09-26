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Altın Koza Film Festivali’ne ilgi büyük

#Altın Koza Film Festivali#Film#ERDAL FERNERGİZ

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali vatandaşların büyük ilgisiyle tüm hızıyla devam ediyor. 23 Eylül tarihinde başlayan festival, 29 Eylül Pazar günü sona erecek.

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Bu tarihe kadar tüm filmler, 01 Burda Cinemapink sinema salonları ve 01 Burda Performans Gösteri Merkezi (PGM) salonunda ücretsiz olarak izlenebiliyor.

ETKİNLİKLER ÇOK

01 Burda AVM, film gösterimlerinin yanı sıra festival kapsamında planlanan sergi, söyleşi gibi her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekecek birbirinden farklı organizasyonlara bu yıl da ev sahipliği yapıyor.

01 Burda AVM’de gerçekleştirilecek film gösterim ve etkinlik programı:

27 Eylül Cuma
Çocuk Filmi Gösterimi Bıcırıklar Yeni Yuvamız
Çukurova Altın Koza Akademi
Yeni Şafak Solarken / New Dawn Fades
Dalgakıran / La Jetée
Çocuk Filmi Gösterimi Uçan Halı Ve Kayıp Elmas
Hakkı
Kutsal Elektrik / Holy Electricity
Wild Diamond
Bizim İsmail / Our Ismail
Uluslararası Kısa Film Yarışması 2 / International Short Film Competition 2
On Saniye / In Ten Seconds
Gölge Adam / Strawman
Su Yüzü / On The Water Surface
Üçüncü Gurbet / The Third Exile
Uluslararası Kısa Film Yarışması 3/ International Short Film Competition 3
Kayıtsız / Unfeeling
Süleyman’ın Hikayesi / The Story of Sulemain
Hiçbir Şey Yerinde Değil Nothing In Its Place
Sürgün Asla Bitmez / Exile Never Ends
Uluslararası Kısa Film Yarışması 4/ International Short Film Competition4

28 Eylül Cumartesi
Ben, Küba / Soy Cuba
On Saniye / In Ten Seconds
Işığın Hasadı / Harvest of Light
Ve Hayaller Gerçek Oldu Çukurova Üniversitesi’nin Kuruluş Öyküsü
Çocuk Filmi Gösterimi Orman Çetesi Dünya Turu 89’ 14:30
Dünyanın Sonuna Üç Kilometre /Three Kilometers To The End Of TheWorld
Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri / One Of Those Days When HemmeDies
Beraber / Belonging
Kısa Gösterim Seçkisi Short Screening Selection
Çocuk Filmi Gösterimi İkizler Takımı
Gidecek Yer Yok / No Other Land
Hakkı 94’ 16:30 Yurt / Dormitory
Aydınlık Hayallerimiz / All We Imagine As Light
Yeni Şafak Solarken / New Dawn Fades

29 Eylül Pazar
Kutsal Elektrik / Holy Electricity
Wild Diamond
Ödül Alan Uzun Metraj Film
Çocuk Filmi Gösterimi İkizler Takımı
Çocuk Filmi Gösterimi Ayı kardeşler dünyaya dönüş
Gidecek Yer Yok / No other Land
Güneşsiz / Sans Soleil 67’
Ödül Alan Uzun Metraj Film
Çocuk Filmi Gösterimi Bıcırıklar Yeni Yuvamız
Çocuk Filmi Gösterimi Uçan Halı Ve Kayıp Elmas
Çalınan Gezegenim / My Stolen Planet
Ödül Alan Uzun Metraj Film
Ödül Alan Belgesel Film
Süleyman’ın Hikayesi / The Story of Sulemain
Ödül Alan Uzun Metraj Film 19.30 Ödül Alan Belgesel Film

#Altın Koza Film Festivali#Film#ERDAL FERNERGİZ
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