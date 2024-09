Altın Koza Film Festivali’ne ilgi büyük

Haberin Devamı

Bu tarihe kadar tüm filmler, 01 Burda Cinemapink sinema salonları ve 01 Burda Performans Gösteri Merkezi (PGM) salonunda ücretsiz olarak izlenebiliyor.

ETKİNLİKLER ÇOK

01 Burda AVM, film gösterimlerinin yanı sıra festival kapsamında planlanan sergi, söyleşi gibi her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekecek birbirinden farklı organizasyonlara bu yıl da ev sahipliği yapıyor.



01 Burda AVM’de gerçekleştirilecek film gösterim ve etkinlik programı:



27 Eylül Cuma

Çocuk Filmi Gösterimi Bıcırıklar Yeni Yuvamız

Çukurova Altın Koza Akademi

Yeni Şafak Solarken / New Dawn Fades

Dalgakıran / La Jetée

Çocuk Filmi Gösterimi Uçan Halı Ve Kayıp Elmas

Hakkı

Kutsal Elektrik / Holy Electricity

Wild Diamond

Bizim İsmail / Our Ismail

Uluslararası Kısa Film Yarışması 2 / International Short Film Competition 2

On Saniye / In Ten Seconds

Gölge Adam / Strawman

Su Yüzü / On The Water Surface

Üçüncü Gurbet / The Third Exile

Uluslararası Kısa Film Yarışması 3/ International Short Film Competition 3

Kayıtsız / Unfeeling

Süleyman’ın Hikayesi / The Story of Sulemain

Hiçbir Şey Yerinde Değil Nothing In Its Place

Sürgün Asla Bitmez / Exile Never Ends

Uluslararası Kısa Film Yarışması 4/ International Short Film Competition4



28 Eylül Cumartesi

Ben, Küba / Soy Cuba

On Saniye / In Ten Seconds

Işığın Hasadı / Harvest of Light

Ve Hayaller Gerçek Oldu Çukurova Üniversitesi’nin Kuruluş Öyküsü

Çocuk Filmi Gösterimi Orman Çetesi Dünya Turu 89’ 14:30

Dünyanın Sonuna Üç Kilometre /Three Kilometers To The End Of TheWorld

Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri / One Of Those Days When HemmeDies

Beraber / Belonging

Kısa Gösterim Seçkisi Short Screening Selection

Çocuk Filmi Gösterimi İkizler Takımı

Gidecek Yer Yok / No Other Land

Hakkı 94’ 16:30 Yurt / Dormitory

Aydınlık Hayallerimiz / All We Imagine As Light

Yeni Şafak Solarken / New Dawn Fades



29 Eylül Pazar

Kutsal Elektrik / Holy Electricity

Wild Diamond

Ödül Alan Uzun Metraj Film

Çocuk Filmi Gösterimi İkizler Takımı

Çocuk Filmi Gösterimi Ayı kardeşler dünyaya dönüş

Gidecek Yer Yok / No other Land

Güneşsiz / Sans Soleil 67’

Ödül Alan Uzun Metraj Film

Çocuk Filmi Gösterimi Bıcırıklar Yeni Yuvamız

Çocuk Filmi Gösterimi Uçan Halı Ve Kayıp Elmas

Çalınan Gezegenim / My Stolen Planet

Ödül Alan Uzun Metraj Film

Ödül Alan Belgesel Film

Süleyman’ın Hikayesi / The Story of Sulemain

Ödül Alan Uzun Metraj Film 19.30 Ödül Alan Belgesel Film