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Adana 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu rekor katılımla gerçekleştirildi

#Adana#Spor#Koşu

Her yıl ilginin giderek arttığı bu yıl da 4000’e yakın rekor katılımın yaşandığı Adana 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, 10K, 21K, Halk ve Çocuk Koşusu Fuzuli Caddesi’nde başladı. Koşuculara keyifli parkur deneyimi yaşatmak için Adana Büyükşehir Belediye Bandosu da koşuya müzikleri ile renk kattı. Türkiye’de ve dünyada yılın ilk yarı maratonu olma özelliği taşıyan maraton, 10K koşusu ile saat 9.00’da başladı.Geçen yıl 1800 kişinin katıldığı koşulara, bu yıl 4000’e yakın koşucu katıldı.

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10K koşusunun öncesi sporculara hitap eden Başkan Zeydan Karalar, Adana’nın kurtuluşunun hem Adana hem de Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı Bir Adanalı olarak onur ve gurur duyuyorum.”Adana 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu rekor katılımla gerçekleştirildi
HER YIL DAHA KALABALIK

5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu’na her geçen yıl artan ilgiden duyduğu mutluluğu da dile getiren Başkan Zeydan Karalar, “Kurtuluş Maratonu’na her yıl artan katılımınız bizi çok mutlu ediyor. Adana 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu rekor katılımla gerçekleştirildiHer yıl biraz daha neşeli, biraz daha kalabalık ve cazibeli geçiyor. Bu sizlerin sayesinde. Centilmence yarışıyorsunuz, başarılar diliyorum. 2026 yılı 5 Ocak’ta yine burada olmayı diliyoruz” diye konuştu.Adana 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu rekor katılımla gerçekleştirildi

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YARIŞMA SONUÇLARI

21K mücadelesi erkekler kategorisinde birinciliği Hüseyin Can, ikinciliği Kenyalı Ian Kimutai, üçüncülüğü ise Ersin Tekal elde etti.

21K mücadelesi kadınlar kategorisinde birinciliği, Kenya’dan katılan koşucu Christine Kioko, ikinciliği Brezilya’dan katılan ⁠Ruth Jebet, üçüncülüğü Bahar Yıldırım kazandı.

10K mücadelesi erkekler kategorisinde birinciliği, Bahattin Üney, ikinciliği Halil Sade, üçüncülüğü Rusya’dan katılım sağlayan Aleksandr Pavlenin elde etti.Adana 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu rekor katılımla gerçekleştirildi

10K mücadelesinin kadınlar kategorisinde ipi göğüsleyen ilk üç isim şöyle:

1. Ruken Tek

2. ⁠Nursena Çeto

3. ⁠Urkuş IşıkAdana 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu rekor katılımla gerçekleştirildi
Adana 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu rekor katılımla gerçekleştirildi
Adana 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu rekor katılımla gerçekleştirildi
Adana 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu rekor katılımla gerçekleştirildi
Adana 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu rekor katılımla gerçekleştirildi
Adana 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu rekor katılımla gerçekleştirildi
Adana 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu rekor katılımla gerçekleştirildi
Adana 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu rekor katılımla gerçekleştirildi
Adana 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu rekor katılımla gerçekleştirildi
Adana 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu rekor katılımla gerçekleştirildi
Adana 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu rekor katılımla gerçekleştirildi
Adana 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu rekor katılımla gerçekleştirildi
Adana 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu rekor katılımla gerçekleştirildi
Adana 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu rekor katılımla gerçekleştirildi

#Adana#Spor#Koşu
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