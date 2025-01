Adana 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu rekor katılımla gerçekleştirildi

Haberin Devamı

10K koşusunun öncesi sporculara hitap eden Başkan Zeydan Karalar, Adana’nın kurtuluşunun hem Adana hem de Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı Bir Adanalı olarak onur ve gurur duyuyorum.”

HER YIL DAHA KALABALIK

5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu’na her geçen yıl artan ilgiden duyduğu mutluluğu da dile getiren Başkan Zeydan Karalar, “Kurtuluş Maratonu’na her yıl artan katılımınız bizi çok mutlu ediyor. Her yıl biraz daha neşeli, biraz daha kalabalık ve cazibeli geçiyor. Bu sizlerin sayesinde. Centilmence yarışıyorsunuz, başarılar diliyorum. 2026 yılı 5 Ocak’ta yine burada olmayı diliyoruz” diye konuştu.

Haberin Devamı

YARIŞMA SONUÇLARI

21K mücadelesi erkekler kategorisinde birinciliği Hüseyin Can, ikinciliği Kenyalı Ian Kimutai, üçüncülüğü ise Ersin Tekal elde etti.

21K mücadelesi kadınlar kategorisinde birinciliği, Kenya’dan katılan koşucu Christine Kioko, ikinciliği Brezilya’dan katılan ⁠Ruth Jebet, üçüncülüğü Bahar Yıldırım kazandı.

10K mücadelesi erkekler kategorisinde birinciliği, Bahattin Üney, ikinciliği Halil Sade, üçüncülüğü Rusya’dan katılım sağlayan Aleksandr Pavlenin elde etti.

10K mücadelesinin kadınlar kategorisinde ipi göğüsleyen ilk üç isim şöyle:

1. Ruken Tek

2. ⁠Nursena Çeto

3. ⁠Urkuş Işık