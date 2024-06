Turizmde planlar değişiyor Didim iddialı hazırlanıyor

Haberin Devamı

Ve Bodrum...

Bodrum giderek lüks turizmin en önemli adreslerinden biri olarak gösteriliyor. Dünyanın en önemli markaları Bodrum’a yatırım yapmaya başladılar ve istenen oldu artık turizm 12 ay yapılıyor. Dünya medyası Bodrum’a eskisinden çok daha fazla yer vermeye başladı. Ve karşılaştırmalı haberler yapılıyor. İbiza, Saint Tropez, Monaco gibi turizmde öne çıkmış yerler konuşulurken; Bodrum’a övgüler yapılıyor.

Çeşme’yi de unutmamak lazım.

Yerli turizmden daha çok beslense de; açılan yeni oteller, işletmeler giderek daha fazla gündemde kalıyor.

Elbette Türk turizmi buralarıyla sınırlı değil.

Turizm Bakanlığı birkaç yerle anlatılan bir turizm öyküsü istemiyor. Bence çok da haklı...

Yeni Çeşme Projesi’ni o yüzden destekliyorum.

Didim’de bir kıpırdanma var. İkinci konutun fazla olduğu Didim’de otel sayısı ve kalitesi sorgulanıyordu.

Şimdi Türkiye’nin önde gelen markaları buralarda yatırımlar yapmaya başladı.

Türkiye’nin turizmde daha iddialı bir konuma gelmesi için, sadece yeni bölgeler keşfetmek yeterli değil. Aynı zamanda bu bölgelerin yerel dokusunu ve hassasiyetlerini koruyarak ilerlemek büyük önem taşıyor. Her bölgenin kendine özgü tarihi, kültürel ve doğal yapısını ön planda tutmak, sürdürülebilir turizmin anahtarı olacaktır. Bu yüzden, yapılacak her yatırımın ve atılacak her adımın, bu hassas dengeleri gözeterek planlanması gerekiyor.

Turizmde iddialı olabilmek için dünyanın başarılı örneklerini inceleyip kendi bölgelerimize uyarlayabiliriz. İbiza’nın müzik festivalleri, Saint Tropez’nin lüks yaşam tarzı, Monaco’nun prestijli etkinlikleri nasıl o bölgeleri dünya çapında tanınır hale getirdiyse; biz de Antalya, Bodrum ve Didim gibi bölgelerde benzer stratejilerle büyük başarılara imza atabiliriz.

Aslında yapmıyor değiliz.

Artık daha etkin, güçlü etkinliklerle ve iyi bir iletişim stratejisiyle bunu yapmalıyız.

Yerellik korunacak

duygular unutulmayacak

DİDİM’i özellikle İngiliz medyası uzun yıllar çok konuştu. Birçok emekli İngiliz Didim’den ev alıp yerleşti. İngilizleri Almanlar, İskandinav ülkeleri izledi. Yıllar içinde çoğu ülkelerine geri döndü. Ve Didim; daha çok yerli turist çeker bir yer haline geldi. Şimdi Didim için yeni bir döneme giriliyor. Turizm Bakanlığı alternatif yerler düşündüğünde Didim’in tarihsel dokusu, doğal güzelliği ve ulaşım kolaylığı nedeniyle öne çıkmasını istiyor. Ben de bunu destekliyorum. Dediğim gibi yerel hassasiyetleri düşünerek, koruyarak bunları yapmak mümkün. Bence çok yakında Didim’i daha çok konuşmaya başlayacağız. Bölgede en önemli yatırımlardan birini de Band Turizm yaptı. Band Turizmin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Barut Didim’in geleceğine inananlardan biri… Anda Barut Collection da dünyadaki yenilikleri uyguladıklarını gördüm.

Çevreye duyarlı olmayı, sürdürülebilirliği, yerel ekonomik kalkınmayı önemsiyorlar. Tedarikçilerin ve hammaddenin neredeyse tamamının yerel olmasını dikkate alıyorlar. Türkiye’de ilk yeşil enerji sertifikalı otelleri yapmış olmayı önemsiyorlar.

Ahmet Barut beğendiğim bir yorum yaptı ve “Dünyada saygın olabilmek için çevreye ve dünyaya saygılıyız” dedi.

Dünya medyasını iyi takip edenler son dönemlerde turizmde yeni bir dönemin başladığını fark ediyordur.

Seyahat ettiğinizde; bindiğiniz uçaktan kaldığınız otele yemek yediğiniz restorana kadar sürdürülebilirlik etkisi çok işleniyor. Ve bu işletmeler yaptıklarını anlattıkça ve uygulamalardan örnekler gösterdikçe hem itibarları, hem de gelirleri artıyor.

O yüzden her fırsatta yazıyorum.

Yerellik korunacak evrensel değerler ve duygular unutulmayacak.

Böyle bir döneme giriyoruz.

Sürdürülebilirlik

artık bir felsefe

YENİ uygulamaları, teknolojileri, çevreye dost fabrikaları, tesisleri, işletmeleri destekliyorum. Bu konudaki yenilikleri de yakından takip ediyorum.

Doğayı korumak ve ona saygı göstermek, sadece iş değil, aynı zamanda yaşamımızın da merkezinde yer almalı. Bunu sadece işletmeler değil; sorumlu ve bilinçli bir tatil deneyimi yaşamak isteyen herkes yapmalı.

Dünyadaki uygulamalar da bu yöne gidiyor. Yani otel misafirleri de bu hassasiyete uygun hareket ediyor. O bölgedeki gençlerin çalışmasını istiyor, yerel ürünlerin kullanılmasını arzu ediyor, suyu, elektriği kullanırken daha hassas davranıyor.

Enerji verimliliğini, su tasarrufunu ve atık yönetimini artık bütün dünya için önemsemeliyiz. Güneş panelleriyle işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Bu sayede karbon ayak izini azaltmalıyız. Su tasarrufu konusunda ise geri dönüşüm sistemleri ve düşük debili musluklar kullanarak su tüketimini minimumda tutmalıyız. Organik atıkları kompost yaparak geri dönüştürmeliyiz. Plastik kullanımını minimize etmeliyiz. Yerel üreticilerle çalışarak, otel mutfağında kullanılan malzemelerin çoğunu bölgeden temin etmeliyiz.

Didim’de tesisler yeni yapılıyor ve bu uygulamalar öne çıkarabilir.

Doğa dostu olmak zor değil

size birkaç örnek vereyim

TAKİP ettiğim turizm uygulamaları var. Örnek mi?

Endonezya'nın büyüleyici adası Bali'de, Green School adında bir okul var. Bu okul bambudan yapılmış binaları ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla dünya çapında bir simge haline geldi. Okul, öğrencilere doğa dostu yaşam tarzını benimsetmekle kalmıyor, aynı zamanda turizm için de ilham verici bir model sunuyor. Bali’deki bu örnek, turizmin eğitimle nasıl birleştirilebileceğini ve sürdürülebilirlik bilincinin nasıl aşılanabileceğini gösteren güzel bir adres...

Örneğin Kenya'da Maasai Mara'nın vahşi doğasında yer alan ekolojik oteller, doğaya zarar vermeden lüks bir konaklama sunmanın mümkün olduğunu kanıtlıyor. Bu oteller, güneş enerjisi kullanıyor, yerel halkı istihdam ediyor ve yaban hayatı koruma projelerine aktif olarak katılıyor.

Örneğin Kanada’daki Fogo Island Inn... Otel yerel halkı istihdam ediyor ve yerel üreticilerden temin edilen ürünleri kullanıyor. Otelin gelirinin bir kısmı, adadaki topluluk projelerine ve eğitim programlarına aktarılıyor.

Hepsi beğendiğim örnek olabilecek uygulamalar… Bizler de konuşulan şeyler yapalım.