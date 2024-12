Haberin Devamı

Yeni dönemin anahtar cümlesi hazır:

“EGİAD Sayesinde!”

Özhelvacı ve ekibi, üyelerin her ticari başarısında bu iki kelimenin söylenmesini hedefliyor. Satılan her ürün, yapılan her ihracat, kurulan her ticari köprü, bu güçlü ifadeyi çağrıştıracak. Üyeleri merkeze alan bir anlayışla, derneğin iş dünyasına sağladığı katkıyı daha da görünür kılacaklar. Bu yaklaşım, EGİAD’ın 35 yıllık birikimini hem üyelerine hem de bölgeye daha fazla değer katacak şekilde güncellemek anlamına geliyor.

Yeni yönetim kurulunun bir sözü var; dünyadaki dönüşüm rüzgarlarına EGİAD üyelerini hazırlama çabası. Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşüm... Bu üç temel alan, yeni dönemin stratejik odağı olacak. “Üçüz dönüşüm” dedikleri bu kavramla, üyelerin yapay zeka, blok zinciri gibi dijital teknolojilere adapte olmaları sağlanacak. Aynı zamanda temiz enerji, su ve atık yönetimi gibi çevresel konularda farkındalık yaratılacak. Ve tabii ki, tüm bu değişimleri gerçekleştirecek insan profilini, yani toplumsal dönüşümü de göz ardı etmeyecekler.

Yeni dönem için tam 66 proje planlanmış. Bu projeler; “EGİAD Değer Çemberi” olarak adlandırılan bir modelle hayata geçirilecek. Değer çemberi, üyelerden başlayarak şehre ve ülkeye yayılan bir etki yaratmayı hedefliyor. Özhelvacı, bu projelerle her EGİAD üyesinin sadece kendi işinde değil, toplumsal fayda yaratmada da öncü olmasını istiyor. Organizasyon yapısı da buna göre şekillenmiş.

Uluslararası İlişkiler, Dijital Dönüşüm ve Girişimcilik, Sanayi ve Sürdürülebilirlik gibi komisyonlarla her alanda aktif bir çalışma planlanıyor. Yeni dönemde bir de Toplum, Sanat ve Spor Komisyonu kurulacak.

EGİAD’ın yeni yönetimi, uluslararası boyutta da ses getirecek projelere imza atmaya hazırlanıyor. Amerika, İngiltere ve Finlandiya’daki teknoloji ve girişimcilik fuarlarına katılım planlanıyor. Özellikle EGİAD Melekleri ile gerçekleştirilecek bu projeler, derneğin inovasyon ve girişimcilik alanındaki etkinliğini artıracak.

EGİAD, 35’inci kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Bu önemli yıl dönümü, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda geçmişe saygı ve geleceğe dair bir vizyon olacak. Derneğin bu süreçteki birikimini hem üyeler hem de toplum için bir motivasyon kaynağına dönüştürmeyi hedefliyorlar.

Başkan adayı Kaan Özhelvacı’nın anlattıkları, derneğin geçmişte olduğu gibi gelecekte de fark yaratacağını gösteriyor. “EGİAD Sayesinde!” güzel bir mottoyla başlıyorlar.

Genç liderlerin

yetiştiği bir okul

EGİAD, uzun yıllardır hem Ege Bölgesi’ne hem de Türkiye’nin genelindeki ekonomik ve sosyal dinamiklere katkıda bulunan önemli bir sivil toplum örgütü. Ancak EGİAD’ı sadece bir iş insanları derneği olarak tanımlamak haksızlık olur. Burası aynı zamanda genç liderlerin yetiştiği bir okul, demokrasi kültürünün filizlendiği bir platform.

Son dönemde Alp Avni Yelkenbiçer’in başkanlık dönemi, EGİAD’ın bu misyonunu daha da belirgin hale getirdi. Özellikle sivil toplum örgütlerinin dünyanın dört bir yanında üye kaybı yaşadığı bir dönemde, EGİAD’ın üye sayısını artırması büyük bir başarı. Bu gençlerin EGİAD’ı bir cazibe merkezi olarak görmesinden kaynaklanıyor.

Yelkenbiçer döneminde hazırlanan raporlardan biri, yalnızca EGİAD’ın değil, Türkiye’nin gündemine damga vurdu. NEET Raporu... “Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler” diye tanımlanan bu grup, halk arasında “ev genci” olarak biliniyor. İyi eğitim almış ama iş arama motivasyonunu kaybetmiş, hayata küsmüş bu gençler, Türkiye’nin geleceği açısından büyük bir risk. Bu gençleri tekrar ekonomiye ve topluma kazandırmak, yalnızca bir ekonomik zorunluluk değil; aynı zamanda bir sosyal adalet meselesi.

NEET Raporu, bu sorunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi ve Türkiye’nin bu gençleri nasıl destekleyebileceğine dair somut öneriler sundu. EGİAD’ın bu konuda hem farkındalık yaratma hem de çözüm önerileri sunma misyonunu başarıyla yerine getirdiğini düşünüyorum.

Demokrasi kültürünün

En güzel örneği hep

İzmir’den verilir

AVNİ Yelkenbiçer’in geçtiğimiz günlerde İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’na (İEKKK) başkan olarak seçilmesi İzmir’in demokrasi kültürünün bir göstergesi. İEKKK, şehrin tüm dinamiklerini bir araya getiren geniş kapsamlı bir organizasyon... Yelkenbiçer gibi genç bir ismin bu göreve oy birliğiyle seçilmesi, İzmir’in gençlere duyduğu güvenin ve sivil toplumdaki demokratik olgunluğun önemli bir işareti.

Bu seçim, genç liderlerin demokratik bir sürecin parçası olarak yetiştiği bir ekosistemin nasıl başarılı sonuçlar doğurabileceğinin bir örneği. Türkiye’nin dört bir yanına İzmir’den bu anlamda önemli bir mesaj gidiyor. Gençlere güvenin, onlara fırsat tanıyın, yeni bir liderlik anlayışını birlikte inşa edelim.

Türkiye’nin sürdürülebilir bir demokrasi inşa etmesinde genç liderlere olan ihtiyaç gün geçtikçe daha da belirgin hale geliyor. Demokrasi, yalnızca sandıkla sınırlı bir kavram değil. Aynı zamanda sivil toplumun güçlenmesi, farklı fikirlerin bir arada var olabilmesi ve gençlerin bu sürece dahil edilmesiyle de ilgili. EGİAD, bu anlamda Türkiye için bir model oluşturuyor. Yalnızca ekonomik projelere odaklanmıyor; aynı zamanda toplumsal dönüşümü sağlayacak bir gençlik yetiştiriyor.