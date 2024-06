Bir futbol mabedi Camp Nou’ya Türk mühendisliğinin imzası

Haberin Devamı

Ve bugün Barselona herkese hitap eden bir marka şehir haline dönüştü. Sadece ekonomik olarak değil; sanattan mimariye, spordan eğitime kadar çok önemli projelere imza atıyorlar.

Bugün sizi zaman makinesine bindirip 1954 yılına götürüyorum. O yıl, Avrupa’nın futbol mabedi olacak Camp Nou’nun temelleri atılıyor. Bu stadyum sadece bir yapı değil, aynı zamanda tarih kokan bir anıt, futbolun kalbinin attığı bir yer. Tam 99 bin 354 kişilik kapasitesi ile şu anda Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise beşinci büyük futbol stadyumu olan Camp Nou, yıllar içinde birçok kez değişim geçirdi.

1957'de 82 bin 751 kapasiteli olarak açılan stadyum, 1980'de 121 bin 401 kişiye kadar genişletildi. Şimdi 2023 yılında başlayan yeni bir dönüşüm projesiyle Camp Nou, 2026'da tamamlandığında 105 bin 410 kişilik tamamen oturmalı bir kapasiteye ulaşacak ve dünyanın üçüncü büyük futbol stadyumu olacak. Bu dev projeyi üstlenen isim ise Türk inşaat devi Limak oldu.

Limak sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde ses getiren projelere imza atan bir marka. Yusufeli Barajı, 1915 Çanakkale Köprüsü ve İstanbul Havalimanı gibi dev projeler, Limak’ın mühendislik ve inşaat alanındaki üstünlüğünü kanıtlıyor. Ancak Limak'ın başarı öyküsü bununla sınırlı değil. Şirket, Avrupa’nın en yüksek ikinci binası olan T.C. Merkez Bankası ve Cumhuriyet tarihinin en büyük yurtdışı projesi olan Kuveyt Havalimanı gibi önemli projeleri de hayata geçirdi.





Barselona projesinin başında da Reşit Yıldız var.

Reşit İzmirli, yakından tanıdığımız bir isim... 1915 Çanakkale Köprüsü projesinin başında da Reşit vardı.

Spotify Camp Nou’nun yenilenmesi projesi, yaklaşık 1 milyar Euro değerinde devasa bir girişim. İhaleyi kazanmasında uluslararası mega projelerdeki başarıları, güçlü makine parkı ve deneyimli personeli büyük rol oynadı.

Limak Şirketler Grubu Yönetim kurulu Üyesi Reşit Yıldız, şöyle dedi; “Camp Nou’nun yeniden inşasında sürdürülebilirlik ve çevresel etkilere maksimum özen gösteriyoruz. Su tüketiminden çelik karbon ayak izine kadar tüm malzemelerin takibi yapılıyor. Projenin dikkat çeken özelliklerinden biri de en ileri düzeyde telekom altyapısının kurulması. Dünyanın en büyük telekom operatörleri ile yapılan teknoloji ağırlıklı görüşmeler sürüyor. Ayrıca, projenin çatı yapısı özel bir tasarıma sahip olacak ve güneş panelleri ile donatılacak.”

Projeyi dinledim; sahaya indim ve çok beğendim.

Açılış maçını kaçırmayacağım.

Barselona’da da kadın

mühendisler görev başında

LİMAK, Barcelona projesinde de Türk firmalarının katkısına büyük önem veriyor. Projede kullanılan yapısal çelik elemanlarının büyük bir kısmı, Türkiye’deki dört firmanın tesislerinde üretiliyor. Ayrıca, projede görev alan mühendisler arasında Merkez Bankası, Çanakkale Köprüsü, Sabiha Gökçen Havalimanı, Mersin Stadyumu ve Kuveyt Havalimanı projelerinde çalışmış birçok uzman bulunuyor.

Burası Türk inşaat teknolojisinin geldiği düzeyi gösteren bir showroom haline gelmiş durumda.

Limak’ın Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi’nden yetişen mühendisler de bu dev projede yer alıyor. Destina Cücen ve Elif Selin Sezgin, 1915 Çanakkale Projesi’nin ardından Camp Nou projesinde görev alarak uluslararası alanda Türk mühendisliğini temsil ediyorlar.

Nihat Özdemir ve Ebru Özdemir’in bu konuya hassasiyetini yakından biliyorum.

İyi ki bu projede ısrar ettiler, kadın mühendisler projesi birçok şirkete örnek de oldu.

2026'da tamamlandığında, yeni Camp Nou sadece Barcelona için değil, dünya futbolu için de bir mihenk taşı olacak. Türk firması Limak’ın imzasını taşıyan bu dev yapı, Türk mühendisliğinin ve inşaat sektörünün uluslararası alandaki başarısının bir kanıtı olarak tarihe geçecek. Ve bizler, Camp Nou’nun her köşesinde, her tribününde, her detayında bir parça Türk emeği ve zekasının yattığını bilmenin gururunu yaşayacağız.

Maçlar oynanırken

İnşaat bitirilecek

SPOTİFY, kurulduğundan bu yana en büyük imaj harcamasını Barcelona sahasına adını vererek yaptı. Tam 370 milyon dolar vererek Camp Nou’nun başına Spotify ismini yazdırdı. Avrupa’nın en büyük futbol sahası olacak olan Spotify Barcelona’da bugün üç katlı tribünlerin ilk katı tamamlanmış durumda. Türk inşaat teknolojisi burada hepimize gurur verecek bir mucize yaratıyor. Diğer şirketlerin 4-5 yıldan önce yapamayacağı bir işi başaran Limak, bu muhteşem yapıyı 19 ay gibi kısa bir sürede bitirecek. Stadın inşaatı maçlar oynanırken devam edecek ve 2026 yılında son dokunuşu yapılarak teslim edilecek.

Barselonalılar için stat

onların gerçek evi gibi

İnşaatın en zor taraflarından biri de eski stadın bir bölümünün ‘Katalan Kültürel Varlığı’ olarak kabul edildiği için yıkılıp yeniden yapılmasına izin verilmemesi.

Barselona halkı, yeni stadın tamamlanmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Şehirdeki pek çok kişi için bu stat, sadece bir futbol sahası değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklerin de merkezi olacak.

Barcelona efsanesi Lionel Messi eski Camp Nou'da sayısız anıya sahip. Yeni stadyumun inşası sırasında Messi, statla ilgili duygularını şu sözlerle dile getirmişti: “Camp Nou, benim evim gibiydi. Burada futbol oynarken her zaman taraftarların sevgisini hissettim. Yeni stat da bu sevgiyi ve enerjiyi yansıtacaktır. Umuyorum ki burası da gelecek nesil futbolcular için unutulmaz anılarla dolu bir yer olacak.”

Reşit Yıldız ile yeni stadı gezerken; Barselona Kulübü’nün yedek kulübesinin önünde fotoğraf çektirdik.

Dün Messi’ler burada kramponlarıyla geziyordu; yakında belki bir Türk sporcu bizlerin gururu olacak.