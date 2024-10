Sırrın sende kalsın Victoria

Haberin Devamı

Aman Allah’ım nerede o eski şovlar, nerede o heyecanlar...

Sıfır etkileşim, sıfır haber değeri. Resmen fiyasko!

Victoria’s Secret defilesi yapılacağı zaman podyumda kimler olacak, hangi sanatçılar sahne alacak, şovlar nasıl olacak diye heyecanla beklerdik biz eskiden.

Öncesinde 300 dolara defilelere çıkan modeller, bu şovun ardından kaşesini 3 bin dolar yapardı.

Sanatçılar gün yüzüne çıkmamış şarkılarını ilk o podyumda söylerdi.

Biz de bir an önce izlesek diye saatleri, dakikaları sayardık. Şimdi yıllar sonra yapılan bu defilenin manası ne, anlamadım gitti.

Eski model Kate Moss orada, eski Fransa first lady’si Carla Bruni orada, Cher vasatın altında bir şovla sahnede... Bir yandan demode ürünler, demode yürüyüşler... Z kuşağı, alfa kuşağı nereden tanısın bu isimleri, neden ilgilerini çeksin?

Getir son dönemin ünlü yıldız gruplarını, getir beğenilen televizyon starlarını, konuştur kendini, al eline Z kuşağını. Bunu da ben mi öğreteyim sana be Victoria’s Secret?

Artık değiştir tasarım ekibini, ürünlerine ve çeşitliliğe yoğunlaş, yola devam et...

Uzun zamandan sonra

Şunu fark ettim ki Taksim İstiklal Caddesi’ne gitmeyeli uzun zaman olmuş. Ben diyeyim 10, siz deyin 12 yıl.

Geçen akşam yakın arkadaşımla “Sahilde yürüyüşe mi çıksak, ne yapsak?” diye düşünürken, “Haydi İstiklal Caddesi’ne gidelim” dedi.

Bindik metroya, 14 dakika sonra Taksim Meydanı’ndaydık.





Size bir şey itiraf edeyim mi; o kadar özlemişim ve o kadar keyif aldım ki anlatamam.

Sokaklar cıvıl cıvıl, turistler güvenle geziyor, esnaf mutlu bir şekilde işini yapıyor.

Çiçek Pasajı, Asmalımescit’in sokak araları dolup taşıyor.

İş çıkışı buluşanlar, masalarda oturmuş sohbet edenler, mağazaları gezip alışveriş yapanlar... Maraş dondurma şovlarının önünde video çekenler, tramvay önünde poz verenler, devriye gezen kalabalık çevik kuvvet ekipleri...

İnanılmaz değişik bir duygu yaşadım diyebilirim.

Zaten İstanbul âşığı bir insandım, İstiklal Caddesi turumdan sonra daha da alevlendi aşkım yaşadığım güzel şehre.

Diyeceğim odur ki; uzun zamandır gitmediyseniz siz de fırsat yaratıp bir İstiklal turu yapın ve şehrin keyfini çıkarın.