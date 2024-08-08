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Akıl dolu plase

#Cihan Şensözlü#Kelebek#Yazar

Milli bir maçta başarı elde ettiğimizde gözlerimin dolmasına engel olamıyorum.

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A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki yarı final maçında Çin karşısında sergilediği oyun gerçekten müthişti.
Hele galibiyet sayısını atan Elif Şahin’in o akıl dolu plasesi!
Of of of diyorum.
Hop oturup hop kalktık maçın bitiş düdüğü çalana kadar.
Maç sonunda resmen mutluluktan ağladık.
Tebrikler kızlar, tebrikler Daniele Santarelli!
Ülkemize yine, yeniden başarılar getireceğinize, mutluluklar yaşatacağınıza eminiz ve tüm kalbimizle yanınızdayız.
Hadi bu akşam sırada İtalya var.
Kazanırsak finaldeyiz.
Olimpiyatlarda şampiyonluk gelir mi, bence gelir!
Bol şans kızlar, size güveniyoruz ve inanıyoruz...

Yusuf Dikeç sosyal medyayı yıktı geçti

2024 Paris Olimpiyatları’nın en karizmatik sporcusu, sonuna kadar hak ettiği bir şöhret yaşıyor!
Sosyal medyada viral olan Yusuf Dikeç, sol eli cebinde atış yaparken verdiği ikonik pozla milyonlarca görüntülenmeye ulaştı.
Tüm dünyanın dikkatini çeken Dikeç, Elon Musk’ın da radarına girdi.
Kendisi hakkında mizahi paylaşımlar yapan Musk’ı İstanbul’a davet etti Dikeç ve olumlu yanıt aldı.
Tom Hardy de Dikeç’i “efsane” yorumuyla hikâyesinde paylaştı.
Önümüzdeki günlerde ülke tanıtımlarımızda güzel projelerde Yusuf Dikeç’i daha çok göreceğimizden eminim.
Kendisini başarısından ve Türkiye tanıtımına olan eşsiz katkısından dolayı tebrik ediyorum.

#Cihan Şensözlü#Kelebek#Yazar
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