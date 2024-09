Sonbaharda nasÄ±l beslenmeliyiz?

Haberin Devamı

Özellikle soğuk algınlığı, grip, farenjit, sinüzit, bademcik iltihabı ve orta kulak iltihabı gibi hastalıklara yakalanmamak için vücut direncimizi güçlendirmemiz şart. Çocukları okuldan, yetişkinleri de işten alıkoyan üst solunum yolu hastalıklarına karşı alabileceğimiz önlemlerin başında ise sağlıklı beslenmek geliyor. Elbette ki, beslenmemizde karbonhidrat, protein ve yağ alımını dengeli bir şekilde düzenlemek oldukça önemli. Ancak bağışıklık sistemimizi güçlendirmek ve vücut direncimizi arttırmak için ayrıca ekim ayında tezgâhlarda yerini alan kış sebzelerinin gücünden de faydalanmamız şart. Peki, bu mucize sebzeler neler ve nasıl tüketilmeli? Hadi gelin, bugün tüm yıl hastalanmamak için sofralarımızda neleri eksik etmememiz gerektiğine birlikte bir göz atalım.

BAĞIŞIKLIĞINIZIN ZAYIF OLDUĞUNU GÖSTEREN BELİRTİLER

Vücudumuz karşılaştığı kötü bakterilerle ya da virüslerle bağışıklık sistemi sayesinde savaşır. Bu savaşın kaybedildiği durumlarda da hastalıklar ortaya çıkar. Doğuştan gelen bağışıklık sistemimiz enfeksiyonları önleyebilir ve hastalıkların yıkıcı etkisini azaltabilir. Ancak vücut direncimizin gücü, maalesef ki bazı faktörlerden olumsuz etkilenerek zayıflar. Bu etkenlerin başında da yetersiz ve dengesiz beslenme gelir. Antikorların yapı taşı olan proteinden düşük beslenme, kötü karbonhidrat tüketimi, mineral ve vitamin eksikliği, obezite ya da aşırı zayıflık gibi sorunlar, bağışıklık sistemini zayıflatarak, dış etmenlere karşı saldırıya açık hale getirir. Sağlıksız beslenme ve ani hava değişimleri bir araya gelince de sonbahar aylarında vücut direncinizin düşmesi kaçınılmaz olur. Özellikle eklem ağrıları, kuru öksürük, ateş, kırgınlık, burun akıntısı, baş ağrısı ya da bademcik şişliği gibi belirtiler, sizi ele geçirdiyse, o zaman dikkat! Çünkü bu durum, vücut direncinizin zayıfladığını gösterir. Bu sorunun önüne geçebilmek içinse yapmanız gereken ilk şey, bağışıklığınızı güçlendirmeye yardımcı olan besinleri günlük beslenme alışkanlığınıza dahil etmektir.

ŞİFA KAYNAĞI KIŞ SEBZELERİ

Sağlıklı beslenmenin ilk adımlarından biri, mevsiminde meyve ve sebze tüketmektir. Mevsim olarak bu konuda oldukça şanslıyız. Çünkü ekim ve kasım aylarında sağlığımız açısından oldukça faydalı sebzeler yetişiyor. Üstelik bu sebzeler, bağışıklık sistemimizi güçlendirerek, bizleri üst solunum yolu enfeksiyonları da dahil olmak üzere birçok hastalıktan koruyabilme özellikleri taşıyor. Ancak bu muhteşem sebzelerden tam anlamıyla faydalanabilmek için nasıl tüketilmeleri gerektiğini bilmek önemli. Çünkü yanlış teknikle pişirilen sebzelerin besin değerleri azalıyor ve sağlığımız açısından faydasız bir hale gelebiliyor. Mesela antioksidan özelliği yüksek olan ıspanak, demir, magnezyum ve kalsiyum bakımından da zengindir. Özellikle süt ürünleri tüketemeyenler, kalsiyum içeriği zengin olan ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeleri rahatlıkla yiyebilirler. Ancak ıspanağı çiğ olarak tüketmek çok daha faydalıdır. Özellikle salatasını denemenizi öneririm. Ama illa ıspanağı pişirmek istiyorsanız, o zaman sadece iki dakika suda haşlayın, üstüne hafif zeytinyağı gezdirin ve o şekilde tüketin.

SOFRALARINIZDA C VİTAMİNİNE YER AÇIN

C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir rol oynar ve dışarıdan alınması gerekir. Özellikle bu aylarda yüksek doz C vitamini desteği almayı ihmal etmemek gerekiyor. C vitaminini tabi ki beslenme yoluyla da alabiliyoruz. Mesela tam bir antioksidan kaynağı olan ve içeriğinde A, C, E, K vitamini bulunduran kabaktan lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Kabak, ayrıca omega-3, demir ve magnezyum yönünden de güçlü bir besindir. Tam bir C vitamini deposu olan kırmızı ve yeşil biber de bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olan sebzelerdendir. Marul, pazı, tere, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler de C vitamini bakımından zengindir. Ancak bunları mutlaka çiğ ve keserek tüketmeniz gerekiyor. Blenderdan geçirip, posalı halde içmek de fayda sağlar. Ayrıca portakal, mandalina ve elmayı da meyve listenize mutlaka ekleyin.

MUHTEŞEM İKİLİ: BROKOLİ VE KARNABAHAR

Şu an tam mevsimi olan brokoli ve karnabaharı ayrı bir yere koymak istiyorum. Sağlığımız açısından oldukça faydalı olan bu iki sebzeyi mutlaka haftada iki veya üç kere tüketin. Antibakteriyel bir besin olan karnabahar, genelde idrar yolu enfeksiyonlarında çok fazla kullanılır. Karnabaharı tencere yemeği yapabileceğiniz gibi kısıra dönüştürebilir ya da salatasını yapabilirsiniz. Karnabaharı, limonlu ve hafif zeytinyağıyla tüketirseniz, vücudunuzu temizlemeye de destek olur. Hem pişirilebilir hem de çiğ olarak tüketilebilen bir sebze olan brokoli de yüksek lif oranına sahip olmasının yanı sıra A ve C vitamini, potasyum, kalsiyum ve demir bakımından zengin bir kış sebzesidir. Bağırsak sağlığı açısından çok önemli bir besin olan pırasa da çiğ tüketildiği zaman çok daha sağlıklı bir besin haline gelir. Ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasını engellemede inanılmaz etkili olan taze pırasa, salataların yanı sıra sandviçlerde, dürümlerde ve mezelerde de kullanılabilir. Güçlü bir antioksidan olan bal kabağının da tam mevsimindeyiz. Bal kabağının salatası ve çorbası, oldukça sağlıklı seçeneklerdir.

