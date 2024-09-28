Sonbaharda nasÄ±l beslenmeliyiz?

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Ã–zellikle soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, grip, farenjit, sinÃ¼zit, bademcik iltihabÄ± ve orta kulak iltihabÄ± gibi hastalÄ±klara yakalanmamak iÃ§in vÃ¼cut direncimizi gÃ¼Ã§lendirmemiz ÅŸart. Ã‡ocuklarÄ± okuldan, yetiÅŸkinleri de iÅŸten alÄ±koyan Ã¼st solunum yolu hastalÄ±klarÄ±na karÅŸÄ± alabileceÄŸimiz Ã¶nlemlerin baÅŸÄ±nda ise saÄŸlÄ±klÄ± beslenmek geliyor. Elbette ki, beslenmemizde karbonhidrat, protein ve yaÄŸ alÄ±mÄ±nÄ± dengeli bir ÅŸekilde dÃ¼zenlemek oldukÃ§a Ã¶nemli. Ancak baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemimizi gÃ¼Ã§lendirmek ve vÃ¼cut direncimizi arttÄ±rmak iÃ§in ayrÄ±ca ekim ayÄ±nda tezgÃ¢hlarda yerini alan kÄ±ÅŸ sebzelerinin gÃ¼cÃ¼nden de faydalanmamÄ±z ÅŸart. Peki, bu mucize sebzeler neler ve nasÄ±l tÃ¼ketilmeli? Hadi gelin, bugÃ¼n tÃ¼m yÄ±l hastalanmamak iÃ§in sofralarÄ±mÄ±zda neleri eksik etmememiz gerektiÄŸine birlikte bir gÃ¶z atalÄ±m.

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BAÄžIÅžIKLIÄžINIZIN ZAYIF OLDUÄžUNU GÃ–STEREN BELÄ°RTÄ°LERÂ

VÃ¼cudumuz karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± kÃ¶tÃ¼ bakterilerle ya da virÃ¼slerle baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi sayesinde savaÅŸÄ±r. Bu savaÅŸÄ±n kaybedildiÄŸi durumlarda da hastalÄ±klar ortaya Ã§Ä±kar. DoÄŸuÅŸtan gelen baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemimiz enfeksiyonlarÄ± Ã¶nleyebilir ve hastalÄ±klarÄ±n yÄ±kÄ±cÄ± etkisini azaltabilir. Ancak vÃ¼cut direncimizin gÃ¼cÃ¼, maalesef ki bazÄ± faktÃ¶rlerden olumsuz etkilenerek zayÄ±flar. Bu etkenlerin baÅŸÄ±nda da yetersiz ve dengesiz beslenme gelir. AntikorlarÄ±n yapÄ± taÅŸÄ± olan proteinden dÃ¼ÅŸÃ¼k beslenme, kÃ¶tÃ¼ karbonhidrat tÃ¼ketimi, mineral ve vitamin eksikliÄŸi, obezite ya da aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±flÄ±k gibi sorunlar, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini zayÄ±flatarak, dÄ±ÅŸ etmenlere karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±ya aÃ§Ä±k hale getirir. SaÄŸlÄ±ksÄ±z beslenme ve ani hava deÄŸiÅŸimleri bir araya gelince de sonbahar aylarÄ±nda vÃ¼cut direncinizin dÃ¼ÅŸmesi kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olur. Ã–zellikle eklem aÄŸrÄ±larÄ±, kuru Ã¶ksÃ¼rÃ¼k, ateÅŸ, kÄ±rgÄ±nlÄ±k, burun akÄ±ntÄ±sÄ±, baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± ya da bademcik ÅŸiÅŸliÄŸi gibi belirtiler, sizi ele geÃ§irdiyse, o zaman dikkat! Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu durum, vÃ¼cut direncinizin zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterir. Bu sorunun Ã¶nÃ¼ne geÃ§ebilmek iÃ§inse yapmanÄ±z gereken ilk ÅŸey, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± gÃ¼Ã§lendirmeye yardÄ±mcÄ± olan besinleri gÃ¼nlÃ¼k beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za dahil etmektir.

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ÅžÄ°FA KAYNAÄžI KIÅž SEBZELERÄ°

SaÄŸlÄ±klÄ± beslenmenin ilk adÄ±mlarÄ±ndan biri, mevsiminde meyve ve sebze tÃ¼ketmektir. Mevsim olarak bu konuda oldukÃ§a ÅŸanslÄ±yÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ekim ve kasÄ±m aylarÄ±nda saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aÃ§Ä±sÄ±ndan oldukÃ§a faydalÄ± sebzeler yetiÅŸiyor. Ãœstelik bu sebzeler, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemimizi gÃ¼Ã§lendirerek, bizleri Ã¼st solunum yolu enfeksiyonlarÄ± da dahil olmak Ã¼zere birÃ§ok hastalÄ±ktan koruyabilme Ã¶zellikleri taÅŸÄ±yor. Ancak bu muhteÅŸem sebzelerden tam anlamÄ±yla faydalanabilmek iÃ§in nasÄ±l tÃ¼ketilmeleri gerektiÄŸini bilmek Ã¶nemli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yanlÄ±ÅŸ teknikle piÅŸirilen sebzelerin besin deÄŸerleri azalÄ±yor ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aÃ§Ä±sÄ±ndan faydasÄ±z bir hale gelebiliyor. Mesela antioksidan Ã¶zelliÄŸi yÃ¼ksek olan Ä±spanak, demir, magnezyum ve kalsiyum bakÄ±mÄ±ndan da zengindir. Ã–zellikle sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri tÃ¼ketemeyenler, kalsiyum iÃ§eriÄŸi zengin olan Ä±spanak gibi yeÅŸil yapraklÄ± sebzeleri rahatlÄ±kla yiyebilirler. Ancak Ä±spanaÄŸÄ± Ã§iÄŸ olarak tÃ¼ketmek Ã§ok daha faydalÄ±dÄ±r. Ã–zellikle salatasÄ±nÄ± denemenizi Ã¶neririm. Ama illa Ä±spanaÄŸÄ± piÅŸirmek istiyorsanÄ±z, o zaman sadece iki dakika suda haÅŸlayÄ±n, Ã¼stÃ¼ne hafif zeytinyaÄŸÄ± gezdirin ve o ÅŸekilde tÃ¼ketin.

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SOFRALARINIZDA C VÄ°TAMÄ°NÄ°NE YER AÃ‡IN

C vitamini, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin gÃ¼Ã§lenmesinde Ã¶nemli bir rol oynar ve dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±nmasÄ± gerekir. Ã–zellikle bu aylarda yÃ¼ksek doz C vitamini desteÄŸi almayÄ± ihmal etmemek gerekiyor. C vitaminini tabi ki beslenme yoluyla da alabiliyoruz. Mesela tam bir antioksidan kaynaÄŸÄ± olan ve iÃ§eriÄŸinde A, C, E, K vitamini bulunduran kabaktan lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Kabak, ayrÄ±ca omega-3, demir ve magnezyum yÃ¶nÃ¼nden de gÃ¼Ã§lÃ¼ bir besindir. Tam bir C vitamini deposu olan kÄ±rmÄ±zÄ± ve yeÅŸil biber de baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin gÃ¼Ã§lenmesine destek olan sebzelerdendir. Marul, pazÄ±, tere, roka gibi yeÅŸil yapraklÄ± sebzeler de C vitamini bakÄ±mÄ±ndan zengindir. Ancak bunlarÄ± mutlaka Ã§iÄŸ ve keserek tÃ¼ketmeniz gerekiyor. Blenderdan geÃ§irip, posalÄ± halde iÃ§mek de fayda saÄŸlar. AyrÄ±ca portakal, mandalina ve elmayÄ± da meyve listenize mutlaka ekleyin.

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MUHTEÅžEM Ä°KÄ°LÄ°: BROKOLÄ° VE KARNABAHAR

Åžu an tam mevsimi olan brokoli ve karnabaharÄ± ayrÄ± bir yere koymak istiyorum. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aÃ§Ä±sÄ±ndan oldukÃ§a faydalÄ± olan bu iki sebzeyi mutlaka haftada iki veya Ã¼Ã§ kere tÃ¼ketin. Antibakteriyel bir besin olan karnabahar, genelde idrar yolu enfeksiyonlarÄ±nda Ã§ok fazla kullanÄ±lÄ±r. KarnabaharÄ± tencere yemeÄŸi yapabileceÄŸiniz gibi kÄ±sÄ±ra dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilir ya da salatasÄ±nÄ± yapabilirsiniz. KarnabaharÄ±, limonlu ve hafif zeytinyaÄŸÄ±yla tÃ¼ketirseniz, vÃ¼cudunuzu temizlemeye de destek olur. Hem piÅŸirilebilir hem de Ã§iÄŸ olarak tÃ¼ketilebilen bir sebze olan brokoli de yÃ¼ksek lif oranÄ±na sahip olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra A ve C vitamini, potasyum, kalsiyum ve demir bakÄ±mÄ±ndan zengin bir kÄ±ÅŸ sebzesidir. BaÄŸÄ±rsak saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli bir besin olan pÄ±rasa da Ã§iÄŸ tÃ¼ketildiÄŸi zaman Ã§ok daha saÄŸlÄ±klÄ± bir besin haline gelir. AyrÄ±ca Ã¼st solunum yolu enfeksiyonlarÄ±nÄ±n bulaÅŸmasÄ±nÄ± engellemede inanÄ±lmaz etkili olan taze pÄ±rasa, salatalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra sandviÃ§lerde, dÃ¼rÃ¼mlerde ve mezelerde de kullanÄ±labilir. GÃ¼Ã§lÃ¼ bir antioksidan olan bal kabaÄŸÄ±nÄ±n da tam mevsimindeyiz. Bal kabaÄŸÄ±nÄ±n salatasÄ± ve Ã§orbasÄ±, oldukÃ§a saÄŸlÄ±klÄ± seÃ§eneklerdir.

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