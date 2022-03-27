Mart ayı bitmeden bizler de giyim odalarımızı gereksiz, etiketleriyle duran, aradığımızda bulamadığımız ve bizi yoran giysilerden arındıralım, en yakınlarımızla paylaşalım, tüketime ‘dur’ diyelim. Artık ‘az al, iyi al, uzun süre kullan’ dönemindeyiz. Ben de bu konuya takmış durumdayım; giymediğimiz yüzlerce kıyafetler var ve gereksiz tüketim, gereksiz zaman, gereksiz kendini anlık iyi hissettiren duygular... Yıllarca bu yanlışları yapmışız.
Ben tabii marka danışmanlığı da yaptığımdan, ürünlerin bana gelmesi onları incelemem ve markaya ürünler hakkında yorum yapmam gibi bir işe sahibim. Bu sebeple kendi kıyafetlerim fazlalaştığında ya kız kardeşlerimle ya arkadaşlarımla ya da ihtiyacı olan kişilerle paylaşıyorum. Aslında sadece paylaşmıyorum; o elbiselerin takibini de yapıyorum: Bir süre giyilmemişse geri istiyor ve farklı kişilere gönderiyorum. Artık bu çılgınlığa ‘dur’ demenin zamanı geldi! Bundan sonra alışveriş yaparken bize tavsiye edileni veya bizi ekran başından alışverişe yönlendireni değil; başka duyu organlarımızı da devreye sokarak bilinçli farkında bir alışveriş yapmalıyız.
DÜNYAYA ZARAR VERMEYELİM
Dünyaya ve çevreye zarar veren bir davranışa izin vermeyelim. Görme ve işitme duyu organlarımız kadar, dokunma duyumuz ile koklama duyularımız da o kadar önem taşır. Kıyafet alışverişlerimizde görme ve işitme duyularımızı yıllarca çokça kullandık; arkadaşımızda gördüğümüz bir elbise, internet sitelerinde gördüklerimizi hiç dokunmadan ve koklamadan hep aldık. Sonra dokununca o ürünün polyester olduğunu, uzun süre kullanamayacağımızı anladık ve giyim odalarımız da kullanılmayan giysilerle dolup taştı. Ürün aldığımızda koklasak o ürünün polyester veya sentetik olduğunu hemen anlarız çünkü ana malzemesi petroldür, benzindir. Koku duyunuzla hemen o kokuyu alırsınız.
TREND ÖNCÜSÜNÜN 100. DOĞUM GÜNÜ
H&M’in en son iş birliği, gerçek bir stil ikonu olan eşsiz Iris Apfel’le ortaklaşa oluşturulan göz alıcı ve enerjik bir koleksiyondan oluşuyor. Iris Apfel x H&M Koleksiyonu, sevilen trend öncüsünün 100. doğum gününü kutluyor. H&M İletişim ve Sürdürülebilirlik Müdürü Pelin Atay Kuran, 2021’in Eylül ayında New York’ta gerçekleşen global tanıtımın ardından Türkiye’de de bu özel koleksiyonun öncelikli olarak lansmanını gerçekleştirmekten dolayı heyecanlı olduklarını belirtti. Bu koleksiyona özel olarak hazırlanan Türkiye tanıtımı, 24 Mart’ta, Pera Palace Hotel’de özel bir lansman ve alışveriş partisiyle gerçekleştirildi. Iris Apfel; gösterişli moda anlayışı, korkusuz bireyselliği ve cesur kıyafetleriyle tanınıyor. Stilin ve ilhamın fiyatı önemli olmaksızın her yerden ve herkesten gelebileceği fikrini savunuyor. Iris Apfel’in benzersiz yeteneğinden ve ‘ne kadar çok, o kadar iyi’ estetik anlayışından ilham alan Iris Apfel x H&M Koleksiyonu, herkesin kullanımı adına tasarlanmış, şahane seçeneklerden oluşuyor. Giysi ve aksesuarların tümü; Iris Apfel’in sarsılmaz bağımsızlığını, özgün stil anlayışını onurlandırmak için yaratıldı.
Az al iyi al uzun süre kullan
Mart ayı bitmeden bizler de giyim odalarımızı gereksiz, etiketleriyle duran, aradığımızda bulamadığımız ve bizi yoran giysilerden arındıralım, en yakınlarımızla paylaşalım, tüketime ‘dur’ diyelim. Artık ‘az al, iyi al, uzun süre kullan’ dönemindeyiz. Ben de bu konuya takmış durumdayım; giymediğimiz yüzlerce kıyafetler var ve gereksiz tüketim, gereksiz zaman, gereksiz kendini anlık iyi hissettiren duygular... Yıllarca bu yanlışları yapmışız.
Ben tabii marka danışmanlığı da yaptığımdan, ürünlerin bana gelmesi onları incelemem ve markaya ürünler hakkında yorum yapmam gibi bir işe sahibim. Bu sebeple kendi kıyafetlerim fazlalaştığında ya kız kardeşlerimle ya arkadaşlarımla ya da ihtiyacı olan kişilerle paylaşıyorum. Aslında sadece paylaşmıyorum; o elbiselerin takibini de yapıyorum: Bir süre giyilmemişse geri istiyor ve farklı kişilere gönderiyorum. Artık bu çılgınlığa ‘dur’ demenin zamanı geldi! Bundan sonra alışveriş yaparken bize tavsiye edileni veya bizi ekran başından alışverişe yönlendireni değil; başka duyu organlarımızı da devreye sokarak bilinçli farkında bir alışveriş yapmalıyız.
DÜNYAYA ZARAR VERMEYELİM
Dünyaya ve çevreye zarar veren bir davranışa izin vermeyelim. Görme ve işitme duyu organlarımız kadar, dokunma duyumuz ile koklama duyularımız da o kadar önem taşır. Kıyafet alışverişlerimizde görme ve işitme duyularımızı yıllarca çokça kullandık; arkadaşımızda gördüğümüz bir elbise, internet sitelerinde gördüklerimizi hiç dokunmadan ve koklamadan hep aldık. Sonra dokununca o ürünün polyester olduğunu, uzun süre kullanamayacağımızı anladık ve giyim odalarımız da kullanılmayan giysilerle dolup taştı. Ürün aldığımızda koklasak o ürünün polyester veya sentetik olduğunu hemen anlarız çünkü ana malzemesi petroldür, benzindir. Koku duyunuzla hemen o kokuyu alırsınız.
TREND ÖNCÜSÜNÜN 100. DOĞUM GÜNÜ
H&M’in en son iş birliği, gerçek bir stil ikonu olan eşsiz Iris Apfel’le ortaklaşa oluşturulan göz alıcı ve enerjik bir koleksiyondan oluşuyor. Iris Apfel x H&M Koleksiyonu, sevilen trend öncüsünün 100. doğum gününü kutluyor. H&M İletişim ve Sürdürülebilirlik Müdürü Pelin Atay Kuran, 2021’in Eylül ayında New York’ta gerçekleşen global tanıtımın ardından Türkiye’de de bu özel koleksiyonun öncelikli olarak lansmanını gerçekleştirmekten dolayı heyecanlı olduklarını belirtti. Bu koleksiyona özel olarak hazırlanan Türkiye tanıtımı, 24 Mart’ta, Pera Palace Hotel’de özel bir lansman ve alışveriş partisiyle gerçekleştirildi. Iris Apfel; gösterişli moda anlayışı, korkusuz bireyselliği ve cesur kıyafetleriyle tanınıyor. Stilin ve ilhamın fiyatı önemli olmaksızın her yerden ve herkesten gelebileceği fikrini savunuyor. Iris Apfel’in benzersiz yeteneğinden ve ‘ne kadar çok, o kadar iyi’ estetik anlayışından ilham alan Iris Apfel x H&M Koleksiyonu, herkesin kullanımı adına tasarlanmış, şahane seçeneklerden oluşuyor. Giysi ve aksesuarların tümü; Iris Apfel’in sarsılmaz bağımsızlığını, özgün stil anlayışını onurlandırmak için yaratıldı.