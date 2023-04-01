Güllaç, tulumba iyi de bir de 12 Eylül tatlısı var

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Tatlı sevenlerin fraksiyonlara ayrıldığı, güllaç cephesi ile anti-güllaç cephesi kıyasıya çarpışıyor.

Tartışma bununla da bitmiyor.



SÜTLÜ NURİYE

Güllaçcıların karşısında bir de “tulumbacılar fraksiyonu” yer tutuyor.

Hürriyet Lezzetli Hayatlar ekinde bugün bu iki cephenin mücadelesini bulabilirsiniz.

Bütün bu tartışma içinde benim de gündeme getirmek istediğim bir tatlı var: Sütlü Nuriye.

Niyetim “Kesme şeker olsa yerim” derecesinde tatlı sevenlerde yeni bir “Sütlü Nuriye cephesi” açmak değil.

Bir tat, bir doku olarak bu lezzetimizi de hatırlayalım istedim.





29 TEMMUZ 2002

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BAKLAVAYA ASKERİ BASKI

Sütlü Nuriye, 1900’lerde Diyarbakırlı Nuriye Hanım’ın imzasını taşıyor.

Ama onu esas meşhur eden 12 Eylül askeri rejimi.

12 Eylül döneminde darbe yönetimi her şeye karışmaktaydı.



SOĞUK BAKLAVA

Karıştığı şeylerden biri de baklava fiyatlarıydı.

Baklavanın fiyatını çok yüksek bulan darbeciler, bir gün kalkıp narh koydular, fiyatın yarıya indirilmesini istediler.

Bunu da başında bir askerin bulunduğu belediye eliyle yapmaya çalıştılar.

Bundan sonrasını Gaziantepli Güllü Çelebi’nin 5’inci kuşak torunu Nadir Güllü’nün 2002’de Yener Süsoy’a verdiği röportajdan okuyalım:

“Bu kaliteyi o fiyata satmamız mümkün değildi, bir sene bir ay baklava yapmadık. Dükkânımızı yok yere dört gün kapatan Belediye İktisat Müdürü Albay İbrahim Kocaçam’ı hiç unutmayacağım. Bunun üzerine baklava yerine şerbetinde süt olduğu için kilo olarak kurtaran, cevizli, fındıklı Sütlü Nuriye’yi sattık. Diyarbakırlı Nuriye Hanım’ın 40 yıl önce icat ettiği Sütlü Nuriye, 12 Eylül sayesinde tüm Türkiye’ye mal oldu.”

KİLODA AĞIR LEZZETTE HAFİF

- Sütlü Nuriye, baklavalık yufkaların arasına biraz fındık serpiştirilip fırınlandıktan sonra üstüne sütlü şerbet dökülmesinden ibaret.

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30 TEMMUZ 2002

Ünlü şef Somer Sivrioğlu da Hürriyet Lezzetli Hayatlar’da 2021’de yazdığı yazıda soğuk baklavadan zevk almadığını anlatırken Sütlü Nuriye’ye şöyle değiniyor:

“İyi bir baklavanın benim için en önemli unsurlarından biri ağızda çıkardığı o çıtır çıtır sesler... İçine sütlü şerbeti çeken soğuk baklavadan bu zevki almak mümkün değil. Sütle şerbetlenen baklava, bu sene çıkan bir fenomen değil. 1980 ihtilalinin hemen sonrasında, her şeye karışan cunta, baklava fiyatlarına da kafayı takar ve baklavaya fıstık maliyetini bile zor karşılayan, mantıksız bir üst fiyat sınırı getirir. Bunun üzerine Karaköy’deki Güllüoğlu Baklavacısı yaratıcı bir çözüm bularak fıstık yerine fındık koyar, şerbete daha ağır çeken sütü de ekleyerek maddi olarak ayakta kalmanın çözümünü bulur. Günümüze kadar gelen ve hâlâ sevilen Sütlü Nuriye, 80 ihtilalinin bu ülkeye bıraktığı ender tatlardan biridir.”

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Uzun lafın kısası askeri rejimin baklava baskısı olmasa, Sütlü Nuriye de yerel bir lezzet olarak kalacaktı.

Cunta sayesinde meşhur olan bir tatlı olarak tarihe geçti.

Tatlı fraksiyonlarının dikkatine sunarım.