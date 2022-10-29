Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlar Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı Devrim’i bir de Hürriyet’ten okuyun
Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı
Ateş Yalazan - Arşiv Balıkçısı
Ateş Yalazan - Arşiv BalıkçısıYazarın Tüm Yazıları

Devrim’i bir de Hürriyet’ten okuyun

#TOGG#Gemlik#Devrim

TOGG’un Gemlik’teki fabrikası bugün açılıyor. Fabrikanın açılmasıyla seri üretim adımı atılacak.

Haberin Devamı

Bilindiği gibi Türkiye’nin ilk yerli otomobili 1961’de yapılan Devrim’di.

Devrim’i bir de Hürriyet’ten okuyun

Eskişehir’de Türk mühendisleri tasarlayıp üretmişti.

Devrim’in hikâyesini bugün herkes biliyor.

Ama ben 61’inci yıldönümünde bu hikâyeye bir de Hürriyet arşivlerinden bakmak istedim.

Devrim’i bir de Hürriyet’ten okuyun
23 OCAK 1963

DÖŞEMELER SÜMERBANK KUMAŞI

28 Ekim 1961 tarihli Hürriyet’in birinci sayfasında Devrim’e çok büyük yer ayrılmıştı.

“Yerli otomobil yarın herkese gösterilecek” başlıklı haberde, “Arabanın bütün denemeleri başarıyla sonuçlandı” deniliyordu.

Ertesi gün Ulaştırma Bakanı Orhan Mersinli, malzemenin yüzde 80’inin yerli olduğunu söylüyordu. Şasesi, şanzımanı, motoru yerliydi. Distribütör ve karbüratör dışarıdan alınmıştı. Üç ileri bir geri vitesi vardı. Motoru 4 silindirli, 60 beygir takatindeydi.

Haberin Devamı

Döşemelerinde Sümerbank’ın kumaşları kullanılmıştı.

Devrim’i bir de Hürriyet’ten okuyun
26 MAYIS 1965

ANITKABİR’E KADAR GİTTİ

29 Ekim’de TBMM’deki törende bilinen olaylar yaşandı.

Siyah otomobilin benzini bitti. İkinci otomobil arızasız yürüdü. Gürsel ikinci otomobille Anıtkabir’e kadar gitti.

Devrim’in benzin nedeniyle yolda kalmasıyla gazetelerin dalga geçtiği söylenir hep.

Hürriyet’in haberi hiç de öyle değildi.30 Ekim tarihli gazetenin birinci sayfasında “Gürsel, seri halinde otomobil imali istiyor” başlığı atılmıştı.

Haberin içinde Devrim’inbazı kusurları anlatılıyor ama girişim övülüyordu:

Devrim’i bir de Hürriyet’ten okuyun
1949/1973

“Zamanla mükemmelliğe yaklaşılacaktır. Bugün bu otomobilleri beğenmeyenler, yarın beğenecekleri Türk yapısı otomobile kavuşacaklardır.”

Peki sonrasında neler oldu?

Devrim’i bir de Hürriyet’ten okuyun
1953

ESKİŞEHİR’DE KULLANILDI

Haberin Devamı

Düşünüldüğü gibi proje hemen rafa kaldırılmadı. 1 Kasım tarihli Hürriyet’te “Ulaştırma Bakanı’na göre Devlet Planlama Dairesi halen bu sanayinin etütlerini yapmakla meşgul” diye yazıyordu.

Ama zaman içinde seri üretim için gerekli adımlar atılmadı.

Devrim’i bir de Hürriyet’ten okuyun
1968

23 Ocak 1963’te“Devrim otomobillerine kimse sahip çıkmıyor” başlığı vardı. Devrimlerin “küçük tip arabayı seven Turhan Feyzioğlu ile Bülent Ecevit’e tahsis edilebileceği” belirtiliyordu.

Nitekim Devrim 1, 2, 3 ve 4 adı verilen otomobiller Eskişehir Cer Atölyeleri’nde duruyordu.

Bu otomobiller hemen hurdaya çıkarılmadı.

Devrim’i bir de Hürriyet’ten okuyun
1993

1965’e gelindiğinde Devrim otomobillerinden ikisi Eskişehir’deki Demiryolları Fabrikası’nda binek araç olarak kullanılıyordu.

Haberin Devamı

Hürriyet’in 26 Mayıs tarihli haberinde “Fabrika personeli arabalardan memnundur” deniliyordu. Diğer iki araç ise Ankara’da Demiryolları’nın bir deposunda yatıyordu.

Hiçbir zaman Devrim otomobilleri seri üretime geçemedi.

Türkiye, yaklaşık 60 yıl önce bir hayalden böyle vazgeçti.

#TOGG#Gemlik#Devrim
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

AK Parti fabrika ayarlarına döndü

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Erdi Cumhuriyet’im 99 şeref yaşına

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Pınar Güntürkün adeta dünyaya ‘oynamak üzere’ gönderilmiş

 BAHAR ÇUHADAR
BAHAR ÇUHADAR

Günün yıldızı Emre Taşdemir

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN

Hamurunu sevgiyle açmak lazım!

 DANİLO ZANNA
DANİLO ZANNA
TÜM YAZARLARIMIZ