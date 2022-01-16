Peygamber soyundan gelir, kimseye söylemez

Babam ilahiyat mezunu bir müftüydü.
Din konusunda iyi bir öğretim gördüm.
Vaazlar, sohbetler dinledim.
Kitaplar karıştırdım.
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İşte çok net biçimde söylüyorum:
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“Cin çıkarma”
CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)
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HÜKÜM BİR
ZORLA, ZORLAYARAK
TARİKAT ve cemaat yurtlarının varoluş amaçları, üniversite öğrencilerine barınma imkânı sağlayıp hayır dua kazanmak olmalı. Ama maalesef durum hiç de böyle değil. Bu tür yurtlar, barınma imkânının karşılığı olarak öğrencilere tarikat ve cemaatin doktrinlerini öğretir. Üstelik zorla ve zorlayarak. FETÖ’den beri bu böyledir.
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HÜKÜM İKİ
ARZ VE TALEP
BİR öğrenci yurdunda tarikat ve cemaat öğretileri öğretilemez mi? Tabii ki öğretilebilir. Ama bu, bir askeri disiplin içinde zorla ve zorlayarak yapılmaz, yapılamaz. Yurt, eğer talep eden öğrenci varsa bunu arz eder. Budur, bu kadardır. Ancak çok az cemaat ve tarikat yurdu, böyle yapmakta.
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“Çirkin olay”, tam olarak şöyle bir şey:
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Kabataş Lisesi’nin yatakhanesinde üç öğrenci müsveddesi, Atatürk posterini bıçakla delik deşik ediyor.
Bu sırada kahkahalar yükseliyor. Tabii küfürler ve hakaretler eşliğinde.
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Bakıyorum:
Bazıları, bu çirkin olaydan yola çıkarak...
Büyük büyük analizler yapıyorlar, Türkiye’nin en köklü lisesini bir kalemde silip atıyorlar, ideolojik ve siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar.
“Bırakın, bağlansınlar” derim.
*
Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:
*
- BİR: Söylediklerimden eminsem.
*
- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...
*
Yazıyı baştan sona dikkatlice okudum.
Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu.
Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu.
*
Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın...
CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.
“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.
*
Belgesi var mı bunun?
1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.
*
Kimdi Şevki Yılmaz?
Yedi maddede özetleyeyim:
*
BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.
*
“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.
*
Bir anda çarşı karıştı.
Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.
Mailler, mesajlar, telefonlar...
Protesto üstüne protesto.
*
Mesela
18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.
Ve bugün 13’lerde seyrediyor.
*
20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...
“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.
Bir uçuş söz konusu olmadı.
*
20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının
Biraz keyfi kaçmıştı.
*
Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.
Bunun nedenini de şöyle açıkladı:
- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.
*
- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.
*
- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.
- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...
*
- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...
EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA
BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.
Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
*
Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.
*
Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?
*
Ne yaptı muhalefet?
*
“Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.
Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.
Dolar düşünce...
İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...
En az muhalefetin yanılgısı kadar
- Teftiş olayı ortaya çıkar çıkmaz öyle bir tepki oluştu ki. Çok büyük bir zulüm var sandım. Sonuçta yapılan iş belli: Teftiş... Yani denetim. Teftişe, denetime “büyük zulüm” muamelesi çekmek, eskiden yoktu, yeni çıktı.
*
- “Adli sicil kaydı” diye bir şey var mı? Var. Belediye şirketlerine eleman alınırken buna bakılmış mı? Bakılmış. Durum buyken teftişe gerek duymak da neyin nesidir? Bunun basit bir açıklaması olmalı ve o açıklama yapılmalı.
*
Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur:
*
“İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.”
*
Gelelim esas meseleye...
*
Deniliyor ki:
*
Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?
*
Şunu diyordu:
“Geliyor gelmekte olan...”
*
Muhalefetin sloganı olmuştu bu.
*
Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan
“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”
*
Nebati’nin bu açıklaması üzerine...
Kıyameti koparanlar var.
*
Diyorlar ki:
*
Peygamber soyundan gelir, kimseye söylemez
Yıldırım Kaya, CHP’nin önde gelen isimlerinden.
Yıldırım Kaya’nın yakın geçmişinde...
Bir solcu sendika, bir solcu parti var.
Eğitim-Sen’de başkanlık, ÖDP’de genel başkan yardımcılığı yapmış kendisi.
Aşırı soldan, ortanın soluna gelmiş yani.
*
Fakat biraz hızlı gelmiş olacak ki...
CHP’nin sağ kanadının bile sağına kaymış.
Peki nasıl olmuş da sağ kanadın bile sağına kaymış Yıldırım Kaya?
*
Çıktığı televizyon programında şu iki şeyi söyleyerek:
*
- BİR: Bizim Genel Başkanımız Peygamber soyundan gelir. Ama kimseye anlatmaz. Bununla çıkmaz kamuoyunun karşısına.
*
- İKİ: Oğuzhan Asiltürk, uçak yolculuğunda bana demişti ki: Genel Başkanınızın kıymetini bilin; o, umrede şırıl şırıl ağlamış bir adamdır.
*
Bu iki şeyi söyleyerek ne yapmaya çalışıyor Yıldırım Kaya?
Tabii ki muhafazakâr ve dindar seçmeni hunharca ütmeye çalışıyor.
*
Dindar ve muhafazakâr seçmenin...
“Umrede şırıl şırıl ağlayan ve Peygamber soyundan gelen bir Kılıçdaroğlu dururken, biz ne diye Tayyip Erdoğan’a oy veriyoruz ki?” diyeceğini, diyebileceğini düşünüyor.
Hem de gayet ciddi biçimde.
*
Ama unuttuğu iki şey var:
*
- BİR: Umrede şırıl şırıl ağlamak, tamamen bireysel bir tutumdur ve toplumsal hiçbir karşılığı yoktur.
*
- İKİ: Hz. Âdem dolayısıyla aslında yeryüzünde yaşayan bütün insanlar, peygamber soyundan gelmektedir.
COVIRGIN
BU zamana kadar korona denilen illete hiç yakalanmamış olanlara “Covirgin” diye isim takmışlar.
*
“Covirgin” o kadar antipatik bir yakıştırma ki...
İnsanın bir an önce korona olası geliyor.
KEŞKE SOSYAL MEDYA OLMASAYDI
KEŞKE sosyal medya olmasaydı da...
Leman Sam dendiğinde...
Aklımıza sadece...
“Bana Esmeyi Anlat” ve “Yapma Dedim Yaptın Gönül” şarkıları gelseydi.
*
Ama maalesef sosyal medya var.
Ve Leman Sam dendiğinde...
Aklımıza sadece...
Onun sosyal medyada “Soysuz Araplar” diye yaptığı açık ve net ırkçılık geliyor.
*
Yapma dedim yaptın be Leman abla!
Faşizme bulaşma dedim, bulaştın be Leman Abla!
MİLLETİMİZ BÖYLE DEĞİLDİR UMARIM
İKİ tane olay var gündemde:
*
- BİR: Kiracısının evine baltayla dalan doksan yaşındaki dede olayı...
*
- İKİ: Üstü kirli diye işçisini arabasının bagajında taşıyan patron olayı...
*
Bu iki olayla ilgili olarak, sürekli şu türden temennilerde bulunuyorum:
*
Umarım bunlar tekil olaylardır.
Umarım bunlardan yola çıkarak bir genelleme yapmamız gerekmiyordur.
Umarım milletimiz bunlar gibi değildir.
GALİBA YENİ KORONA TAKTİĞİ ŞÖYLE BİR ŞEY
AŞISIZLARA PCR test zorunluluğu kaldırılmış.
*
Alınan bu karara bakınca...
Herkesin aklına gelen benim de aklıma geldi:
*
Galiba yetkililer, hepimizin korana olmasını sağlayarak...
Bu illetten kurtulmayı planlıyorlar.
*
Tutar mı tutmaz mı bilmiyorum ama bildiğim bir şey var:
Tutsa iyi olur.
SUÇLUYU BULDUM: FRANSIZ ASKISI
HERKESİN birbirine benzemesinin temel sorumlusunu buldum:
*
“Fransız askısı.”
*
Bu yöntemle göz, kaş, boyun, çene gerdiriliyor.
Sonuç?
Herkes birbirine benziyor.
*
Berksan’la Seda Sayan arasında bir fark kalmıyor. Karakteristik özellik ortadan kalkıyor. Bütün burunlar aynı, bütün gözler aynı oluyor. Bütün kaşlar aynı biçimde şekilleniyor.
*
İdeolojik açıdan tek tip insan ortaya çıkmadı ama Fransız askısı yüzünden fizyolojik olarak tek tip insan ortaya çıktı galiba.
*
Çok kızgınım Fransız askısını icat edenlere...