Pavyon repliği fon repliği oldu

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“Herkes yer içer, hesabı Dilber öder.”

*

Seçil Erzan, dün mahkemede işte repliğe gönderme yaparak şöyle dedi:

*

“Herkes yer içer, hesabı Seçil öder.”

*

Böylece dizideki pavyon repliği, fon repliği haline gelmiş oldu.

*

İlginç zamanlarda yaşıyoruz diye yemin etsek günaha girmiş olmayız.

MİLYON TANE İLİŞKİ BİÇİMİ

İLİŞKİ biçimleri, günümüzde acayip çeşitlenmiş durumda.

Toksik ilişki var, bariyer ilişki var, açık uçlu ilişki var, yorgun ilişki var, fırtınalı ilişki var, sosyal medya üzerinden ilişki var, bağımlı ilişki var, şiirsel ilişki var, bir yere gitmeyen ilişki var, politik ilişki var, mekânsal ilişki var, dinamik ilişki var, koç eşliğinde ilişki var.

Var oğlu var yani.

*

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Eskiden ne güzeldi. Sadece iki ilişki biçimi vardı:

Normal ilişki, bir. Uzak mesafe ilişkisi, iki.

HUSİ BİR SOYADIDIR

“HUSİLER” denilince bazılarımızın aklına...

Mezhep gelebilir, etnisite gelebilir, kavim gelebilir, aşiret gelebilir, inanç akımı gelebilir.

*

Gelmesin!

Husi bir soyadıdır. Hüseyin Bedreddin El-Husi adlı bir adamın soyadı.

“Husiler”, işte bu adamın takipçileri.

BÜYÜKERŞEN’CİYİZ

ENERJİSİ olmasa anlayacağım. Takati kalmasa anlayacağım. Sağlık sorunları yaşasa anlayacağım. Melekelerinde sorun olsa anlayacağım.

*

Adam gayet enerjik, gayet zinde.

Zihni zehir gibi.

Sağlık sorunu yok.

*

Sırf yaşının ileri olması nedeniyle aday yapılmaması, çok saçma değil mi ya.

BEHZAT Ç. KİMİNLE YARIŞACAK

ETİMESGUT’ta MHP’li bir belediye başkanı var.

Adı: Enver Demirel.

*



Enver Demirel

Etimesgut’a gitmiş, Enver Demirel’le ilgili şu tür gözlemlerle dönmüştüm:

*

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Karınca gibi çalışkan, girişken bir başkan izlenimi veriyordu. Süper doğal ve içtendi. Atatürkçülüğüne toz kondurmuyordu. “Türk Tarih Müzesi” diye bir müze yapmış, Türk tarihini heykellerle anlatan devasa bir park. Enver Başkan’ın Etimesgut’un her köşesinde izi vardı. Ahaliyle kurduğu ilişki mükemmel görünüyordu. Kimin derdi varsa hemen koşturuyordu.

*

Neyse... Esas şu konuya geliyorum:

Behzat Ç.’nin işi hiç kolay değil. Hatta şöyle ifade edeyim: Çok zor.



Erdal Beşikçioğlu

CHP LÜTFÜ SAVAŞ’I ADAYLIKTAN ÇEKSE

LÜTFÜ Savaş’ın Hatay adaylığına tepki daha çok CHP tabanından geliyor.

“Çekin adaylığını” diyor taban.

*

CHP, Lütfü Savaş’ı adaylıktan çektiğinde Hatay’da sonuç ne olur bilmiyorum ama Türkiye genelinde CHP tabanında büyük bir ferahlama olacak.

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Belki bir iki puan getirisi bile olabilir.

MURAT KURUM’UN ADAYLIKTA BEŞ GÜNÜ

- ŞU ana kadar bir falso yapmadı.

- Sürekli sokaklarda, sürekli ahalinin arasında.

- Sempatik bir imaj inşa ediyor gibi.

- Polemiğe hiç yüz vermedi, vermeyecek gibi görünüyor.

- Parti teşkilatıyla uyumunda bir sorun yok gibi.

- İyi bir sosyal medya çalışması yürütüyor.

*

Ama tabii ki bunlar ilk beş günün izlenimleri.

Unutmayalım ki şu ana kadar önemli bir meydan okumayla karşılaşmış değil. Asıl öyle bir durumda ne yapacağına bakmak lazım.

TRENDLER

- ŞİİR sevmiyorum diyenlerin sayısında gözle görülür bir artış var.

- Akşamları nadiren evden çıkanların sayısında yükseliş söz konusu.

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- Dizi yerine filme yönelenlerin sayısı, bayağı bir artmış durumda.

- Sabahları erken kalkanların sayısı, geç kalkanların sayısını geçmiş durumda.

- Karaköy’den soğuyanların sayısında belirgin bir artış gözleniyor.

- Kitap dinleyenlerin sayısı her geçen gün anlamlı şekilde artıyor.

MÜSLÜMAN ÜLKE OLMASI ŞART MIDIR

İSRAİL’in Lahey’de sanık sandalyesine oturmasına neden olan davası Güney Afrika açtı ya...

Şöyle diyenler var:

*

Onca Müslüman ülke varken niye Güney Afrika? Müslüman ülkeler niye açmadı da Güney Afrika açtı?

*

İyi ki Güney Afrika açmış.

Böylece meselenin temelinde dindaşlığın değil insanlığın yatmış olduğu herkese gösterilmiş oldu.

“Gazze meselesi, Müslümanların meselesi değildir insanlığın meselesidir” cümlesi, ete kemiğe bürünmüş oldu.

*

Ayrıca o Güney Afrika ki...

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Arafat’ın dostu Mandela’nın ülkesidir.

En acımasız ırkçı apartheid rejimine maruz kalmıştır.

*

Yani Gazze’nin yaşadığı cehennemi, en iyi anlayacak ülkelerin başında gelir Güney Afrika.

*

Kısacası...

Bırakın şu neden davayı bir Müslüman ülke açmadı geyiğini.