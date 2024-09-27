Mansur Yavaş’ın biraz iddialı olması gerekmiyor mu

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Şöyle demiş Mansur Yavaş:

*

“Partimiz aday gösterirse aday oluruz.”

*

Bu cümlenin bize haykırdığı hakikat şudur:

*

Mansur Yavaş aday olmak istiyor. Hem de çok istiyor.

*

Fakat Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı’na aday olmak isteyen bir kişinin, “Partim aday ol derse olurum” demenin ötesine geçmesi gerekmez mi?

- Birazcık da olsa iddia sahibi olduğunu göstermesi...

- Hayallerinden ve ideallerinden söz etmesi...

- Türkiye’nin geleceği için nasıl bir vizyon öngördüğünü anlatması...

Gerekmez mi?

*

Bu gereklilikleri yerine getirirsin, ondan sonra da...

“Partim aday gösterirse aday olurum, parti içi bir kargaşaya yol açmam” diye açıklama yaparsın.

*

Öyle değil mi ama?

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MEZAR AÇMAK İKNA EDER Mİ

Bazıları şuna inanıyor:

*

“Cem Garipoğlu ölmedi, ölmüş gibi gösterdiler, estetik ameliyatla dışarıda geziyor.”

*

Buna keskin biçimde inananlara ne desen fayda etmiyor.

- “İyi ama gömülmeden önce kimlik tespiti yapılmıştı” diyorsun, hiç umursamıyorlar.

*

- “İyi ama Münevver’in ailesi de Garipoğlu’nun cesedini teşhis etmişti” diyorsun, hiç takılmıyorlar.

*

Dün karar çıktı:

Mezarı açılacakmış Cem Garipoğlu’nun.

*

Yapılacak inceleme sonucunda “Bu kemikler Cem Garipoğlu’na aittir” denilirse...

Kesin inançlıların yüzde kaçı ikna olur sizce?

TAVŞAN KARDEŞ KAÇ TAZI KARDEŞ TUT

Başta ABD ve İngiltere olmak üzere dünyanın önemli devletleri toplaşıp “ateşkes” istemişler.

*

Haberi okuduğumda yüzümde anlamlı tek bir kıpırdama bile olmadı.

*

Çünkü İsrail’in bu tür çağrıları zerre kadar sallamadığını ve sallamayacağını çağrıda bulunan ülkeler bile gayet iyi biliyorlar.

*

Zerre kadar dikkate alınmayacağı en baştan belli çağrılarda bulunmak, “tavşan kardeş, kaç lütfen / tazı kardeş, sen de tut lütfen” oyunu oynamak dışında bir anlam ifade etmez.

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BOŞ SALON GOYGOYU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her BM konuşmasında “Salon dolu muydu, boş muydu?” goygoyu yapmaya bayılanlar var aramızda.

Bizim Adem Metan’ın çektiği bu fotoğrafı onlar için yayınlıyorum.

*

İlle de goygoy yapılacaksa, ille de tartışma yürütülecekse...

Üzerinde hiçbir oynama yapılmamış Adem’in çektiği bu fotoğraf, doğru tartışma için şahane bir zemin olabilir.

Çünkü bardağın, pardon salonun dolu tarafı da var bu fotoğrafta boş tarafı da.

*

Bana gelince...

Ben “boş / dolu” goygoyuna zerre kadar önem vermeyenler familyasındanım.

BM kürsüsünden verilen mesajlara odaklanmayı tercih ediyorum ben.

SOL VE MİLLİ

Sosyalist Enternasyonal’e Güney Kıbrıs’tan bir parti de üye.

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Bu partinin temsilcisi, CHP Genel Başkanı

Özgür Özel’in de katıldığı Sosyalist Enternasyonal toplantısında Kıbrıs Barış Harekâtı için “işgal” demiş.

*

Özgür Özel, bu konuşma yapılırken salonu terk etmiş.

Daha sonra da söz alarak Kıbrıs Barış Harekâtı’nın neden işgal sayılamayacağını tane tane anlatmış.

*

Rum’un solcusu milli gayretini terk etmiyorsa...

Türk’ün solcusu da milli duruşunu terk etmez.

Bu açıdan helal olsun Özgür Özel’e.

BIDEN’IN YEMEĞİNE KATILMAK / KATILMAMAK

Biden şu anda feci halde işlevsiz.

Gelecekte yok.

O kadar ki...

Biden son günlerde her gittiği yerde “Burada bana bir iş var mı, iş arıyorum” falan türü espriler yapıyor.

*

Bu açıdan bakıldığında...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Biden’ın akşam yemeği davetine katılmamasının değil katılmasının haber değeri olurdu.