Suikast fırtınası sezonu

Bir video görüntüsünden hareket ederek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İsmail Haniye’nin ne konuştuğunu öğrenmeye çalıştım. Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın yemin töreni için İran’daydı. Meclis’teki tören sırasında İsmail Haniye ile samimi şekilde sohbet ettikleri bir görüntü var.

GÖRÜŞÜRÜZ DEMİŞLER

Hakan Fidan, Kanal 7’de Mehmet Acet’in programında anlatmış.

“Saat 16.00 civarıydı Meclis’teki törende karşılaştık. Uzun süredir tanıştığımız için ‘Nasılsın, iyi misin’ diye konuştuk. Yanımda Pakistan Dışişleri Bakanı vardı. Onları tanıştırdım. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı da bize katıldı. ‘Görüşürüz’ diye ayrıldık. Benim görüşmelerim vardı. Gece 23.00’te tekrar görüştük.”

Hakan Fidan görüşmelerini tamamlayıp gece 03.00’te Ankara’ya dönmüş. Saat 05.00 civarında telefonu çalmış. Birkaç saat önce, “Görüşürüz” diye ayrıldığı İsmail Haniye’nin şehit olduğu haberini almış.

İÇİNE Mİ DOĞDU?

Peki o an ne hissetmiş?

Hakan Fidan anlatıyor: “Uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz vardı. Dün de Allah’ın hikmeti içimde bir düşünce oluşmuştu. Gerçekten şehitliği arayan, özleyen insanlar bunlar. Şehitlik buna ne kadar çok yakışır diye de içinden geçirdiğim bir insandı.”

Hakan Fidan bugün “Görüşürüz” diyerek ayrıldığı İsmail Haniye’nin cenaze törenine katılacak.



DÜNYA GÜVENLİ DEĞİL



ABD ve İsrail suikast sezonunu açtı. ABD’de Trump’a yönelik bir suikast girişimi oldu. Tüm şüpheler gizli servis üzerinde toplanıyor. Gizli Servis Başkanı Cheatle istifa etmek zorunda kaldı. ABD derin devleti Trump dahil 10 başkana suikast düzenlemiş. Kendi başkanına suikast düzenleyen başka ülkelerde ne yapmaz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Siyasi suikastların yaşandığı kritik bir dönem” vurgusu önemliydi. İsmail Haniye, Fuad Şükür ve Muhammed Deyf suikastıyla birlikte İsrail’in yeni bir konsepte geçtiği görülüyor.

Mossad’ın tarihinde suikastlar var. Zaten Mossad ününü biraz da buna borçlu. ‘Kara Eylül’ ekibi dünyanın çeşitli bölgelerinde suikastlar düzenledi.

FELLUCE KASABI

Ayrıca ‘Felluce Kasabı’ Amerikalı General James Glynn, Gazze’ye yönelik kara saldırılarını organize etmek üzere İsrail’e geldiğinde, kitlesel katliamlar yerine nokta hedeflerin ortadan kaldırılmasını önermişti. Netanyahu hem katliam yaptı hem de suikastlara yöneldi.

Bu suikastların CIA desteği olmadan yapılması mümkün değil.

Haniye’nin suikasta maruz kaldığı binanın fotoğrafları İsrail basınında değil, ABD basınında yayınlandı. Suikasta dair perde arkası bilgiler yine ABD basınına servis edildi. Perde arkası bilgiyi sızdırmak için perde arkasında olmak gerekiyor.

İSRAİL NEDEN SUSKUN?

Haniye suikastından dolayı İsrail coşkulu. Ama yönetim suskun. Normalde Netanyahu’nun basın toplantısı düzenleyip zaferini ilan etmesi beklenirdi. Hatta ilk saatlerde Başkanlık ofisinden Haniye fotoğrafıyla birlikte paylaşım yaptılar. “Her birisinin sırası gelecek”, “Ne dediğine dikkat edeceksin” şeklinde paylaşım yapan bakanlar oldu. Ama Netanyahu’nun ofisinden gelen talimatla paylaşımlar silindi, açıklama kaldırıldı. İsrail, Haniye suskunluğuna gömüldü.

NETANYAHU GECE NEREYE GÖTÜRÜLDÜ

Oysa Haniye’nin vurulduğu gece Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Gallant, Milli Savunma Bakanlığı’nın kalesi olarak bilinen korunaklı yere götürüldü.

Usame Bin Laden’e operasyon düzenlendiği gece ABD Başkanı Obama’nın operasyonu ekibiyle an be an takip ettiği görüntüsünü hatırlıyorsunuz değil mi?

Netanyahu’nun da İsmail Haniye ve Fuat Şükür operasyonunu anlık olarak takip ettiğinden kuşkum yoktur.

CIA-MOSSAD İŞ BÖLÜMÜ

Ama İsrail’in susması, ABD’nin ortamı yatıştırmadı gerekiyordu. Haberler Amerikan basını üzerinden servis edildi.

Bu Mossad ile CIA arasındaki iş bölümüydü.

Hamas doğrulamadı ama İsrail, Hamas’ın askeri sorumlusu Muhammed Dayf’ın 13 Temmuz’da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Peki Trump suikastı ne zaman oldu? O da 13 Temmuz’da suikasta maruz kaldı. Ölümden kıl payı kurtuldu.



SUİKAST SEZONU



CIA desteği olmadan Mossad’ın aynı gece Beyrut’ta Hizbullah’a, Tahran’da Hamas liderine suikast yapması, suikast sezonunun açıldığını gösteriyor. BM Güvenlik Konseyi’nin Haniye suikastı üzerine yaptığı toplantıda İngiltere, ABD ve İsrail temsilcilerinin konuşmalarını izledim. Dünya adına endişelerim büyüdü. Bu üç devleti ortak bir konsept olarak düşünmek gerekiyor. Bunlar savaşı bölgeye yaymakta kararlı. İngiltere ve ABD’nin Güney Kıbrıs’taki üslerini genişletip, Akdeniz’deki askeri varlıklarını artırmaları geleceğe dair bir planlama içinde olduklarını gösteriyor. Bu sürenin çok yaklaştığını görüyorum. Çünkü İsrail savaşı yaymak için her şeyi yapıyor.

SUİKASTLARA DİKKAT

ABD ve İsrail’in suikast sezonunu açtığı gözüküyor. Bu bizim de bazı önlemleri gözden geçirmemizi gerektiriyor. Bu hayati bir sorun. Bize bir şey olmaz demeyin. Biz dünyanın en belalı coğrafyasında yer alıyoruz. Bu suikastlar bizim sınır komşularımızda oldu. Bu suikastlarla MİT ve İçişleri Bakanlığı’nın üst üste yaptığı Mossad operasyonlarının ne kadar önemli olduğu bugün daha iyi anlaşılıyor.

AMAN DİKKAT

Ayrıca ABD kendi başkanlarına suikast düzenleyen bir ülke. İsrail, terörist devlet. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’la ilgili koruma önlemleri, yurtiçi ve yurtdışı programları yeniden gözden geçirilmeli.

Bunlar gözü dönmüş haydutlar.