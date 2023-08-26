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Kefirli sütlaç tarifi | Mucize Lezzetler
Hem yaz hem de kış günlerinde tercih edebileceğiniz kefirli sütlaç tarifi. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Orta
Süre: 60+ Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Tadı Var Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi- Ocak
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
Kefir yapımı için;
- 10 g taneli kefir mayası
- 2 litre çiğ süt
Sütlaç yapımı için;
- 1 su bardağı basmati pirinç
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 1 çay bardağı krema
- 1 su bardağı toz şeker
- 330 ml süt
- 400 ml süt
- 1 litre kefir
Üzeri için:
- Tarçın
Servis için;
- Meyveli dondurma
Tarif:
- İlk olarak Tadı Var™ Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin kavanozlarına süt doldurup haznenin içine yerleştirin.
- Lezzet sensörünü taktıktan sonra ana kapağı kapatıp çalıştırın.
- Tadı Var™ Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘ ni kefir moduna alıp mayalanmaya bırakın.
- Ardından lezzet sensörünü çıkarıp, taneli kefir mayasını kavanozlara paylaştırın ve tekrar lezzet sensörünü takıp ana kapağı kapatın.
- 24 saatlik mayalanma işlemini başlatın.
- Sütlaç için; nişastayı bir su bardağı süt ile karıştırın.
- Arçelik Ankastre Ocak ‘ta yer alan tencerede basmati pirinci 330 ml süt ile haşlayın.
- Haşlanan pirinçlerin üzerine 400 ml daha süt ilave edin.
- Süt kaynayınca üzerine şekeri ekleyin.
- Ardından krema ve hazırladığınız kefiri koyup 5 dakika daha pişirin.
- En son sütlü nişastayı ilave edin.
- Kefirli sütlacınız hazır.
- Servis kaselerine paylaştırıp Arçelik No Frost Buzdolabı ‘nda iki saat dinlendirin.
- Üzerine tarçın serperek, meyveli dondurma eşliğinde kefirli sütlacınızı servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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