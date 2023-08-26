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MUCİZE LEZZETLER

Kefirli sütlaç tarifi | Mucize Lezzetler

Hem yaz hem de kış günlerinde tercih edebileceğiniz kefirli sütlaç tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Orta

Süre: 60+ Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Tadı Var Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi- Ocak

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

 

 Malzemeler:

Kefir yapımı için;

  • 10 g taneli kefir mayası
  • 2 litre çiğ süt

Sütlaç yapımı için;

  • 1 su bardağı basmati pirinç
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 1 çay bardağı krema
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 330 ml süt
  • 400 ml süt
  • 1 litre kefir

Üzeri için:

  • Tarçın

Servis için;

  • Meyveli dondurma

Tarif:

  1. İlk olarak Tadı Var™ Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin kavanozlarına süt doldurup haznenin içine yerleştirin.
  2. Lezzet sensörünü taktıktan sonra ana kapağı kapatıp çalıştırın.
  3. Tadı Var™ Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘ ni kefir moduna alıp mayalanmaya bırakın.
  4. Ardından lezzet sensörünü çıkarıp, taneli kefir mayasını kavanozlara paylaştırın ve tekrar lezzet sensörünü takıp ana kapağı kapatın.
  5. 24 saatlik mayalanma işlemini başlatın.
  6. Sütlaç için; nişastayı bir su bardağı süt ile karıştırın.
  7. Arçelik Ankastre Ocak ‘ta yer alan tencerede basmati pirinci 330 ml süt ile haşlayın.
  8. Haşlanan pirinçlerin üzerine 400 ml daha süt ilave edin.
  9. Süt kaynayınca üzerine şekeri ekleyin.
  10. Ardından krema ve hazırladığınız kefiri koyup 5 dakika daha pişirin.
  11. En son sütlü nişastayı ilave edin.
  12. Kefirli sütlacınız hazır.
  13. Servis kaselerine paylaştırıp Arçelik No Frost Buzdolabı ‘nda iki saat dinlendirin.
  14. Üzerine tarçın serperek, meyveli dondurma eşliğinde kefirli sütlacınızı servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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