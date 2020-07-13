MUCİZE LEZZETLER
Eggs Benedict | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde eggs benedict var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 2 dilim köy ekmeği
- 2 adet büyük yumurta
- 2 yemek kaşığı beyaz üzüm sirkesi
- 4 dilim füme somon
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 2-3 dal frenk soğanı
Holandez sos için:
- 3 adet büyük yumurta sarısı
- 3 yemek kaşığı beyaz üzüm sirkesi
- 1 çay kaşığı karabiber tanesi
- 200 g tereyağı
- 1 yemek kaşığı limon suyu (taze sıkılmış)
- 1/2 çay kaşığı tuz
Tarif:
- Arçelik Ankastre Ocak’ta küçük bir tencerede 3 yemek kaşığı beyaz üzüm sirkesini karabiber taneleriyle beraber kaynatıp, sirkeyi uçurarak yarıya düşürün.
- Ardından ocaktan alıp süzgeçte süzüp soğuması için bir kaba alın.
- Sade yağ yapmak için Arçelik Ankastre Ocak’ta çelik bir sos tenceresine tereyağını alıp düşük ısıda eritin.
- Tereyağı erirken üzerinde oluşan beyaz köpükleri alın altını kapatın.
- Arçelik Ankastre Ocak’ta bir tencerede su kaynatın.
- Üç büyük boy yumurtanın sarılarını ayırıp cam bir kaba alın.
- Yumurta sarılarının üzerine çektirdiğiniz sirkeyi ekleyip tencerenin üzerine dibi tencerenin dibine değmeyecek şekilde oturtun.
- Cam kabı tencerenin üstüne alıp bir çırpıcı yardımıyla durmaksızın hızlı hızlı çırpmaya başlayın. Dairesel hareketlerle bir süre çırptıktan sonra önce karışımınızda köpükler oluştuğunu, sonra da köpüklerin karışımın içine karışarak, çırptığımız yumurta sosunu kabarttığını göreceksiniz.
- Çırpmaya devam edin.
- Çırpıcının kapta çizgi çizgi iz bıraktığı koyu kıvamı elde etmelisiniz.
- Bu işlemden sonra tereyağını çok yavaş yavaş bir elle yumurtalara eklerken diğer elle çırpma işlemine devam edin.
- Gerekirse arada tereyağı ekleme işlemini durdurup sadece çırpın.
- Sosun kıvamı açılmaya, ballı hardal rengine gelmeye başlayacak.
- Bu işlemden sonra Arçelik Ankastre Ocak’tan alıp kenara koyalım.
- Tuzu ve limon suyunu ekleyin ve çırpmaya devam edin. Sosunuz 20-30 saniyede açık sarı, yoğun kremamsı bir hale gelince sosunuz hazır.
- Arçelik Ankastre Ocak’ta tencerede bolca suyu kaynatın, içine biraz tuz serpin. 2 tatlı kaşık beyaz sirke ekleyin.
- Yumurtayı bir kepçenin içine kırın. Bir kaşıkla suyun içinde girdap yapın.
- Yumurtayı kepçenin içinden su hizasından girdabın içine bırakın.
- Ocağın altını daha fazla açmadan 2-4 dakika pişirelim.
- Arçelik Ankastre Ocak’ta bir tavada ekmeklerinizi kızartın.
- Yumurtaları kaşıkla dikkatlice çıkartıp havlu kağıdın üstüne alın.
- Tuz ve karabiber serpin.
- Ekmeklerin üzerine somon dilimi koyun, üzerine de yumurtaları yerleştirin.
- Üzerlerine hazırladığınız hollandez sosunu gezdirin.
- En üstüne frenk soğanı serpip servis edin.
- Afiyet olsun!
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