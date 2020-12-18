MUCİZE LEZZETLER
Balkabaklı Cheesecake | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Balkabaklı Cheesecake var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 250 g kurabiye
- ¼ su bardağı erimiş tereyağı
- 4 paket labne peyniri
- 1 su bardağı şeker
- 500 g kabak
- 5 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı un
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- ¼ tatlı kaşığı muskat
- ¼ tatlı kaşığı tuz
Tarif:
- Arçelik Ankastre Fırın'ı 170 dereceye ısıtın.
- Tabanı için bisküvileri Arçelik Restial Doğrayıcı içerisinde çekin.
- Eritilmiş tereyağı ile karıştırıp yağlı kağıt serdiğiniz fırın kabınızın içine yerleştirin, bardak altıyla iyice bastırın.
- Önceden ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın'da yaklaşık 10 dakika pişirin ve soğumaya bırakın.
- Dolgusu için bal kabaklarını yağlı kağıt serdiğiniz Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin ve üzerine zeytinyağı gezdirip yumuşayana kadar pişirin.
- Pişen bal kabaklarını Arçelik Resital El Blender'ı yardımıyla püre haline getirin.
- Püreden 1/4 'ini üzeri için ayırın, kalan kısmı dolgu için kullanmak üzere kenara alın.
- Labne peyniri ve şekeri Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'nde 3-4 dakika çırpın.
- Üzerine dolguda kullanmak için ayırdığınız bal kabağı rendesini ekleyip karıştırın.
- Çırpmaya devam ederken yumurtaları teker teker ekleyin.
- Üzerine un, tarçın, muskat rendesi ve tuzu da ekleyin.
- Karışımı soğuyan tabanın üzerine dökün.
- Arçelik Ankastre Fırın'da 1 saat 15 dakika 170 derecede pişirin.
- Cheesecake'iniz piştiğinde ortası hafif sallanıyor olacak.
- Fırından alıp dinlenmeye bırakın.
- Ayırdığınız bal kabağı püresini cheesecake'inizin üzerine sürün.
- Son olarak ceviz ile süsleyebilirsiniz.
- Arçelik No Frost Buzdolabı'nda tatlınızı dinlendirin.
- Dilimleyip servis edin.
- Afiyet olsun!
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