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MUCİZE LEZZETLER

Balkabaklı Cheesecake | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Balkabaklı Cheesecake var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 250 g kurabiye
  • ¼ su bardağı erimiş tereyağı
  • 4 paket labne peyniri
  • 1 su bardağı şeker
  • 500 g kabak
  • 5 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • ¼ tatlı kaşığı muskat
  • ¼ tatlı kaşığı tuz

Tarif:

  1. Arçelik Ankastre Fırın'ı 170 dereceye ısıtın.
  2. Tabanı için bisküvileri Arçelik Restial Doğrayıcı içerisinde çekin.
  3. Eritilmiş tereyağı ile karıştırıp yağlı kağıt serdiğiniz fırın kabınızın içine yerleştirin, bardak altıyla iyice bastırın.
  4. Önceden ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın'da yaklaşık 10 dakika pişirin ve soğumaya bırakın.
  5. Dolgusu için bal kabaklarını yağlı kağıt serdiğiniz Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin ve üzerine zeytinyağı gezdirip yumuşayana kadar pişirin.
  6. Pişen bal kabaklarını Arçelik Resital El Blender'ı yardımıyla püre haline getirin.
  7. Püreden 1/4 'ini üzeri için ayırın, kalan kısmı dolgu için kullanmak üzere kenara alın.
  8. Labne peyniri ve şekeri Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'nde 3-4 dakika çırpın.
  9. Üzerine dolguda kullanmak için ayırdığınız bal kabağı rendesini ekleyip karıştırın.
  10. Çırpmaya devam ederken yumurtaları teker teker ekleyin.
  11. Üzerine un, tarçın, muskat rendesi ve tuzu da ekleyin.
  12. Karışımı soğuyan tabanın üzerine dökün.
  13. Arçelik Ankastre Fırın'da 1 saat 15 dakika 170 derecede pişirin.
  14. Cheesecake'iniz piştiğinde ortası hafif sallanıyor olacak.
  15. Fırından alıp dinlenmeye bırakın.
  16. Ayırdığınız bal kabağı püresini cheesecake'inizin üzerine sürün.
  17. Son olarak ceviz ile süsleyebilirsiniz.
  18. Arçelik No Frost Buzdolabı'nda tatlınızı dinlendirin.
  19. Dilimleyip servis edin.
  20. Afiyet olsun!

 

 

 

 

 

 

 

 

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