Mesajlaşma uygulamalarının getiri ve götürüleri

2000-2010 YILLARI ARASINDAKİ GELİŞMELER DİKKAT ÇEKİCİYDİ
Teknolojinin gelişimi 2000 ile 2010 yılları arasında oldukça farklı gelişmeler gösterdi. Bu gelişmeler içerisinde en dikkat çekici olanı, şüphesiz telekomünikasyon alanında yaşanan gelişmeler oldu. 90’lı yıllarda kullanılmaya başlayan cep telefonları mobiletinin hayatımıza girmesine öncülük etti diyebiliriz.
TEKNOLOJİNİN PARLADIĞI VE ÖNE ÇIKTIĞI 2000’Lİ YILLAR Teknoloji genel manada 90’lı yılların ardından yükselişe geçti ve bugünlerin aktif olarak kullanılan teknolojilerinin temelleri atılmış oldu. 2000’li yıllara cep telefonları damga vururken farklı teknolojilerin de önü açılmış oldu.
MOBİL HAYAT ÖN PLANA ÇIKMAYA BAŞLADI İşletim sistemlerinin güçlenmesiyle birlikte 2010’lu yıllara gelindiğinde akıllı telefonlar ile hayatımız tamamen değişmeye başladı. Elimizde bulunan mobil cihazlar ile artık sadece telefon görüşmelerimizi değil, e-postalarımızı, kısa mesajlarımızı, internet üzerinden yapabileceğimiz birçok işlemi gerçekleştirebildiğimiz gibi müzik çalar, hesap makinesi, portatif oyun konsolu ve daha birçok özelliği kullanabilir hale geldik ve mobil dünyanın kapıları açılmış oldu.
YENİ AKIM SOSYAL MEDYA HAYATIMIZDA
2010’lu yılların ardından yeni bir akım oluştu ve sosyal medya teknoloji dünyasının gündemine oturdu. Aslında sırasıyla ortaya çıkan 2G, 3G, 4G/4.5G’nin, IoT ile nesnelerin interneti deyimiyle cihazların birbiriyle konuşabilir hale gelmesi, elektrikli ve otonom araçların ortaya çıkması gibi önemli ve tüketicilerin ilgi odağında olan gelişmelerin yanında sosyal medya kullanımındaki artış ve bu yönde çalışma yapan teknoloji şirketleri çok daha fazla öne çıkmaya başladı.
Teknoloji baş döndürücü bir hızla hayatın her alanında kendisini net bir şekilde hissettiriyor. Hayatımıza yön verdiği gibi hayatımızı kolaylaştıracak yenilikleri de sunan teknoloji, bazı dönemlerde ve zaman dilimlerinde tam olarak olgunlaşmadan piyasaya çıkarıldığında ise kullanıcılar açısından hüsrana da neden olabiliyor. Ancak gelecekte bizi bekleyen teknolojileri iyi anlayarak ve kurgularımızı gelişmelere uygun olarak gerçekleştirerek hızlı gelişmelere ayak uydurabiliriz.
TEKNOLOJİYİ İLK ÇIKARMAK DEĞİL, DOĞRU ZAMANDA ÇIKARMAK ÖNEMLİ Teknolojinin gelişimiyle birlikte üreticiler ve markalar her zaman teknolojik gelişmelerin en yenilerini kullanıcılarına sunmayı hedefler. Bu çalışmalarını kimi zaman AR-GE ile kimi zaman da teknoloji satın alarak gerçekleştirir. Bu olması gereken bir gelişme olmakla birlikte, bazen zamansız sunumlar ile hem gelir kaybına hem de mevcut kullanıcıları oldukça zor durumda bırakacak gelişmelere yol açabilir.
YENİ SUNULAN TEKNOLOJİLERE TAM DESTEK SAĞLANMALI
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kullanıcıların merakla beklediği servis ve hizmetlerin sunulmasından daha önemli bir konu, servis desteğinin tam olarak sağlanmasıdır. Bu, ürün bazında bakıldığında aksesuar, yedek parça ve yazılım desteği olabileceği gibi servis hizmetleri bazında bakıldığında, teknik yeterlilik ve bilgi birikiminin kullanıcılara sunulması anlamına gelir. Bu argümanlar kullanıcılara sunulmadığı takdirde, uzun dönemde mutlaka sadık kullanıcılar ve iş ortaklıkları zarara uğrayabilir.
TEKNOLOJİK GELİŞMELER DOĞRU VE EŞ ZAMANLI SUNULMALI Uzun yıllardır bir pazarlama taktiği olarak, piyasada ve halk arasında çok konuşulan ve gündeme oturan teknolojiler üzerine çalışmalar yürütülür. Aslında bu bir manada, “geleceğin teknolojilerini bugünden pazarlamak” anlamına da gelir. Genelde bu durum, üründen çok servis ve hizmet konusunda öne çıkar. Gündemde her daim yeni teknolojik gelişmeler vardır ve bu gelişmeler üzerine anlatılır, yazılır, çizilir ancak kullanamazsınız. Bu pazarlama argümanı uluslararası birçok marka ve firma tarafından PR olarak kullanılabildiği gibi satın alınan veya kiralanan bir teknolojiyse rakiplerinden geri kalmadığının bir göstergesi, kullanıcılarına en son teknolojileri sunduğu veya sunacağı imajı oluşturmak için kullanır. Aslında reel olarak ortada kullanıma açık bir ürün veya servis yoktur.
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 sebebiyle hepimiz derin bir üzüntü ve kaygı içerisindeyiz. Uzun yıllardır böyle büyük bir virüs salgınıyla karşı karşıya gelmeyen bütün ülkeler büyük bir sınav veriyor. Umarım bu sınavdan başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya en az hasarla ve başarıyla çıkacaktır.
TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE HİJYEN
Teknolojinin gelişlimi öyle bir hal aldı ki, baş döndüren hızına yetişilemiyor. Her alanda etkisi çokça hissedilen teknoloji hemen hemen her alanda aktif olarak kullanılıyor. Sulama teknolojilerinden akıllı ev robotlarına kadar birçok alanda ev/ofis içerisinde ve dışarısında bu yeni teknolojiler aktif olarak kullanılıyor. Peki bu teknolojiler neler ve hangi amaçlar için kullanılabilir. Virüslerin kol gezdiği bir dönemde gelin bu teknolojik ürünleri şöyle bir inceleyelim.
EV VE OFİSİMİZDEKİ YARDIMCI ROBOTLAR Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru popülerliği artan ve birçok marka tarafından çeşitli tasarım ve özelliklerle piyasaya sürülen robot süpürgeler özellikle ev hanımlarının ilgisini çekiyor. Yalnızca ev değil ofiste de rahatlıkla kullanılabilen robot süpürgeler büyük kolaylık sağlıyor. Bahsettiğim gibi artık birçok farklı marka tarafından üretilen hatta aynı markada akıllı telefonlar gibi çok çeşitli modelleri olan robot süpürgeler her an elimizde olan akıllı telefonlarımızla mobil uygulamaları üzerinden rahatlıkla kontrol edilebiliyor.
FİLTRE ÖZELLİKLERİ SOLUNUM AÇISINDAN POZİTİF ÖNEM TAŞIYOR
Fiyatları 1.000 TL ile 15.000 TL arasında değişen süpürgeler kendi içlerinde Hepa filtreli, kızılötesi görüşlü, kameralı, çoklu sensörlü, uzun ömürlü bataryalı, geniş toz toplama hazneli, malzeme kalitesi ve tasarım farklılıkları gibi özellikleriyle birbirinden ayrılıyor. Otomatik hareket alanı yaratan robot süpürgeler, model özelliklerine göre çevreyi tarıyor, analiz ediyor ve ayarlamış olduğunuz belirli saatlerde kendisi çıkıp evi veya ofisinizi süpürmeye başlıyor. Hem de herhangi bir nesneye çarpmama özenini göstererek. Akıllı robot süpürgeler nesne algılama sensörleri ile evin veya ofisin içerisindeki nesneleri analiz ediyor, kaç dakikada bulunduğu alanı temizleyebileceğini hesaplıyor ve temizliğe başlıyor. Şarjı eğer temizlik yaptığı alan için yeterli değilse şarj istasyonuna geri dönüyor, kendisini şarj ediyor ve şarj tamamlandıktan sonra kaldığı yerden temizliğe devam ediyor. Özellikle evde hayvan besleyenler için işkence haline gelebilen tüy toplama seanslarına robot süpürgeler son veriyor. Modellerine göre bulunduğu ortama hoş bir kokuda verebilen robot süpürgeler, içerisinde yer alan materyaller ile hijyen seviyesini de koruyor.
2000’li yılların pazar lideri ve güçlü markalarının ve üreticilerinin nefesi maalesef 2010 yılı sonrasına yetmedi diyebiliriz. Lider ve önde gelen marka dahi olsanız, her sektörde gelişime ayak uydurmanız gerekiyor ve daha da önemlisi mutlaka yeniliğe yatırım yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde sonuçların her zaman hüsran olduğu açık bir şekilde görülüyor.
ANDROID VE iOS
Android ve iOS işletim sistemleri, bugün dünyada akıllı telefon kullanıcılarının yaklaşık olarak %96’sı gibi büyük bir rakamı oluşturuyor. Tabii, bu noktada %86’lık oranla Android kullanıcılarının dünya genelinde çok daha fazla olduğunu söylemekte de fayda var. Peki bu durum nasıl ortaya çıktı. Yani Symbain OS, Blackberry OS ve Windows Mobile gibi akıllı telefon yazılımlarını geliştiren dev markalar nasıl geçildi. Bu çok büyük teknoloji markaları ellerinde tuttukları liderliği, nasıl kendi elleriyle rakiplerine ikram etti. İşte bu herkesin kafasını karıştıran ve bir o kadar merak uyandıran soru, özellikle de şu an liderlik koltuğunda oturanlar için ürkütücü cevaplar içeriyor.
YAZILIM VE UYGULAMA ALANINDAKİ GELİŞİM, DEĞİŞİMİN BAŞLANGICI OLDU Markaların kendi işletim sistemlerini sunması ve belirli bir pazar payına hakim olması elbette önemliydi. Fakat bu noktada iOS ve Android farklı ve daha agresif bir yol izleyerek uygulama geliştiricilere para kazanma imkanı sağladı. Hem de bunu kendi araçlarını kullandırarak, yani geliştiricilere kolaylık sağlayarak gerçekleştirdiler. Dünyanın sosyal medya uygulamaları ile tanışması ve donanımların da güçlenmesiyle birlikte kaliteli oyunların ortaya çıkması, uygulama geliştiricilerin iştahını daha da kabartmış oldu. Hal böyle olunca da, artık değişim kaçınılmaz bir hal aldı.
AKILLI TELEFON DÜNYASININ BUGÜNÜ VE YARINI Akıllı telefonların geçmişini incelediğimizde kaybedenlerin nasıl kaybettiğini, kazananların da nasıl kazandığını açıklamaya gayret ettim. Şimdi de günümüzdeki duruma ve geleceğe bir göz atalım istiyorum. Akıllı telefonların gelişiminde bir durağan noktaya gelindiği aşikar. Artık kıvrılabilir ekranlar, bükülebilir ekranlar ve ufak boyutlu güçlü modeller ile farklılık yaratılmaya çalışılırken, işletim sistemleri de hiç durmadan yeni güncellemeler ile kendisini geliştiriyor. Tabii, bu gelişimlerin yanında ticaret savaşları gibi durumlar ile ortaya çıkan ve son yılların en hızlı büyüme gösteren markasının geliştirdiği Harmony OS gibi yeni işletim sistemleri de gün yüzüne çıkmaya başlıyor.
SEKTÖR BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK Pandemi dönemiyle birlikte tüm dünyada hem ekonomi yönünden hem de teknoloji yönünden bir yavaşlama yaşansa da, ülkemizde ve dünyadaki akıllı telefon satışlarını izlediğimizde rakamların gelecek dönemde kolay kolay düşmeyeceğini rahatlıkla anlayabiliyoruz. Sırasıyla e-Sim ve 5G teknolojileriyle giyilebilir aksesuarların öne çıkması muhtemel olsa da, akıllı telefonların Pac-Man tarzındaki büyüme hızı devam edecektir. Özellikle Cloud Gaming gibi uluslararası ve güçlü teknoloji markaları tarafından geliştirilen teknolojiler önümüzdeki yıllarda akıllı telefonlar için bambaşka dünyaların kapısını da arayabilir.
Siz değerli Hürriyet okurları ile yeni makalemde buluşuncaya kadar, tüm okurlarımın sağlık ve teknolojiyle dolu keyifli günler geçirmesini dilerim…
ÖNCE ÇAĞRI CİHAZI, ARDINDAN ARAÇ TELEFONU DEVRİLDİ Cep telefonları ortaya ilk çıktığında karşısında telefon kulübeleri, çağrı cihazları ve araç telefonları vardı. Baz istasyonlarının çok yaygın olmaması sebebiyle ilk zamanlarında kapalı alanlarda çekim kalitesi düştüğünden ve kullanım maliyetinin yüksek olması sebebiyle sadece belirli kesimler tarafından kullanabiliyordu. Çekim alanlarının kısa sürede geliştirilmesi ve yaygınlaşmasına, bir de düşen ürün ve hat maliyetleri eklenince, cep telefonları büyük bir hızla çağrı cihazı ve araç telefonlarını tarihin tozlu sayfalarına gönderdi diyebiliriz.
TELSİZ VE DECT TELEFONLAR DA GELİŞİMDEN NASİBİNİ ALDI Teknolojinin gelişimiyle cep telefonları yavaş yavaş zincirlerini kırmaya başladı ve yalnızca kablosuz, mekan bağımsız konuşma aracı olmaktan çıktı ve teknolojisi beklenenden hızlı gelişti. Çağrı cihazı, araç telefonu derken, cep telefonu kullanımında hat maliyetlerinin azalması ve gelişen kablosuz ağ teknolojileri, IP telefonların da gelişmesiyle birlikte ev ve iş yerlerinde kullandığımız telsiz telefonlar ile dect telefonların da sonunu getirdi.
CEP TELEFONU ARDINDAN GELEN AKILLI TELEFONLAR Cep telefonları tüm dünyada mükemmel bir iletişim aracı olarak tanımlanırken, bu ürünlerin ufak boyutta olanları makbuldü. İlk başlarda sadece konuşma görevi gören, akabinde kısa mesaj servisi aktive edilen cep telefonlarının ekranının ve boyutunun büyük olmasının bir önemi yoktu. Ne kadar küçük boyut, o kadar pahalı demek oluyordu. Bu kavram, cep telefonlarında web benzeri bir dil olan wap erişiminin aktif olmasıyla birlikte yavaş yavaş değişmeye başladı. Farklı markaların liderlik koltuğunda oturduğu zamanları hatırlayanlar çok iyi bilir, bazı ufak tasarıma sahip modeller herkesin hayallerini süslerken, yavaş yavaş büyük ve yazı yazılması biraz daha kolay, hatta renkli ekranı olan modeller baş gösterir ve fiyat olarak da dönemin popüler telefonlarından daha pahalı fiyatlarla sunulur hale gelmişti.
TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİ TELEFON DÜNYASINDA LİDERLİK SIRALAMASINI DA DEĞİŞTİRDİ Cep telefonu pazarında dönemin en inovatif ve en ufak ürünlerini üreten, %90’lara varan pazar payını neredeyse 3-4 markanın oluşturduğu bir dönemden, farklı bir döneme geçiş başlıyordu. Artık küçük olan değil, büyük ve renkli ekranlı, hafızası geniş, kamerası olan ürünler istenmeye, hatta e-postaların okunabileceği ve internete girebilen modellerin talep görmeye başladığı bir dönem gelmişti. Durum böyle olunca da yeni markalar, yeni üreticiler ortaya çıkmaya başladı.
YENİ MARKALAR ÇOK HIZLI GİRİŞ YAPTI Mevcut markaların ölü toprağı serpilmişliğinden mi? Kendilerine çok güvendiklerinden mi? Yoksa yeterince konsantre olamadıklarından ve Ar-Ge yatırımı yapmadıklarında mıdır? Bilinmez ama dönemin güçlü firmaları teknolojinin gelişimine ve akıllı telefonların ortaya çıktığı zamana ayak uyduramadı. Cep telefonu dünyasının liderleri yerinde sayarken, yeni firmaların akıllı telefon ve bununla birlikte yazılım üretimine girmesiyle birlikte sektörde tüm dengeler değişti.
YENİ LİDERLER, YENİ ÜRÜNLER, YENİ TEKNOLOJİLER Akıllı telefonların ve bununla birlikte yazılımların gelişmesiyle birlikte sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları bu noktada devreye girdi. Açık kaynak kodlu olan ve birçok marka tarafından kullanılan Android işletim sistemi ve kapalı kaynak kodlu olmasıyla birlikte güçlü ve stabil bir işletim sistemi olan iOS, sektörü bambaşka bir boyuta getirdi. Siz değerli Hürriyet okurları için özel olarak hazırlayacağım yeni makalemde akıllı telefonların gelişimi, sektörün şu anki durumu ve geleceği hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşacağım. Yeni makalemde sizlerle bir araya gelinceye kadar sağlıkla ve teknolojiyle kalmanızı dilerim…
Teknoloji ve Bilim birbirini tamamlayan iki önemli terim. Teknolojinin gelişimi insanlığın gelişiminde büyük rol oynarken, bilimin gelişmesine de önemli derecede katkı sağlıyor. “Bilim ve Teknik” çalışmalarının gelişmesi özellikle sağlık sektörünün gelişimine ışık tutarken, geleceği de inşa ediyor diyebiliriz.
TEKNOLOJİ HER NOKTADA KENDİSİNİ HİSSETTİRİYOR Günümüzde yaşam tarzımız ne olursa olsun, kesinlikle teknoloji odaklı diyebiliriz. Teknolojiyi komplike kullanan da var, ortalama kullanan da var, az kullanan da var. Ama bilerek veya bilmeyerek teknoloji hayatımızın her alanında bize göz kırpıyor. Bugün toplu taşımada kullanılan temassız işlem kabiliyeti olan bir toplu taşıma kartını bayiden dolduran biri teknolojiyi az da olsa kullanmak durumunda kalırken, mobil uygulama yoluyla dolduran ortalama, oluşturulan kampanyalardan faydalanarak online olarak dolduran komplike kullanıyor diyebiliriz. Ortak payda ise, ne olursa olsun teknolojiyi kullanma durumunda kalmak.
TEKNOLOJİ GELİŞİRKEN FARKLI ALANLARA DA KATKI SAĞLIYOR Teknoloji spordan sağlığa, ekonomiden iş hayatına kadar önemli katkı ve etkileri olan bir alan olarak tabir edilebilir. Bugün teknolojinin gelişimi; futbolda VAR, teniste Cyclops gibi teknolojik ürünleri hayatımıza sokarak futbol ve tenis oyunlarına dahi büyük ölçüde etki eder hale geldi. Teknolojinin gelişimi ve elektrikli otomobillerin geliştirilmesiyle, dünyanın en büyük ekonomilerinden otomotiv sektörü komple yeniden tasarlanmaya başlarken, dominant şirketlerin yerine inovatif ve girişimci şirketlerin öne çıktığı görülüyor. Sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler ile birçok sorun giderilebilir hale gelirken, yapay zekalı çalışmalar ile tanı ve teşhis olanakları da oldukça hızlandı. İş dünyasına etkisi ise, çalışma sistemlerinin yapay zeka ile entegre olmasıyla birlikte hizmet kalitesi arttırılırken, performanslı çalışma ve verim arttırıcı etkisi görülmeye başlandı.
BİLİME KATKISI OLDUKÇA ÖNEMLİ Süper bilgisayarların desteklediği bilimsel çalışmaların, teknolojinin gelişimindeki en can alıcı nokta olduğunu söyleyebiliriz. Teknolojinin bilime katkısının, tüketim toplumunun öne çıktığı ve teknolojinin çoğunlukla insanları tüketime yönlendirdiği bir dönemde, biraz daha geri kalmaya başladığı bir süredir gözümüze çarpıyordu. Büyük şirketlerin, maalesef maneviyatı unutarak tüketimden beslenir hale gelmesi ve insanların satın almaya yönelik çabaları, bilim ve tekniğin önündeki en büyük engel olarak görülebilir.
BİR VİRÜS DÜNYANIN DENGESİNİ YENİDEN Mİ KURACAK?
Artık dünya bir süre de olsa yavaş yavaş tüketim alışkanlıklarından uzaklaşacak ve kendisiyle baş başa kalacak. Teknolojiyi tüketim aracı olarak değil, üretim ve gelişim aracı olarak kullanmayı deneyecek. Uzun yıllardır dünya üzerinde açlık, sefalet içinde yaşayan insanları görmezden gelen düşünce yapısı, tehlikenin kapıyı sert bir şekilde çalmasıyla birlikte farkındalığını maddeye değil, maneviyata çevirmesi gerektiğini de net bir şekilde anlıyor. Kısa sürede ülkemizden ve dünyadan temizlenmesini temenni ettiğim COVID-19, belki de insanların hayatlarındaki önem sırlarını da sorgulamasına neden olacak.
TEDB
Dünya zorlu bir süreçten geçiyor ve tüm ülkelerin vatandaşları sağlığını korumak için çağrılara uygun davranarak mümkün olduğunca evden çıkmıyor. Tabii bu durum, yemek alışkanlıklarımızı değiştirmeden hayatımıza devam etmemiz ile herkesin ortak sorunu olan kilo alma problemiyle de insanları karşı karşıya bırakıyor.
SAĞLIKLI BESİNLER TÜKETİLMELİ Pandemi sürecinden önceki yemek alışkanlıklarımızı, bu süreç ve sonrasında mutlaka değiştirmeliyiz. Hem vücut direncinin güçlenmesi hem de hareketsiz kalınan zamana göre vücudumuzda daha az yağlanma olması için bu gerçekten çok önemli. Kilo almak bir yana, vücut direncinin güçlü olması bağışıklık sistemimizi de güçlendireceğinden, dış etkilere ve hastalıklara karşı bizi çok daha iyi koruyacaktır.
GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER Giyilebilir teknolojiler hayatımıza adım attığından beri herkes yürüdüğü mesafeyi, hareketli kaldığı dakikaları, kaç saat oturduğunu, kaç saat uyuduğunu rahatlıkla ölçümleyebiliyor. Ürünlerin maliyetleri de oldukça düştüğünden herkes bu teknolojileri rahatlıkla kullanabiliyor. Özellikle anlık kalp ritmi ölçümü ve derin uyku takibinin en çok kullanılan özellikler arasında olduğunu söyleyebiliriz.
KALP RİTMİ ÖLÇÜMÜ Kalp ritmi ölçümü ile günlük ani kalp ritmi değişiklikleri bildirildiği gibi aylık olarak da uygulama üzerinde kalp ritmi ölçümünün datası tutuluyor. Böylece ortalama kalp ritminize her an ulaşabiliyor ve vücudunuzda rahatsızlık hissettiğiniz anda nabzınızda bir değişiklik olup olmadığını ölçümleyebiliyorsunuz.
UYKU ÖLÇÜMÜ
Sağlıklı yaşamın en önemli noktalarından bir tanesinin gece uykusunun iyi alınması olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Ancak, birçok kişi erken saatlerde yatsa ve uzun saatler uyusa dahi maalesef halsizlik ve uykusuzluk çeker. Kimileri de gece geç yatsa da, az saat uyusa da zinde ve dinç olarak güne devam eder. Bunun sebebi de derin uyku süresinin az veya çok olmasıdır. İşte bu bahsettiğim derin uyku süresini bazı akıllı saat ve akıllı bilekliklerimiz ölçümleyebilmekte ve kaç saat derin uyku uyuduğumuzu bize belirtmektedir. Derin uyku uyuyabilmemiz için yapmamız gerekenleri ise, uygulama içerisinde yer alan ve bir nevi sağlıklı yaşam koçu görevi gören sistemler bizlere net bir şekilde anlatmakta. Bu konuda kendini kanıtlamış ve profesyonelleşmiş birçok model var. Bu modeller içerisinden kullanımınıza yönelik olarak uygun modeli seçmeniz büyük rahatlık ve konfor sağlayacaktır.
OKSİJEN VE STRES ÖLÇÜMÜ Gelelim oksijen ve stres ölçümüne. Kandaki oksijen ve günlük stres ölçümü bizi sağlıklı yaşama taşıyabilecek türde bilgileri her an aktarabiliyor ve bize birçok konuyu hatırlatabiliyor. Kandaki oksijen ölçümü nedir ve neden önemlidir sorusuna geldiğimizde ve geçtiğimiz yılları incelediğimizde bunu kontrol etmek için ayrı bir sağlık ekipmanına ihtiyaç duyulduğunu gözlemliyoruz. Ancak teknolojinin ilerlemesiyle artık normal bir SpO2 seviyesine sahip olup olmadığımızı akıllı saatler ile kontrol edebiliyoruz. Bu ölçümlere göre kendinizi ayarlayabilirseniz, yaşam kalitenizin arttığını rahatlıkla göreceksiniz.
Akıllı ev teknolojilerinin uzun yıllardır herkesin merakı olduğu göze çarpıyor. Öyle ki, izlediğimiz bilim-kurgu filmlerinde bilgisayarların yönetilmesi, yapay zeka ile evin içerisinde yer alan elektronik ürünlerin kontrolü, sesli komutlara cevap veren bir sesin olması her zaman ilgi çekici olmuştur.
GELECEK ARTIK KAPIMIZDA Uzun yıllardır bilim-kurgu filmlerinde izlediğimiz kareler artık gözümüzün önünde cereyan ediyor. Sesli komutlar, akıllı prizler, temassız işlemler, hareket algılıyıcılar, akıllı süpürgeler, anahtarsız kapı kilitleri, akıllı prizler, sesli asistanlar, vb. ürünlerin listesi uzayıp gidiyor. Özellikle pandemi sürecinde tüm dünyanın evde daha çok vakit geçirmesiyle birlikte evdeki akıllı ürünler daha çok ilgi çeker hale geldi.
KULLANIŞLI VE İLGİ ÇEKİCİ
Kim odadan içeri girince odanın aydınlık durumuna göre ışığın yanmasını istemez ya da ortam sıcaklığına göre siz evde değilken dahi, oda sıcaklığının kontrol edilerek eve geldiğinizde ortam sıcaklığının hazır olmasını veya izlemek istenilen film, dizi veya programın komutlarla anında tepki vermesini ve isteklerin yerine getirilmesini. Evet, bilim-kurgu filmlerinde kullanılan birçok ürün artık hayatımızda hem de artık uygun maliyetlerle.
AKILLI ASİSTANLAR HAYATIMIZDA Siri, Google, Alexa, Cortana gibi sesli asistanların akıllı telefonlar ile başlayan serüveni yavaş yavaş kendine bağımsız cihazlarda hayat bulmaya başlayınca ve artık ev, ofis gibi alanlarda kullanımlarının biraz daha kullanışlı hale gelmesiyle birlikte çok daha etkili olmaya başladı. Apple’ın HomePod modeli, Google’ın Home Serisi, Amazon’un Echo serisi gibi birçok sesli asistan güncel yaşamda kullanılır hale geldi. Aslında birçok kişinin ne gerek var dediği ürünler, maliyetleri de göz önüne alındığında oldukça kullanışlı ürünler olarak adlandırılmaya başlandı. En çok kullanılan akıllı asistanların maalesef halen Türkçe komutları stabil olarak yanıtlayamadığını belirmekte de fayda var. Spotify’dan müzik dinleme, televizyon ve müzik sisteminin ses kontörlü, kanal değiştirme, yemek siparişi verme, evdeki priz ve ışıkları açıp kapatma, hava durumunu, saati sesli olarak söyleme, randevu oluşturma, gelen mesajları okuma gibi birçok pratik fonksiyonu olan akıllı asistanların bizim dilimizi şimdilik konuşamaması gerçekten üzücü. 2019 yılı sonuna doğru Google Home uygulamasında ve sesli asistanlarında Türkçe dil desteğinin geleceği belirtilmişti. Ancak 2020 yılının sonlarına gelmemize rağmen halen Türkçe dil desteğinin aktive edilmediğini belirtmekte fayda var.
AKILLI AMPULLER Birçok markanın modelleri içerisinde kuşkusuz ev kullanımında en çok ilgi çeken ürünlerin başında akıllı ampuller geliyor. Birçok marka akıllı ampul modellerinde oldukça iddialı ürünlerini kullanıcılara sunuyor. 16 milyon renk kapasitesi ve Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, IFTTT uygulamalarıyla uyumlu çalışan ürünler hem eğlenceli ürünler olarak hem de kullanışlı ürünler olarak nitelendirilebilir. Özellikle evde sosyal medya çekimleri yapan kişiler için güzel bir ambiyans oluşturması sebebiyle ürünlere olan merak da her geçen gün artıyor.
Mesajlaşma uygulamalarının getiri ve götürüleri
Değerli Hürriyet okurları, yeni makalemde sizlere gündemi oldukça meşgul eden ve ana haber bültenleri dahil olmak üzere birçok mecrada ana konu haline gelen mesajlaşma uygulamalarının bizlere getirdiklerinden ve bizden götürdüklerinden bahsedeceğim.
ep telefonlarının hayatımıza girmesinden sonra yaşantımız oldukça değişti. Teknolojinin nimetlerinden olan cep telefonu kullanımının ilk yıllarında sınırlı bir şekilde kullanılan kısa mesaj servisi yani bilinen ismiyle (SMS) oldukça sık kullanılan bir servis haline geldi. Kullanımı öyle bir hal aldı ki; espirili mesajlar, noktalama işaretleriyle kendimizi ifade edebildiğimiz karakterler gibi birçok işlevini hayatımızın içerisine aldık. SMS sonrasında gelişmiş mesajlaşma servisleri ve cep telefonlarının akıllı telefonlara dönüşmesiyle uzun yazışma karakterlerine izin veren operatör sistemleri kullanıcılar için hem büyük bir rahatlık hem de herkesin kendini rahatça ifade edebileceği eğlenceli bir kullanım sunuyordu. Kısa mesaj servisi, operatörlerin telefon görüşmeleriyle birlikte sunduğu ana servis ürünü olurken, bir anda hayatımıza data üzerinden akış sağlayan mesajlaşma uygulamaları girmeye başladı.
GÜVENLİK VE HIZ, MESAJLAŞMA SERVİSLERİNİN KULLANIMININ YAYGINLAŞMASINI SAĞLADI
Telefonlarda kullanılan kısa mesaj servisinin ilerleyen yıllarda hantallaşması ve operatörlerin bu servisi etkin bir şekilde geliştirememesi sebebiyle farklı alternatifler ortaya çıkmaya başladı. Bu alternatiflerin en güçlüsü, güvenli eposta kullanımı ve data kullanımı sağlayan, telefon görüşmelerinde de bu güvenlik sistemini öne çıkartan, kendi özel data merkezlerini kullanan Blackberry oldu. BBM ismini verdiği mesajlaşma servisiyle bir anda parlayan bir yıldız haline gelen servis, bir anda çok popüler bir mesajlaşma servisi haline geldi. Ortaya çıktığı dönemde rakibi de olmayan BBM, Blackberry cihazlarının vazgeçilmezi olmakla birlikte, bu markanın kullanımının tercih edilmesinde de büyük bir etken haline geldi. BBM’ in tahtı çok sağlam gibi gözükse de, Apple’ın iOS işletim sisteminin ve Google’ın başını çektiği açık kaynak kodlu Android işletim sisteminin ortaya çıkmasıyla birlikte dengeleri bir anda değiştirdi.
YENİ MESAJLAŞMA SERVİSLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI
Tahtı çok sağlam gibi gözüken ve global manada hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesi olan BBM, Blackberry OS işletim sisteminin zayıflaması ve iOS ile Android işletim sistemlerine karşı büyük kayıplar vermesiyle birlikte kullanıcı tarafında çok zayıfladı. iOS işletim sisteminin BBM gibi yine güçlü bir şifreleme ve güvenlik sistemiyle entegre olarak iMessage mesajlaşma servisini kullanıcılarına sunması ve gelişmiş özellikler eklemesi BBM servisini çok zor durumda bıraktı ve Blackberry kullanıcılarının da azalmasıyla birlikte servise olan ilgi oldukça düştü. Kanadalı firma bu durumu BBM servisinin kullanımını iOS ve Android işletim sistemi kullanıcılarına açarak aşmaya çalışsa da, maalesef tren çoktan kaçmıştı.
GÜVENLİ MESAJLAŞMA YERİNE, ÇOĞUNLUĞUN KULLANDIĞI MESAJLAŞMA TERCİH EDİLDİ
BBM’in kullanımındaki ana tema olan güvenlik olgusu, iOS tarafında iMessage ile korunsa da, Android dünyası tarafında pek ön plana çıkmadı. iMessage’ın iOS işletim sistemindeki cihazlar ile sınırlı kalması, BBM’in ise neredeyse tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte gündeme farklı mesajlaşma uygulamaları oturdu. Bu uygulamalar oldukça eğlenceli özellikler sunmakla birlikte birbirleriyle de çılgın bir rekabet içerisine girdi. Akıllı telefonların son derece gelişmiş bir hal alarak bilgisayar kullanımını dahi zorlamasına operatörlerde yanıt veremedi ve data kullanımı çağında operatörler arama dışında farklı bir servise yani kısa mesaj gibi bir servisin geliştirilmesine odaklanamadı. Bu durum, Android kullanım oranının %87’lere ulaşmasıyla birlikte mesajlaşma uygulamalarını vazgeçilmez kıldı.
REKABET, SATIN ALMALAR VE SERVİS ÇEŞİTLİLİĞİ
Mesajlaşma uygulamalarının liderlik sıralamaları bölgelere ve ülkelere göre değişiklik göstermekle birlikte hızla çoğaldı ve belirli uygulamalar üzerinde yoğunlaştı. WeChat, WhatsApp, Telegram, Line, Viber gibi uygulamalar farklı lokasyonlarda, farklı kullanıcı sayılarına sahip olmakla birlikte en çok kullanılan uygulamalar oldular. Facebook 2014 yılında dünyada yaklaşık 450 milyon kullanıcısı bulunan ve en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp’ı 19 Milyar Dolar ödeyerek satın aldı. Daha önce 1 Milyar Dolar ödeyerek satın almış olduğu popüler sosyal medya uygulaması Instagram gibi WhatsApp’ın da özerk olarak kalacağının bilgisini veren Facebook CEO’nun asıl amacı ise ikiye ayrılıyordu. Birincisi WhatsApp’ın sahip olduğu sistemi Facebook ve Instagram’ın mesajlaşma kısmına entegre ederek güçlendirmek ve ilerleyen yıllarda aynı dili konuşmasını sağlamak (şu an Facebook Messenger, Instagram Mesajlaşma ve Whatsapp birbirine tamamen entegre oldu), ikinicisi ise, tabii ki kullanıcı verileri.
MESAJLAŞMA UYGULAMALARI ÜCRETLİ DEĞİL, PEKİ GELİRLERİ NEREDEN GELİYOR?
Aslında ortada açık bir soru olduğunu düşünebiliriz. Dönemin popüler mesajlaşma servisi BBM, Blackberry sistemine entegreydi ve kullanıcılar bu sistem için aylık bir ücret ödüyordu. Bunun karşılığında hızlı ve güvenli bir mesajlaşma yazılımını kullanabiliyordu. Apple ise, iOS işletim sistemine entegre olan iMessage’ı yalnızca Apple kullanıcılarına açıyor ve donanım satın almış olan, yani Apple markalı model sahiplerine hizmet olarak sunuyordu. Peki WeChat, WhatsApp, Telegram, Line, Viber gibi mesajlaşma uygulamalarının gelir modeli neydi. Tabir etmek gerekirse, bu değirmenin suyu nereden geliyordu. İşte en çok merak edilen konu, aslında cevabı net bir şekilde içinde barındırıyor, fakat bu cevap kullanıcıların aklına pek getirmek istemediği, hatta unutmak istediği bir cevaptı. Klasikleşmiş bir deyim vardır, “Bir ürüne para ödemiyorsanız, ürün sizsiniz demektir”. Bugün dünyada en önemli olgunun veri olduğunu düşünürsek ve yine verilerimizi çok rahat bir şekilde paylaştığımız bir platform olarak mesajlaşma uygulamalarını düşünürsek, aslında her şey gün yüzüne çıkıyor demektir.
HER UYGULAMA KENDİ İÇERİSİNDE BİR MESAJLAŞMA UYGULAMASI BARINDIRIYOR
Bahsi geçen popüler mesajlaşma uygulamalarının dışında, sıkça kullandığımız her sosyal medya uygulaması aslında veri trafiğinin sağlandığı bir mesajlaşma uygulaması olarak adlandırılabilir. Facebook Messenger, Snapchat, Skype, hatta YouTube bile içerisinde mesajlaşma uygulaması barındırıyor ve tabii ki tüm bu uygulamalar veri topluyor.
WHATSAPP’IN GÜNDEME OTURAN SON HAMLESİ NE İFADE EDİYOR?
Aslında Whatsapp, içerisinde Facebook ve Instagram gibi oldukça geniş kullanıcı kitlesine sahip olan bir grubun mesajlaşma uygulamasının temelini oluşturuyor. Avrupa, Amerika ve dünyanın diğer ülkelerinde kişisel verilerin korunmasının öne çıktığı bir dönemde, Whatsapp kullanıcı beyanı ile önümüzdeki günlerde başına gelebilecek farklı olasılıklara karşı kendini güvence altına almak istedi diyebiliriz. Ülkemizde de bu hakların savunucusu olan KVKK kurumu gibi dünyada yer alan tüm kurumların bu durumu dikkatle izlediğini varsayarsak, Facebook grubunun rekabet kurumuna karşı sorumluluğu da üzerine ekleyince, böyle bir hamle yapmasını gayet doğal olduğunu söyleyebiliriz.
ÖNEMLİ OLAN BİZİM KARARIMIZIN NE OLACAĞI
Aslında ortada çok açık bir konu var, bu konu kullandığımız uygulamanın bizim verilerimize erişebileceği. Bu uygulamanın menşei ne olursa olsun, bizim bilgilerimize erişme imkanı olacak. Her ne kadar çok güvenli olduğu söylense de, kendilerinin dahi güvenlik algoritmaları sebebiyle okuyamadığı açıklamaları yapılsa da bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Ülkelerin veri sahipliğinde öne çıkma isteği olduğu açıkça ortada. Verinin bu kadar önemli olduğu bir noktada; Çin’in WeChat’i, Japonların Line ve Viber’ı, Ruslar’ın Telegram’ı, Amerika’nın Whatsapp’ı ve Türkiye’nin Bip’i. Mesajlaşma uygulamaları kullanırken bunlardan birini tercih edebiliriz. Ancak şu kesinlikle unutulmamalı ki, “hiçbir verinin gizli tutulmasının garantisi %100 olamaz”.
NASIL BİR ÖNLEM ALMALIYIZ?
Maliyetli olan kısa mesaj veya gelişmiş kısa mesajlaşma dünyasına dönmeyeceğimizin kesin olduğunu düşünürsek, mutlaka bir mesajlaşma uygulaması kullanacağız. Ancak şöyle önemli bir nokta var ki, kullanacağımız mesajlaşma uygulamasına yalnızca kendimiz karar vermiyoruz. Bulunduğumuz sosyal çevre ve toplumun yoğun olarak kullandığı mesajlaşma uygulamasını kullanacağımız kesin. Örnek vermek gerekirse; bir karar verdiniz ve ben artık şu mesajlaşma uygulamasını kullanacağım dediniz. Fakat çevrenizde ve bulunduğunuz sosyal ortamda bu uygulama kabul görmediyse en fazla bir ay içerisinde bu uygulamaya veda edecek ve yeniden kabul gören uygulamayı kullanmaya başlayacaksınız. Bu durumun realitenin kendisi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu nedenle mesajlaşma uygulamasını bir araç olarak kullanmalı ve burada paylaştığınız bilgi ve içeriklerin her zaman birileri tarafından ulaşılabilir olabileceğinin bilinciyle kullanımınıza devam etmelisiniz. Sosyal medya uygulamaları veya mesajlaşma uygulamaları olsun, paylaştığınız veriler iyi niyetle veya kötü niyetle mutlaka sizin karşınıza çıkacaktır. Bu karşılaşma masum bir reklam da olabilir, daha farklı bir tema da olabilir. Her zaman bunun bilinciyle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını kullanırsanız, karşınıza çıkabileceklere karşı kendinizi güvence altına almış olursunuz. Bugün veya yarın ne konuşulursa konuşulsun, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları kullanılmaya devam edecek ve hepimiz farklı uygulamalar da olsa, bu programları kullanacağız. Ama hangi bilgilerimizi ve ne tür bilgilerimizi paylaşacağımız her zaman bizim elimizde olacak.
Siz değerli Hürriyet okurları için son günler gündemi oldukça meşgul eden ve hayatımızın tam ortasında duran bir konuya açıklık getirmek ve bu vesileyle sizlere bu konudaki görüşlerimi bazı önemli bilgiler ışığında aktarmak istedim. Sizler için özel olarak kaleme alacağım yeni makalemde bir araya gelmek üzere hepinize teknolojiyle dolu geçen sağlıklı günler ve esenlikler dilerim.
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