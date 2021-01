Mesajlaşma uygulamalarının getiri ve götürüleri

Değerli Hürriyet okurları, bu makalemde sizlere teknoloji dünyasında öne çıkan hijyen odaklı ürün-lerden ve bizlere getireceği faydalardan bahsedeceğim.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 sebebiyle hepimiz derin bir üzüntü ve kaygı içerisindeyiz. Uzun yıllardır böyle büyük bir virüs salgınıyla karşı karşıya gelmeyen bütün ülkeler büyük bir sınav veriyor. Umarım bu sınavdan başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya en az hasarla ve başarıyla çıkacaktır.

TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE HİJYEN

Teknolojinin gelişlimi öyle bir hal aldı ki, baş döndüren hızına yetişilemiyor. Her alanda etkisi çokça hissedilen teknoloji hemen hemen her alanda aktif olarak kullanılıyor. Sulama teknolojilerinden akıllı ev robotlarına kadar birçok alanda ev/ofis içerisinde ve dışarısında bu yeni teknolojiler aktif olarak kullanılıyor. Peki bu teknolojiler neler ve hangi amaçlar için kullanılabilir. Virüslerin kol gezdiği bir dönemde gelin bu teknolojik ürünleri şöyle bir inceleyelim.

EV VE OFİSİMİZDEKİ YARDIMCI ROBOTLAR Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru popülerliği artan ve birçok marka tarafından çeşitli tasarım ve özelliklerle piyasaya sürülen robot süpürgeler özellikle ev hanımlarının ilgisini çekiyor. Yalnızca ev değil ofiste de rahatlıkla kullanılabilen robot süpürgeler büyük kolaylık sağlıyor. Bahsettiğim gibi artık birçok farklı marka tarafından üretilen hatta aynı markada akıllı telefonlar gibi çok çeşitli modelleri olan robot süpürgeler her an elimizde olan akıllı telefonlarımızla mobil uygulamaları üzerinden rahatlıkla kontrol edilebiliyor.

FİLTRE ÖZELLİKLERİ SOLUNUM AÇISINDAN POZİTİF ÖNEM TAŞIYOR

Fiyatları 1.000 TL ile 15.000 TL arasında değişen süpürgeler kendi içlerinde Hepa filtreli, kızılötesi görüşlü, kameralı, çoklu sensörlü, uzun ömürlü bataryalı, geniş toz toplama hazneli, malzeme kalitesi ve tasarım farklılıkları gibi özellikleriyle birbirinden ayrılıyor. Otomatik hareket alanı yaratan robot süpürgeler, model özelliklerine göre çevreyi tarıyor, analiz ediyor ve ayarlamış olduğunuz belirli saatlerde kendisi çıkıp evi veya ofisinizi süpürmeye başlıyor. Hem de herhangi bir nesneye çarpmama özenini göstererek. Akıllı robot süpürgeler nesne algılama sensörleri ile evin veya ofisin içerisindeki nesneleri analiz ediyor, kaç dakikada bulunduğu alanı temizleyebileceğini hesaplıyor ve temizliğe başlıyor. Şarjı eğer temizlik yaptığı alan için yeterli değilse şarj istasyonuna geri dönüyor, kendisini şarj ediyor ve şarj tamamlandıktan sonra kaldığı yerden temizliğe devam ediyor. Özellikle evde hayvan besleyenler için işkence haline gelebilen tüy toplama seanslarına robot süpürgeler son veriyor. Modellerine göre bulunduğu ortama hoş bir kokuda verebilen robot süpürgeler, içerisinde yer alan materyaller ile hijyen seviyesini de koruyor.