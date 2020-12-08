Cep telefonlarından akıllı telefonlara uzanan dönem

Değerli Hürriyet okurları, bu makalemde sizlere teknoloji ve bilimin insan hayatına getirecekleri ve geleceğimize etkilerinden bahsedeceğim.

Teknoloji ve Bilim birbirini tamamlayan iki önemli terim. Teknolojinin gelişimi insanlığın gelişiminde büyük rol oynarken, bilimin gelişmesine de önemli derecede katkı sağlıyor. “Bilim ve Teknik” çalışmalarının gelişmesi özellikle sağlık sektörünün gelişimine ışık tutarken, geleceği de inşa ediyor diyebiliriz.

TEKNOLOJİ HER NOKTADA KENDİSİNİ HİSSETTİRİYOR Günümüzde yaşam tarzımız ne olursa olsun, kesinlikle teknoloji odaklı diyebiliriz. Teknolojiyi komplike kullanan da var, ortalama kullanan da var, az kullanan da var. Ama bilerek veya bilmeyerek teknoloji hayatımızın her alanında bize göz kırpıyor. Bugün toplu taşımada kullanılan temassız işlem kabiliyeti olan bir toplu taşıma kartını bayiden dolduran biri teknolojiyi az da olsa kullanmak durumunda kalırken, mobil uygulama yoluyla dolduran ortalama, oluşturulan kampanyalardan faydalanarak online olarak dolduran komplike kullanıyor diyebiliriz. Ortak payda ise, ne olursa olsun teknolojiyi kullanma durumunda kalmak.

TEKNOLOJİ GELİŞİRKEN FARKLI ALANLARA DA KATKI SAĞLIYOR Teknoloji spordan sağlığa, ekonomiden iş hayatına kadar önemli katkı ve etkileri olan bir alan olarak tabir edilebilir. Bugün teknolojinin gelişimi; futbolda VAR, teniste Cyclops gibi teknolojik ürünleri hayatımıza sokarak futbol ve tenis oyunlarına dahi büyük ölçüde etki eder hale geldi. Teknolojinin gelişimi ve elektrikli otomobillerin geliştirilmesiyle, dünyanın en büyük ekonomilerinden otomotiv sektörü komple yeniden tasarlanmaya başlarken, dominant şirketlerin yerine inovatif ve girişimci şirketlerin öne çıktığı görülüyor. Sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler ile birçok sorun giderilebilir hale gelirken, yapay zekalı çalışmalar ile tanı ve teşhis olanakları da oldukça hızlandı. İş dünyasına etkisi ise, çalışma sistemlerinin yapay zeka ile entegre olmasıyla birlikte hizmet kalitesi arttırılırken, performanslı çalışma ve verim arttırıcı etkisi görülmeye başlandı.



BİLİME KATKISI OLDUKÇA ÖNEMLİ Süper bilgisayarların desteklediği bilimsel çalışmaların, teknolojinin gelişimindeki en can alıcı nokta olduğunu söyleyebiliriz. Teknolojinin bilime katkısının, tüketim toplumunun öne çıktığı ve teknolojinin çoğunlukla insanları tüketime yönlendirdiği bir dönemde, biraz daha geri kalmaya başladığı bir süredir gözümüze çarpıyordu. Büyük şirketlerin, maalesef maneviyatı unutarak tüketimden beslenir hale gelmesi ve insanların satın almaya yönelik çabaları, bilim ve tekniğin önündeki en büyük engel olarak görülebilir.

BİR VİRÜS DÜNYANIN DENGESİNİ YENİDEN Mİ KURACAK?

Artık dünya bir süre de olsa yavaş yavaş tüketim alışkanlıklarından uzaklaşacak ve kendisiyle baş başa kalacak. Teknolojiyi tüketim aracı olarak değil, üretim ve gelişim aracı olarak kullanmayı deneyecek. Uzun yıllardır dünya üzerinde açlık, sefalet içinde yaşayan insanları görmezden gelen düşünce yapısı, tehlikenin kapıyı sert bir şekilde çalmasıyla birlikte farkındalığını maddeye değil, maneviyata çevirmesi gerektiğini de net bir şekilde anlıyor. Kısa sürede ülkemizden ve dünyadan temizlenmesini temenni ettiğim COVID-19, belki de insanların hayatlarındaki önem sırlarını da sorgulamasına neden olacak.

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