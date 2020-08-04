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Teknoloji
Haber Giriş: 04.08.2020 - 06:38,Son Güncelleme:

WhatsApp Web üzerinden arama dönemi başladı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
WhatsApp Web üzerinden arama dönemi başladı
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Popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, yeni bir özelliği hayata geçiriyor. Bilgisayar üzerinden WhatsApp'a girenler artık web üzerinden arama yapabilecek. Peki ama nasıl?

WhatsApp'tan hızla yayılan yalan haberler yüzünden şirket, özellikle de koronavirüs salgınından sonra radikal bir adım atmış ve bir kullanıcının mesajları iletebildiği kişi sayısını 1'e düşürmüştü. Ancak bununla da yetinmek istemeyn WhatsApp, bu kez 'arama' özelliğini hayata geçiriyor.

WhatsApp Web üzerinden 'arama', şüpheli gördüğünüz bir içerik olduğunda bu içeriğin doğruluğunu internet üzerinden aramak istediğinizde kullanacağınız bir özellik. Diğer bir deyişle telefonla yaptığınız sesli aramalardan söz etmiyoruz.

WhatsApp Web üzerinden arama dönemi başladı

Çift tikin göründüğü gibi bu tip mesajların yanına WhatsApp artık büyüteç simgesi koyacak ve arama yapmak istediğinizde bu büyüteçe basmanız yeterli olacak. Büyüteç'e tıklayan kullanıcılar 'Bunun için web'de arama yapmak ister misiniz? Bu işlem mesajı Google'a yükler' mesajıyla karşılaşıyor.

WhatsApp'ın aktif hale getirdiği bu özellik kademeli olarak kullanıcılara sunulduğundan henüz görmediyseniz beklemeye devam edin ve elbette uygulamanın son sürümünü kullanın.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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