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A.A.
Haber Giriş: 29.04.2020 - 05:28,Son Güncelleme:

Ramazan dayanışma seferberliğini hayata geçirdi

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Ramazan dayanışma seferberliğini hayata geçirdi
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Hepsiburada, tüm dünyanın ve Türkiye’nin içinden geçtiği bu zorlu günlerde, ihtiyaç sahiplerine destek olacak Ramazan dayanışma seferberliğini hayata geçirdi.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" milli dayanışma anlayışıyla, İçişleri Bakanlığı koordinasyonu ile gerçekleştirilen seferberliğin ilk adımında, 10 bin Ramazan Dayanışma Paketini tedarik ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Ramazan Dayanışma Paketleri’nden satın alarak müşterilerinin de dahil olabileceği projede, Hepsiburada Türkiye genelinde tüm lojistik desteği sağlayacak. Böylece Hepsiburada müşterileri Ramazan ayı boyunca, Türkiye’nin neresinde olurlarsa olsun evlerinden çıkmadan, Hepsiburada aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine destek olabilecek. 

Ramazan Dayanışma Paketleri’nin dağıtımı, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili valilik ve kaymakamlıklar tarafından Türkiye geneli için oluşturulan ihtiyaç sahipleri listesine göre yapılacak. Müşterilerin online olarak satın aldığı erzak paketleri, Gebze’de bulunan Hepsiburada Akıllı Operasyon Merkezi’nden tüm Türkiye’ye dağıtılacak.

Hepsiburada tarafından tedarik edilen ilk 10 bin Ramazan Dayanışma Paketi'nin dağıtımına başlandı. İlk teslimatlar Isparta, Erzurum, Erzincan, Kırıkkale, Çankırı, Bayburt, Batman, Şanlıurfa, Uşak il ve ilçelerindeki İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen ailelere gönderildi. 

Projeye özel hazırlanan web sayfasında, destek amacıyla, satın alınan paket sayısı, dağıtılan toplam paket sayısı, gibi projeye ait bilgiler takip edilebilecek. 

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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