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Teknoloji
Haber Giriş: 20.07.2020 - 07:51,Son Güncelleme:

Nearby Share: Android telefonlara yepyeni bir özellik daha

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Nearby Share: Android telefonlara yepyeni bir özellik daha
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Google, gelecek aydan itibaren Android 6.0 ve üstü işletim sistemini kullanan telefonlara Nearby Share özelliğini sunmaya hazırlanıyor. Bu özellik sayesinde yıllardır iPhone'larda kullanılan AirDrop özelliğinin bir benzeri Android cihazlara kazandırılmış olacak.

AirDrop, Apple cihazları arasında kurulan ve kullanıcıların fazlasıyla sevdiği bir özellik. Apple ekosistemi arasında dosya transferini basitleştiren AirDrop, telefon, tablet ve bilgisayarlar arasında veri aktarımın hızlıca yapılabilmesini sağlıyor. Bunun için internet bağlantısının gerekmiyor olması ise bu özelliği oldukça kullanışlı bir hale getiriyor.

Aynı özelliğin Android'e geleceği bir süredir konuşuluyor. Nearby Share ismini taşıyan ve AirDrop'un Android alternatifi olarak görülen özellik, Android cihazlar arasında veri transferini kolaylaştıracak. Test aşamasında olan özellik, Android 6 ve üstündeki tüm sürümlerde sorunsuz çalışacak ve Ağustos ayında kullanıcılara sunulacak.

Xiaomi, OPPO ve Vivo işbirliği kapsamında da AirDrop benzeri bir alternatif ortaya çıkmış durumda. Peer-to-Peer Transmission Alliance adı verilen bu sistem, Android işletim sistemi temelinde çalışan ColorOS, MIUI ve FuntouchOS yazılımlarına dahil ediliyor. Bluetooth LE teknolojisini kullanarak eşleşme ve WiFi F2P temelli aktarım ile çalışan sistem, internet bağlantısı olmaksızın saniyede 20 MB veri aktarmını mümkün kılıyor.

Bu ortaklığın ses getirmesiyle birlikte bilindiği üzere Realme, OnePlus, Meizu ve hatta BlackShark markaları da bu işbirliğine dahil olmuştu.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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