İşte Google Play Store'da 10 milyar kez indirilen ilk uygulama

Google Play Store'da hemen her uygulamaya ulaşabilmek mümkün. Peki en çok hangi uygulama bugüne dek indirildi dersiniz? WhatsApp mı? Facebook mu? Messenger mı? Hiçbiri değil. Google Play Hizmetleri, Play Store bünyesinde 10 milyar indirilme rakamını geride bırakan ilk ve tek uygulama oldu.

Peki Google Play Hizmetleri tam olarak ne işe yarıyor? Neden 10 milyar kez indirildi? Yanıtını doğrudan Google'ın açıklamasından verelim:

"Google Play hizmetleri Google uygulamalarını ve Google Play'den alınan uygulamaları güncellemek için kullanılır. Bu bileşen, Google hizmetlerinizde kimlik doğrulama, senkronize edilen kişiler, en son kullanıcı gizliliği ayarlarının tümüne erişme ve daha yüksek kalitede, daha az güç harcayan konum tabanlı hizmetler gibi temel işlevleri sağlar. Google Play hizmetleri ayrıca uygulama deneyiminizi de geliştirir. Çevrimdışı aramaları hızlandırır, daha etkileyici haritalar sağlar ve oyun deneyimini iyileştirir."

Peki bu uygulama dışında 2020 yılında Google PlayStore'da en çok indirilen uygulamalar hangileri?

1. TikTok

2. WhatsApp Messenger

3. Facebook

4. Zoom

5. Instagram

6. Messenger

7. Likee

8. SHAREit

9. Aarogya Setu

10. Snapchat