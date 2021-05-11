Instagram hesap kurtarma linki - Çalınan ya da şifresi unutulan Instagram hesapları kurtarma işlemi nasıl yapılır?

Organik takipçiye sahip durumda olan hesaplar çeşitli yöntemlerle çalınmakta ve şahısın hesabından herkesin göreceği biçimde hikaye ya da gönderi paylaşımı yapılmaktadır. Diğer yandan, Instagram hesabınıza girememeniz mutlaka hesabınızın çalındığı manasına da gelmeyebilmektedir.

Instagram Hesap Kurtarma Linki

Adım adım ınstagram hesap kurtarma: İlk adım olarak Instagram hesabınızın silinmiş olduğundan gerçek anlamda emin olmanız gerekmektedir. Bunun böyle olduğunu anlamanın iki yolu bulunuyor. Bunun için ilk olarak internet üzerinden https://instagram.com/ kullanıcıadınız adrese giriş yaparak, hesabınızın olup olmadığından emin olmanız önemlidir. Burada görememeniz durumunda ise hesabınız silinmiş demektir.

Başvurulabilecek olan ikinci kontrol ise, Instagram’ın mobil uygulamasından yapılacak. Mobil uygulama üzerinden giriş yapmış olduğunuzda, hesabınızın görünmüyor olması gerekiyor. Hesabınız görünmüyorsa bu durumda silinmiş demektir.

İlk olarak yapılması gereken masa üstünden aşağıda verilmiş olan Instagram hesap silme linkine giriş yapmaktır. Sonrasında ise karşınıza bazı sorular çıkacaktır. Bu soruları doğru cevaplamanız çok önemlidir.

Öncelikle linke giriş yapınız:

Adım: Bu hesap bir işletmeyi, ürünü ya da hizmeti temsil etmek için mi kullanılıyor? Bu soruya vereceğiniz cevap ‘’hayır’’ olmalıdır. Adım: Nüfus cüzdanınızda yazan adınız soyadınız? Bu bölümün eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulması gerekiyor. Adım: Instagram kullanıcı adınız? Bu kısım Instagram’ın sizi bularak yardımcı olabilmesi adına önemlidir. Doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Adım: E-posta adresiniz? Hesabınızı silme işlemini gerçekleştirmeden önce giriş yaparken hangi e-posta adresini kullanıyorsanız onu girmeniz gerekir. Adım: Hangi ülkeden yazıyorsunuz? Bu soruya vereceğiniz yanıt Türkiye olmalıdır. Sorulan tüm sorulara doğru cevap verdikten sonra işlem tamamdır. Fakat Instagram bu bilgilerin ardından, sizden ekstra bilgiler isteyecektir.

İlk bilgi, istenilen bilgileri doldurduktan sonra, yazmış olduğunuz e-posta adresine bir iletilecektir. E-posta adresinize gönderilmiş olan iletide sizden İngilizce yazılmış olan bir bilgi talep edilecek. E-postanıza gelmiş olan bu ileti içinde Instagram, size bir sayı gönderecektir.

E-posta sonrası yapmanız gereken: Beyaz renkteki bir A4 kağıdına, e-posta adresine gelmiş olan sayıyı büyük ve okunaklı bir biçimde yazmaktır. Ardından yüz hatlarınızı belli eden bir fotoğrafı öz çekim olarak çekmeniz gerekiyor. A4 kağıdının fotoğrafını çekin. Selfie fotoğraf ve A4 fotoğrafını beraber, Instagram tarafından size gönderilmiş olan maile yanıt olarak göndermeniz gerekiyor. Yanıtlama yazısının Türkçe olmaması durumunda ‘’Reply’’ dedikten sonra aynı şekilde iki fotoğrafı yükleyerek gönderin. Bundan sonra yapacağınız tek şey beklemektir.

Eğer bilgilerinizde hata yoksa hepsini doğru bir şekilde girmiş iseniz size bir mail gönderecek. Bu mailde bulunan linke tıklayın. Bu link sizi, yeni şifrenizi belirlemenizi sağlayacak sayfaya yönlendirecektir. Instagram hesabınız için istediğiniz şifreyi oluşturduktan sonra artık işlem tamamdır. Böylece Instagram hesabını geri alma işlemi tamamlanmış demektir.

Çalınan Ya Da Şifresi Unutulan Instagram Hesapları Kurtarma İşlemi Nasıl Yapılır?

Instagram hesabım çalındı, instagram şifremi unuttum diyorsanız yapmanız gereken şifrenizi değiştirmek olacaktır. Instagram hesabınızda telefon numaranız kayıtlı ise SMS yoluyla şifrenizi yenileyebilmek için Instagram uygulamasını açmanız gerekir. Sonrasında giriş yapmak için yardım al seçeneğine tıkladığınız vakit karşınıza çıkan ekranda kullanıcı adınızı girdiğiniz ve giriş bağlantısı gönder dediğiniz vakit kayıtlı mail adresinize kurtarma linki gönderilir.

Bu linke tıklamak suretiyle hesabınızı kolaylıkla kurtarabilirsiniz. Telefon numaranız kayıtlı olması durumunda SMS oluyla da şifre yenileme yapmanız mümkündür. Çalınan veya hacklenen Instagram hesabını geri alabilmeniz için telefondan instagram uygulamasını açıp giriş yapmak adına yardım al seçeneğine tıklayın. Girişte sorun mu yaşıyorsunuz bölümünde açılan ekranda daha fazla yardıma mı ihtiyacın var? seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfa üzerinde Instagram'a kayıt olurken belirtmiş olduğunuz email adresinizi "Kaydolurken kullandığın e-posta adresi" bölümüne girilir. Buradan kullanıcı hesabınıza uygun olan seçenekleri işaretlemeniz gerekiyor. Hesabım başkasının eline geçti seçeneğine tıklayıp, en alttaki kutuya ek bilgilerinizi girebilirsiniz. Sonrasında isteği gönder demeniz gerekiyor. Sonrasında artık yapabileceğiniz tek işlem beklemek olacaktır.

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