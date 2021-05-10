Instagram mavi tik alma - Instagram'da hesap onaylatma şartları ve adımları

Instagram doğrulaması, Instagram hesabınızın tanınmış bir tanınmış şahsiyetin, bir ünlünün veya küresel bir markanın gerçek varlığı olduğunu nasıl kanıtladığınızdır.

Instagram Mavi Tik Alma, Hesap Doğrulama

Instagram'da mavi tik almak yani, IG doğrulaması yaptığınızda 1220-doğrulanmış-rozet-2, kullanıcı adınızın yanında mavi bir onay işareti görürsünüz. Ünlüler, büyük markalar ve önde gelen influencer'lar yıllardır bu tike sahiptir. Rozet, kullanıcılara hesabın gerçek olduğunu ve güvenilebileceğini gösterir. Başkasının popülaritesinden en iyi şekilde yararlanan bir taklit veya sahte hesap değildir.

Instagram mavi rozetleri yayınlarken "itibar" hesaba katıldığı için, bunlar platformdaki öneminizi de belirtmeye başladı. Temel olarak, mavi bir rozetiniz varsa, IG elitlerinden birisiniz demektir. Instagram doğrulaması için herkes başvurabilir. Fakat herkese mavi tik verilmez. Doğrulanmak için Instagram'ın Hizmet Şartları ve Topluluk Kuralları'na uymanız gerekir.

Instagram'da Hesap Onaylatma Şartları Nelerdir?

İnstagram’da mavi tik almak istiyorsanız, bazı şartları yerine getirmelisiniz. Bunlar;

Otantik: Gerçek bir kişi, kayıtlı bir işletme veya marka olduğunuzu kanıtlamanız gerekecek,

Benzersiz: Kişi veya işletme başına yalnızca bir hesap doğrulanabilir,

Halka açık: Özel bir Instagram hesabınız varsa doğrulanamazsınız,

Tamamlayınız: Biyografiniz eksiksiz olmalı, bir profil resminiz olmalı ve en az bir gönderi oluşturmuş olmalısınız,

Dikkate değer: Instagram'ın işleri biraz daha az siyah beyaz yaptığı yer burasıdır. Adınız "iyi biliniyor" ve "çok aranıyor" ise dikkate değer olarak görülüyorsunuz. Bu, bir başvuru yapmadan önce bu kutuyu işaretlediğinizden% 100 emin olamayacağınız anlamına gelir.

Instagram Mavi Tik Almak İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

Adım # 1

Profilinize gidin ve üç çizgi simgesine tıklayın,

Adım # 2

Ayarlar> Hesap> Doğrulama iste'yi tıklayın,

Adım # 3

Bilgilerinizi doldurun,

Yasal adınızı, "bilinen" adınızı (varsa) ve kategorinizi veya sektörünüzü vermeniz gerekecektir. Ayrıca kimliğin fotoğrafını göndermeniz gerekir. Ayrıca pasaport veya sürücü belgesi eklemelisiniz.

Adım # 4

Gönder'e dokunun ve tamamladınız!

Instagram başvurunuzu inceleyecek ve bir hafta içinde size geri dönecektir. Başarıyla doğrulanıp doğrulanmadığınızı bildirimler sekmenizden öğreneceksiniz.

Başarısız olursanız, 30 gün sonra doğrulama için tekrar başvurabilirsiniz.

İnstagram Mavi Tik Alma İpuçları Nelerdir?

Instagram'ı doğrulamanıza yardımcı olacak hiçbir hack veya numara yoktur. Ancak şansınızı artırmanın birçok yolu var;

Takipçileriniz ne kadar meşgul olursa, o kadar dikkat çekici görüneceksiniz. Özgün olun, takipleriniz için doğru zamanlarda yayınlayın ve bu sayıları organik olarak artırmak için ilgili hashtag'leri kullanın.

Diğer sosyal medya platformlarında takipçilerinizden en iyi şekilde yararlanın. Facebook kabilenizi, Pinterest ekibinizi ve blog ekibinizi Instagram sayfanıza yönlendirin.

Bu sadece kişisel markanızı Instagram'da oluşturmakla ilgili değil. Basın bültenlerini yayınlara gönderin. Parlak bir dergide veya yüksek profilli bir web sitesinde yer almak, tam da ihtiyacınız olan tanıtım türüdür!

Instagram kurallarına göre, hesapların doğrulanması için en az bir gönderi olması gerekir. Ancak, düzenli olarak gönderi paylaşırsanız Instagram'da doğrulanma şansınız çok daha yüksek olacaktır.

Instagram'da doğrulama tamamen özgünlükle ilgilidir, bu nedenle doğrulama için başvururken olabildiğince dürüst olmaya çalışmalısınız.

Instagram yönergelerine göre, hesabınız herkese açık değilse Instagram'da doğrulanamazsınız. Dolayısıyla, şu anda hesabınız özel olarak ayarlanmışsa, doğrulama için başvurmadan önce onu değiştirmeniz gerekecektir.

Instagram doğrulaması o kadar aranıyor ve anlaşılması zor ki bir dizi "üçüncü şahıs hizmetleri" ortaya çıktı. Sizi Instagram'da doğrulayabileceklerini iddia ediyorlar. Instagram bu hizmetlerin kullanılmasına göz yummuyor. Fakat ne pahasına olursa olsun bunlardan kaçının.

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