Instagram Dondurma Linki - Geçici Instagram hesap kapatma ve dondurma geri açma (2021)

Belirli zamanlarda sosyal medya kullanmaktan sıkılan ya da gerçek hayata dönmek isteyen kişiler sebebiyle Instagram dondurma işlemi yoğun biçimde gerçekleştiriliyor. Basit bir şekilde Instagram dondurma nasıl yapılır? Sevilen sosyal ağlardan biri olan Instagram’ın kullanıcıları farklı nedenlerden ötürü hesaplarını dondurmak yani sosyal ağı kullanmaya ara vermek istiyorlar. Bu durumlarda kullanıcılar hesaplarını geçici bir süreliğine dondurup tekrar geri açma durumunda olabiliyorlar.

INSTAGRAM DONDURMA NASIL YAPILIR?

Instagram dondurma işlemini yapabilmeniz için öncelikle Instagram.com'a giriş yapmanız gerekiyor.

İkinci adım olarak sağ üst köşede profili düzenle kısmına tıklayınız. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a tıklayınız.

Bu adımda “Hesabını neden kapatıyorsun?” sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapmanız ve şifrenizi tekrar girmeniz gerekiyor. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

Hesabı Geçici Olarak Kapat'a tıklayınız. Hesabınızı geçici olarak kapatmak için hesabınıza giriş yapabiliyor olmanız gerekiyor.

Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz.

Hesabınızı kapatmak istemiyor ancak hesabınızı kimlerin görebildiğini değiştirmek istiyorsanız, gönderilerinizi gizli olarak ayarlayabilir veya kişileri engelleyebilirsiniz.

Instagram hesabınızı dondurma işlemlerini kısayoldan gerçekleştirmenizi sağlayacak pencerenin yer aldığı sayfanın linkidir. Aşağıdan bu linke ulaşabilirsiniz.

INSTAGRAM DONDURMA İÇİN TIKLAYINIZ

INSTAGRAM HESAP DONDURMAYI GERİ AÇMA

Instagram dondurduktan sonra tekrardan hesabı geri açmak isteyen kişilerin dondurulan Instagram hesabını geri açmak için nasıl bir işlem gerçekleştireceklerini ya da neler yapacaklarına aşağıda yer veriyoruz. İşte instagram dondurmayı iptal etme için yapılacaklar:

Instagram hesabını dondurduktan sonra tekrar açmak için en az 1 ya da 2 gün kadar bekleyeceksiniz.

Bu süre zarfında hesabınıza giriş yapmak isterseniz "hatalı kullanıcı adı ya da şifre" şeklinde bir uyarı mesajı karşınıza çıkacaktır.

Karşılaştığınız bu durum karşısında paniklemenize gerek yoktur. Tek yapmanız gereken sakin olup beklemektir. Yaklaşık 24-48 saat civarında bekledikten sonra hesabınıza tekrardan giriş yaparsanız hesabınız aktif hâle gelecektir.

INSTAGRAM DONDURMA SÜRESİ VAR MI YA DA NE KADAR?

Instagram, hesabını dondurmak isteyen kişilere dondurma süresi konusunda bir limitleme ya da süre vermemektedir. Kişiler istedikleri süre boyunca geçici olarak hesaplarını dondurabilir ve istedikleri zaman bunu iptal etme hakkına sahiptirler. Fakat peşi sıra Instagram hesabını dondurup geri açma işlemi gerçekleştirilemez. Dondurulan hesabın tekrar açılması durumunda yine dondurma işleminin gerçekleştirilmesi için 7 gün beklenmesi gerekir.

INSTAGRAM HESABINI DONDURUNCA TAKİPÇİLER SİLİNİR Mİ?

Instagram hesabınızı dondurmanız durumunda resimler, takipçiler, beğeniler, mesajlar ve fotoğraflar silinmemektedir.

INSTAGRAM DONDURUNCA HESABIM KAPANIR MI?

Geçici olarak dondurmanız durumunda hesabınız kapanmaz ya da silinmez.

INSTAGRAM DONDURUNCA MESAJ GELİR Mİ?

Instagram dondurulduktan sonra hesap kullanılamayacağı için mesajlar gelmemektedir.

Bu makalede aşağıdaki bilgileri sırası ile size sunduk: