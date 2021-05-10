Instagram silinen mesajları geri getirme - iOS ve Android cihazlarda silinen mesajları kurtarma ve geri görme

Facebook Messenger ile aynı olan Instagram Direct, kısa mesajlar, fotoğraflar, videolar, konumlar göndermenize ve hikayeleri paylaşmanıza olanak tanıyan özel bir mesajlaşma özelliğidir.

Instagram Silinen Mesajları Geri Getirme;

Instagram, bu nesilde en çok kullanılan sosyal ağ platformlarından biridir. Her gün milyonlarca kullanıcı tarafından Instagram'da milyonlarca mesaj, fotoğraf ve hikaye gönderiliyor. Ancak, kullanıcıların sohbetlerini kaybettiği zamanlar vardır. Bu, yanlışlıkla mesajlarını sildiklerinde veya başka biri önemli Instagram mesajlarını sildiğinde gerçekleşir. Instagram Direkt Mesajları, tıpkı diğer sosyal medya platformları gibi iki kullanıcı arasındaki bir iletişim şeklidir. Bazen bu mesajlar bilerek veya yanlışlıkla silinir. Bu mesajların kaldırılmasından pişmanlık duyuyorsanız ve içinde bazı önemli depolanmış konuşmalarınız varsa, denemeli ve kurtarmalısınız.

Instagram Direkt Mesajlarınızı yedeklemenin kesin bir yolu yoktur. Bu nedenle, silinmiş doğrudan mesajlarınızı Instagram üzerinden geri almak için bazı farklı ideolojileri takip etmeniz gerekiyor. Birkaç çevrimiçi Instagram mesaj kurtarma aracı, Instagram dosyalarını kurtarma sürecinde size yardımcı olabilir. Instagram'da Direkt Mesajları sildiğinizde, sohbeti veya mesajları yalnızca kendi tarafınızdan silmiş olursunuz ve bunlar, gönderdiğiniz diğer kullanıcının Instagram'ında hala mevcuttur. Bu nedenle, silinen Instagram DM'lerini kurtarmanın en kolay yolu, o kişiden, hesabından silinmemişlerse size sohbetleri veya mesajları göndermesini istemektir.

Instagram Mesajlarını Facebook Üzerinden Bulma;

Instagram mesajları gönderdiğiniz kişiden silinmişse yukarıdaki yöntem sizin için işe yaramayacaktır. Facebook ve Instagram hesaplarınızı birbirine bağladıysanız, Instagram mesajlarınızı kolayca kontrol etmek ve yönetmek için Facebook Gelen Kutunuza erişebilir ve buradan gidebilirsiniz. Bunun için;

Herhangi bir tarayıcıda Facebook web sayfasına gidin ve Instagram hesabınızla bağlantılı Facebook hesabınızla oturum açın. Ardından Facebook Gelen Kutusunu kontrol edin.

Sol menü çubuğunda Instagram Direct simgesine dokunun ve Instagram Direct mesajlarınızı burada bulacaksınız.

Instagram Verileri ile Instagram Sohbetlerini Kurtarın;

Silinen Instagram mesajlarınız artık iPhone / Android cihazınızda kullanılamayacak, ancak yine de Instagram sunucusunda saklanacaktır. Doğrudan mesajlar, fotoğraflar, videolar, yorumlarda dahil Instagram'da paylaştığınız tüm verileri indirmenize izin verilir. Bunun için;

Bilgisayarınızın tarayıcısında Instagram web sitesine gidin, Instagram hesabınız ve şifrenizle web sürümüne giriş yapın,

Şimdi sağ üst köşedeki hesap ayarları simgesine tıklayarak profilinize gidin,

Dişli simgesini tıklayın ve açılır menüden "Gizlilik ve Güvenlik" i seçin,

"Veri İndirme" yi bulmak için aşağı kaydırın ve "İndirme İste" yi tıklayın,

Kimliğinizi doğrulamanız istenecek, sadece “Tekrar Giriş Yap” seçeneğine dokunun ve Instagram hesap bilgilerinizi girin,

Bundan sonra, Instagram'da fotoğraflarınız, yorumlarınız, profil bilgileriniz ve diğer verilerinizin bulunduğu bir dosyanın bağlantısını almak için e-posta adresinizi girin ve ardından "İleri" yi tıklayın,

Şimdi Instagram şifrenizi tekrar girin ve "İndirme İste" yi tıklayın. Ardından Instagram'dan "Instagram Verileriniz" konulu bir e-posta alacaksınız.

Silinmiş Instagram Direkt Mesajlarını Çevrimiçi Kurtarma;

Bu yöntem, önceki bir Instagram çalışanı tarafından geliştirildiği söylenen bir Instagram Message Recovery çevrimiçi sitesinin kullanılmasını gerektirir. Instagram hesabınıza giriş yaparak, silinmiş Instagram doğrudan mesajlarını çevrimiçi olarak kurtarmanıza olanak tanır. Bunun için;

Instagram İleti Kurtarma online sitesi ve Instagram kullanıcı adı veya Profil URL'sini girin,

Instagram hesabınızda oturum açtıktan sonra, kurtarma işlemine başlamak için "Mesajları Kurtar" seçeneğine dokunun,

Gerçekten bir insan olduğunuzu kanıtlamak için insan doğrulamasını tamamlayın, ardından silinmiş Instagram mesajlarını kurtarabilirsiniz.

Bu yöntemlerin her biri iPhone veya Android cihazınızda silinmiş Instagram doğrudan mesajlarını kurtarmanın yollarıdır. Bu yöntemler sayesinde yanlışlıkla silmiş olduğunuz mesajları kurtarabilirsiniz.

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