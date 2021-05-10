Instagram hesaplarının şifreleri unutulduğunda, şifremi unuttum seçeneği kullanılmalıdır.

Instagram Şifremi Unuttum Ve Hesabıma Giriş Yapamıyorum Ne Yapmalıyım?

Sosyal medya platformlarını kullanabilmek için bireylerin öncelikle kendi bilgileriyle kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Kayıt işlemlerinde kişilere sorulan tüm bilgiler eksiksiz ve doğru olarak girilmelidir. Instagram uygulamasına kayıt olurken de kişilerin bazı bilgileri girmesi gerekiyor. Instagram uygulamasına giriş yapabilmek için, kişiler belirlemiş olduğu hesap adı ve şifreyi kullanmalıdır. Kullanıcılar bir süre sonra Instagram şifrelerini unutabiliyor.

Instagram şifrelerini unutan kişiler, nasıl giriş yapacağını bilmediğinden internet üzerinde araştırmalar yapabiliyor. Instagram son derece güvenli sisteme sahip bir uygulamadır. Güvenlik önlemlerini arttırmasından dolayı, şifre unutulması durumunda çok farklı seçenekler sunabiliyor. Şifrelerin unutulmasıyla birlikte, Instagram üzerinde yer alan "şifremi unuttum" seçeneği tercih edilmelidir. Şifremi unuttum seçeneği, Instagram tarafından kullanıcılara sunulan bir hizmettir.

Şifresini hatırlamayan kullanıcılar, şifremi unuttum özelliğiyle şifrelerine kolayca ulaşabiliyor ve şifrelerini sıfırlayabiliyor. Şifre sıfırlama işlemlerini yapabilmek için, Instagram uygulamasının belirtmiş olduğu doğrulama işlemlerine doğru cevap vermek gerekiyor. Kişiler hesaplarını oluştururken bazı bilgiler paylaşıyor. Paylaşılan bilgiler şifre unutulması durumunda kullanılıyor. Instagram girilen bilgilere istinaden, kullanıcılara sorular sorabiliyor. Instagram şifre yenileme işlemleri mail ve telefon numarası üzerinden yapılabiliyor.

Bireyler hesaplarına mail ve telefon bilgilerini yazabiliyor. Hesap açılma işlemlerinde sorulan mail ve telefon bilgileri, şifre yenileme de kullanılıyor. "Şifremi unuttum" özelliği kullanıldığında, bireylere mail veya telefon ile doğrulama kodu gönderiliyor. Eğer mail ve telefon numarasına ulaşılamıyorsa, şifre yenileme işlemleri daha uzun sürebiliyor. Doğrulama kodları telefon numarasına veya mail adreslerine anlık olarak iletiliyor. Bireyler Instagram ekranında istenen doğrulama koduna, mail veya telefonları üzerinden ulaşabilir.

Doğrulama kodu Instagram ekranlarına girilerek, şifre yenileme sayfasına ulaşılabilir. Şifre yenileme işlemlerinde bireylerin yeni şifre girmesi istenir. Kullanıcılar yenileme ekranında daha önce kullanmamış olduğu bir şifreyi giriş yapmalıdır. Instagram aldığı güvenlik tedbirleri gerekçesiyle eski kullanılan şifreleri hesap güvenliği adına kabul etmiyor. Bireylerin yeni şifre belirleyerek şifrelerini yenilemesi gerekiyor. Yeni şifreler iki kez girilerek, hesap şifresi değiştirilebiliyor.

Mail veya telefon bilgisini hatırlamayan kullanıcıların yapması gereken daha farkı işlemler bulunuyor. Instagram destek ve çözüm merkezi, yaşanacak özel durumlarla alakalı kullanıcılara destek sağlıyor. Mail ve telefon bilgilerine ulaşılamıyorsa, Instagram yetkililerine mail gönderilebilir. Mail gönderme işlemleri sonrasında belirlenen sürelerde kullanıcılara bilgilendirme maili gelecektir. Instagram hesap doğrulama işlemleri için kullanıcıların bazı bilgilerini talep edebilir. Gizlilik ve güvenlik açısından şifre yenileme işlemleri biraz zaman alabiliyor.

Hesabın şifresi unutulduğunda, mutlaka gerekli başvuruların yapılması gerekiyor. Üzerinden çok zaman geçmesi hesabın kilitlenmesine veya başkasının eline geçmesine neden olabilir. Kullanıcılar şifrelerini unuttuğunda direkt olarak şifre yenileme işlemlerini yapmalıdır. Şifre yenileme işlemleri sonrasında, Instagram hesabına giriş yaparak kullanmaya devam edebilir. Mail ve telefon numarası kayıtlı olmayan hesaplara ulaşmak kolay değildir.

Kullanıcıların hesaplarına mutlaka mail ve telefon numarası bağlantısı yapması gerekiyor. Şifre unutulması durumunda, şifre yenileme işlemleri için Instagram tarafından doğrulama bilgileri talep ediliyor. Kullanıcılar telefon veya mail bulunmaması durumunda, mail atarak Instagram'dan destek hizmeti talep edebilir. Diğer işlemler kadar kısa olmasa da, belirlenen süreç içinde geri dönüş sağlanacaktır. Bireyler kullanıcı hesaplarına yapacağı işlemlerle ulaşabilir.

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