Instagram fotoğraf boyutu nedir? Instagram'da profil fotoğrafı, hikaye (story) ve diğer gönderi boyutları

Instagram video ve fotoğraf boyutları, paylaşıldığı fotoğrafın yönüne ve araca bağlı olarak değişen boyutlara sahiptir.

Instagram Profil Fotoğrafı ve Fotoğraf Boyutu Nedir?

Instagram, 320px ve 1080px arasındaki resimleri kabul eder. Fakat hikayelere, gönderilere ve IGTV'ye eklenen resimler için belirli yönergeler vardır. Görüntünüz 320 pikselden düşükse, Instagram onu ​​büyütecektir. Üst sınırdan yüksekse, 1080 piksel veya daha düşük olacak şekilde yeniden boyutlandırılacaktır. Dolayısıyla, Instagram bunu otomatik olarak hallettiği için görsel boyutu hakkında çok fazla endişelenmenize gerek yok demektir. Bununla birlikte, farklı Instagram içeriği türleri için resim boyutu kurallarına dikkat etmelisiniz.

Resim Yazıları

Geleneksel olarak Instagram, 1: 1 en boy oranına sahip kare resim gönderileriyle bilinir. Ayrıca, resimlerini belirtilen resim boyutuna ve oranına uyacak şekilde kırpmak zorunda kaldıkları için kullanıcılar için büyük bir sorun yaratmaktadır. Instagram uzun zamandır bu ilk modelden gelişti ve artık portre ve manzara resimleri yüklemenize izin veriyor. Instagram gönderileri için üç farklı en boy oranı arasından seçim yapabilirsiniz. Bunlar;

1: 1 (kare),

1.91: 1 (yatay),

4: 5 (dikey)'dir.

1: 1 - Kare Görüntüler

İdeal görüntü boyutu - 1080 piksele 1080 piksel

Bunlar, Instagram'ın karakteristik özelliği olan geleneksel kare görüntülerdir. Bu seçeneği kullanmak istiyorsanız, Instagram'ın onu süper kolaylaştıran bir otomatik kırpma işlevi vardır.

Daha önce kare resim yüklerken bir problemdi çünkü çoğu kamera yatay veya dikey formatlarda fotoğraf çekiyordu, ancak kare değil. Günümüzde doğrudan bir iOS cihazından veya farklı boyut seçeneklerine sahip herhangi bir fotoğraf uygulamasını kullanarak kare bir fotoğraf çekebilirsiniz.

1.91: 1 - Manzara

İdeal görüntü boyutu - 1080 piksele 608 piksel

Bunlar, bazı Instagram paylaşımlarında görmüş olabileceğiniz yatay fotoğraflardır. Çoğu yatay resim 1.91: 1 yerine 16: 9 en boy oranına sahip olduğundan, bu tür resimleri eklemek biraz zordur. Bu nedenle, yüklediğiniz çoğu resim otomatik olarak etrafına siyah bir kenarlıkla eklenir. Çoğu zaman, siyah kenarlık estetik olarak hoş görünmüyor ve gönderiyi bir kişi veya markanın Instagram akışındaki diğer gönderilerle tutarsız hale getiriyor.

4: 5 - Dikey

İdeal görüntü boyutu - 1080 piksele 1350 piksel

Bunlar, 4: 5 en boy oranına sahip portre formatında resimlere sahip gönderilerdir. Cep telefonunuzun kamerasından bir portre resmi çekebileceğiniz için bunları yüklemek oldukça kolaydır. Farklı en boy oranlarına sahip bir portre resminiz olsa bile, Instagram gönderisine sığması için kırpabilirsiniz.

Instagram'da Hikaye (Story) ve Diğer Gönderi Boyutları Nelerdir?

Instagram'ın güzelliği, gönderiler, Hikayeler ve IGTV videoları gibi farklı içerik türleri oluşturabilmenizdir. Bunların hepsinde resim yükleme seçeneği ve her biri için farklı resim boyutu kuralları vardır. İdeal Instagram Hikayeleri görüntü boyutu 1080 piksele 1920 pikseldir ve en boy oranı 9:16 olmalıdır. Bu, siyah kenarlığın olmamasını ve görüntünün Hikayeye mükemmel şekilde uymasını sağlamak için mükemmel görüntü boyutudur.

Ancak Instagram Hikayeleri, 1.91: 1 ile 9:16 arasında herhangi bir resim eklemenize izin verir. Resmi Hikayeye sığacak şekilde kırpabilirsiniz veya kalan alanı doldurmak için otomatik olarakbir kenarlık ekleyecektir. İdeal olarak, Hikayeleriniz için portre tarzı resimler yüklemelisiniz, çünkü Hikayeler temelde dikeydir ve bu şekilde görülmeleri gerekir. Hikayelere manzara resimleri eklemenize izin verilse de, bu hiç iyi görünmüyor. Mümkün olduğunca 9:16 en boy oranını kullanmak her zaman daha iyidir.

IGTV esasen videolar içindir, ancak bu videoların kapak fotoğrafları için resimler yüklemeniz gerekir. Yayınlar ve Hikayeler için olanlardan çok farklı olan IGTV kapak fotoğrafları eklemek için belirli resim boyutu kuralları vardır. IGTV kapak fotoğrafları ideal olarak 420 piksele 654 piksel çözünürlüğe ve 1: 1.55 en boy oranına sahip olmalıdır. Kapak resminiz olarak IGTV videonuzdan yeni bir resim veya bir fotoğraf yüklemeyi seçebilirsiniz.

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