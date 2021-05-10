Instagram reklam verme işlemi nasıl yapılır? Instagram'da reklam önerileri ve taktikleri

Instagram reklamlarında sunulan reklam modelleri; erişim, trafik, etkileşim, uygulama indirme, video görüntüleme, potansiyel müşteri edinme, geri dönüşüm, marka bilinirliği modelleri olmak üzere seçeneklere ayrılmaktadır. Doğru reklam modelinin seçilmesi sayesinde reklamlardan alınacak performansta artmaktadır. Reklam kampanyası oluştururken öncelikli olarak reklam kampanyasının amacı tanımlanmalı ve böylelikle reklamların hazırlanma sürecine geçilmelidir.

Instagram Reklam Verme İşlemi Nasıl Yapılır?

Instagram gibi popüler ve yaygın olarak kullanılan bir sosyal medya uygulaması üzerinden reklam vermek isteyenler, Instagram'da reklam verme işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ederek araştırmaktadır. Bu hususta belirtmek gerekir ki Instagram'da reklam verme işlemlerinde en önemli konulardan birisi hedef kitle oluşturma sürecidir. Doğru hedeflemeleri yapmadığınız zaman reklamlardan arzu edilen performansın elde edilmesi mümkün olmamaktadır. Kaydedilen kitleler, özel hedef kitle üzerinde etkin çalışmalar yapılmalı ve reklamlar doğru kişilere gösterilmelidir.

Business Manager hesabında oturum açılır. Facebook ve Instagram sayfası BM hesabına entegre edilir. Bir reklam hesabı oluşturulur veya mevcut reklam hesabı BM hesabına ilişkilendirilir. Kampanyanın oluşturulması için reklam hesabına gidilir. Reklam verme hedefleri özenle ve dikkatli bir şekilde seçilmelidir. Instagram'da reklam verme işlemleri kısa sürede kolay adımlarla gerçekleştirilebilmektedir. Kullanıcılara sağlanan bu kolaylıklar Instagram platformunu reklam vermek için oldukça cazip kılmaktadır. Sunulan avantajlarda reklam verme seçimlerinde etkili olmaktadır.

Instagram'da Reklam Önerileri ve Taktikleri

Instagram'da reklam vermeyi düşünen kişilerin Instagram'da reklam önerileri ve taktikleri konusunda detaylı bilgi sahibi olmaları kendilerine önemli bir avantaj sağlamaktadır. Başlıca Instagram reklam ve önerileri şöyledir:

- Video içeriklerini mutlaka kullanılmalıdır. Video içerikleri ile daha fazla kişiye ulaşılabilmektedir. Bu reklamlar sayesinde firmalar hakkında daha çok tanıtım yapılmış olmaktadır.

- İçeriklere mutlaka etiket eklenmelidir. Küçük etiketler reklam önerilerinde keşif ve içeriklerin bu etiketler kullanılarak hareketlendirilmesi sürecinde önerilmektedir.

- Reklam görseli her şeyin üstünde tutulmalıdır. Kullanıcıların ve özellikle reklamın ulaşması istenen hedef kitlenin, 1-2 saniye gibi çok kısa bir zaman diliminde dikkatinin çekilmesi gerekmektedir. Bunun başarılması verilen reklamın amacına ulaşmasını sağlayacaktır.

- İyi ve etkileyici bir içerik üretimi önem arz etmektedir. İyi bir içerik üretiminin yapılması, kullanıcıların içeriklere katılımını sağlamaktadır. Reklamların daha fazla tıklanması çok sayıda kişiye ulaşması neticesini doğuracaktır.

- Reklam verirken verilen reklamların önceki reklamların tekrar niteliğine haiz olmaması, reklamların ve içeriklerinin özgün olması tavsiye edilmektedir. Doğal ve yaratıcı süreçlerle üretilen içeriklere odaklanılmalıdır. Bu özellikleri taşıyan içeriklerle yola çıkılması reklamların ilgi çekiciliğini artıracaktır.

- Reklam verilirken asla diğeri veya diğerleri örnek verilmemelidir. Uzun vadeli satış stratejisi planlanıyorsa bu nokta mutlaka dikkate alınmalıdır. Reklam verirken ürün ya da hizmet tanıtımında daha iyi olunan ya da olunduğu düşünülen bir özellik mevcut ise bu özelliğin ön plana çıkarılmasının yeterli olacağı göz ardı edilmemelidir.

- Kısıtlı bir bütçe mevcut ise ülke geneline reklam verilmemelidir. Böyle bir bütçe ile etkili bir reklam stratejisi uygulanmak isteniliyorsa yakın bölgeye reklam verilmesi tercih edilmelidir. Verilen reklamlar markanın bilinirliğinin artırılmasında büyük ölçüde etkili olacaktır.

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