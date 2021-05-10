Instagram'da canlı yayın nasıl yapılır? Instagram canlı yayın izleme, ayarları, gizleme ve kaydetme işlemleri

Instagram'dan canlı yayın yapılması son derece kolay olmasından dolayı herkes tarafından canlı yayın açılabilmektedir. Özellikle de reklam ve pazarlama çalışmalarına çok farklı bir boyut kazandırmış durumdadır.

Instagram Canlı Yayın Nasıl Yapılır?

İnstagramı kullanarak canlı yayın yapılma işlemine geçilmeden önce ilk olarak Instagram'ın güncel versiyonunu kullanmakta olduğunuzdan emin olmanız önemli bir konudur. Eğer mevcut uygulama güncel durumda değilse uygulama markete gidilerek kolaylıkla güncelleme yapılması mümkün olmaktadır. İnstagramın güncel durumda olması durumunda bu aşama göz ardı edilebilir. Instagramda canlı yayın yapmak için sırasıyla atılacak adımlar:

- İlk olarak Instagram hesabına giriş yapılır ve hikaye paylaşımı ekranı açılır. Bu işlem için sol üst tarafta bulunan kamera ikonuna tıklanabilir.

- Ekranın sağ alt tarafında yer almakta olan çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Burada Boomeran, Normal, Canlı gibi çeşitliliğe sahip olan seçenekler bulunuyor. Canlı yayın açmak için buradaki seçenekler arasında "Canlı" seçeneğine tıklanır.

- "Canlı" ibaresine tıklandıktan sonra canlı video başlat yazısı ekrana gelir. Ekrana gelen bu yazıya tıklandığında canlı yayın videosu başlatmış olur.

Instagram Canlı Yayın İzleme

Instagramda yayınlanan canlı yayınları yayınları hem cep telefonu hem de bilgisayar üzerinden izlemek son derece kolay olmaktadır. Bu anlamda bilgisayardan Instagram canlı yayın izleme işlemi için Google Chrome tarayıcısını ya da başka bir tarayıcı üzerinden Instagram hesabına giriş yapılması gerekiyor. Sonrasında ise Ana Sayfa da üst kısımda ‘Live’ yazısının bulunduğu ibareye tıklanır. Takip edilmekte olan kullanıcının canlı yayını böylelikle açılacaktır. Böylece ınstagram canlı yayın izleme bilgisayarlardan son derece kolay bir şekilde izlenebilir olmaktadır.

Instagram Ayarları

Instagram ayarları özellikle de instagramı ilk kez kullanacak olan kişiler tarafından çok fazla merak edilen bir konu olma özelliği taşımaktadır. Lakin uygulama üzerinden ayarlara ulaşmak son derece kolay bir şekilde mümkün olmaktadır. Buna göre kullanmakta olduğunuz ınstagram hesap ayarlarına gitmek için yapmanız gerekenler oldukça kısa ve basit olmaktadır. Buna göre:

Android ve iPhone cihazlar üzerinden Instagram uygulaması ayarlarına girebilmek için:

- İlk olarak ınstangram profilinize gitmek için insan formundaki simge üzerine ya da sağ alt tarafta bulunan profil resmine dokunulur.

- Sağ üst taraftan dişli çark benzeri simge üzerine ve sonrasında Ayarlar seçeneğine dokunulur. Bu bölümden kullanıcı dilediği ayarları kolaylıkla yapabilir.

İnstagram Gizleme ve Kaydetme İşlemleri

Gerekli hallerde bazı insanlardan instagramda yayınlanmak istenen canlı yayını gizlemek mümkün olmaktadır. Diğer tüm izleyicilere yayınlanmakta olan canlı yayına erişimi sınırlandırmak amacıyla yayına sadece belirli aboneleri, örneğin akrabaları ya da arkadaşları dahil etmek isteyebilirsiniz. Bu durumda aşağıdaki yöntemi kullanarak instagramda gizleme işlemi içi:

- İlk olarak "canlı yayın" bölümüne gidilir.

- Canlı yayına başlamadan önce dişli çark simgesi üzerine tıklayarak ayarlar bölümüne gidilir.

- “Hikayelerimi şuradan gizle …” öğesi seçilir.

- Canlı yayına erişimi engellenmek istenilen bütün kullanıcıların önüne onay işareti konulur.

- Dilerseniz, önceden “En İyi Arkadaşlar” kısmına doğru kişileri ekleyebilir ve sadece bu kullanıcılar için canlı yayın yayınlama işlemini gerçekleştirebilir.

Instagram’da yapmış olduğunuz canlı yayını kaydetmek istiyorsanız yapmanız gereken işlemler son derece basit:

- ilk olarak Instagram’da bir canlı yayın açmış olmanızın gerekliliği söz konusudur.

- Sonrasında başlanan canlı yayın bitirildiğinde karşınıza ekranın üst kısmında görülen "Kaydet" butonuna tıklanır.

Instagram canlı yayın kaydetme işlemini gerçekleştirmek için videoyu 24 saatliğine paylaşmayı seçmeniz mümkündür. Böylelikle gönderi hem hikayenizde hem de hikaye arşivinizde bulunmuş olacak. Dilediğiniz vakit Instagram hikaye arşivinize giriş yapmak suretiyle story olarak kaydettiğiniz canlı yayının kolaylıkla tekrar izleyebilme olanağına sahip olabilirsiniz.

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