Terim şapkadan tavşan çıkarmalı

Kadrosundaki yıldızların bolluğu F.Bahçe’nin büyüklüğüne katkı sağlamıyor.

Şampiyon olamayacağına inanmış bir F.Bahçe ile kümeden düşeceğine inanmış Erzurum’un maçıydı. Alanya’da 2 puan bırakıldığında şampiyonluk umutları törpülenmişti. Beşiktaş’ın Hatay önündeki 7-0’lık galibiyeti ile umutlar iyice azalmıştı.

Yetenek maç kazandırır. Zeka ve takım ruhu şampiyon yapar. Tam 30 hafta takım ruhu olmadan ve sorunun kaynağına inemeyen teknik direktör yönetiminde aslında kaybedilen şampiyonluktu. Yönetimindeki 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Emre Belözoğlu’nu gelecekteki teknik sorumlu olarak lanse edenler çoğunlukta. Bana sorarsanız yanlış olur. Yönetmek bugüne, liderlik geleceğe yöneliktir. Ve F.Bahçe Emre ile devam kararı alırsa F.Bahçe’nin geleceği de Emre’nin liderliği de tartışılır.

HAKEMLERiN DE ETKiSi VAR!

Evindeki Başakşehir yenilgisi sonrasında kümede kalma umutları, F.Bahçe’nin şampiyonluk umutları kadar azalmış Erzurum dünkü yenilgi ile aslında Süper Lig’e veda etti. Bu vedada hakem Mete Kalkavan’ın ve VAR’daki yardımcılarının da rolü var. Penaltıda kasıt temel unsur ve mesafe çok önemli. Daha maçın başında Gökhan’ın göğsünden sekip 30 cm uzaklıktaki koluna temas eden toptan VAR’ın ve Kalkavan’ın penaltı çıkarması ile Sosa perdeyi açtı. Zaten sıfıra yakın konsantrasyonla maça başlayan konuk takımı bitirdi bu gol. Erzurum’un dağılmış hali Valencia ve Pelkas’a 14 dakika içinde golleri getirdi.

EMRE iÇERi GiTMEMELiYDi

Zorlama konsantrasyon olmaz. Erzurum kazanamayacağını bildiği maçı kaybetti. Böyle bir Erzurum karşısında Mesut daha etkili, Sosa baskısız oyunda rahat, Mert Hakan ve İrfan Can da antrenman maçında gibiydiler. Geçen yıl saha kenarında hakemin Ozan’a gösterdiği kırmızı karta tepki olarak oturduğu sandalyeyi sahaya fırlatan ve sarı kart gören Belözoğlu, yaşı, kariyeri ve beklentilerine uygun davranışları F.Bahçe başında kaldığı müddetçe sergilemeli. Ve bitime dün olduğu gibi 3 dakika kala soyunma odasına dönmemeli.

iSLAM ÇUPi BUNU KASTETMEDi

Dün F.Bahçe’nin 114. kuruluş yıldönümüydü. Yürekten kutlarız F. Bahçe camiasını. Rahmetli İslam Çupi “F.Bahçe’nin büyüklüğü ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz” derken dün 3-1 öne geçtiği maçta lakayıt tavırlarıyla sayısız gol kaçıran ve Erzurum’a 2. ve 3. gol şansını veren F.Bahçe’yi kastetmiyordu herhalde.