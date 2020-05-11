'Ramazan'ın en lezzetli baklavaları

İnternet sitelerinin gönderim hızı ve anlaşmalı kargo firmalarının süresinde bunları ulaştırmaları da kendi listeme almama ve size önermeme imkan sağladı. İşte size üç leziz öneri ve benim baklavada ilk üçüm:

1- Koçak Baklava (Gaziantep): Koçak Baklava ile tanışmam Gaziantep-İstanbul dönüş uçağında oldu. Ben de herkes gibi kabin bagajımı ve başka bir baklavacıdan aldığım baklava paketlerini özenle üst kabine yerleştirirken, uçakta büyük bir çoğunluğun Koçak Baklava logolu çantalarda baklavalarını yerleştirdiğini gördüm. O zamana kadar bilmediğim bu baklavayı hafızama kaydettim ve sonraki Gaziantep seyahatimde oraya giderek, Gazianteplilerin ne kadar haklı olduğunu bizzat deneyerek fark etmiş oldum. Bundan sonra yıllardır her Gaziantep seyahatimde mutlaka uğrarım. Karantina günlerinde ise bu lezzetli baklavacının bir internet sitesi olduğunu öğrendim. kocakbaklava.com.tr adresinden sipariş verdiğinizde İstanbul’da oturuyorsanız ertesi gün size ulaştırıyorlar. Ben sokağa çıkma yasağının olduğu bir hafta sonu sipariş verdim. Paketim ertesi gün saat 08.30’da ulaştı. Uçakların çalışmadığı, otobüslerin seferlerinin çok sınırlı olduğu bir zamanda bunu nasıl yapabiliyorlar inanın bilmiyorum. İstanbul dışından sipariş verenler bir gün sonra ulaşan bu muhteşem VIP kargodan değil diğer kargo firmalarından yine sağlıklı hizmet alabiliyorlar. Üstelik VIP kargo dahil olmak üzere kargo da ücretsiz. Burada benim favorim bülbül yuvası… Gönderdikleri siparişlerin de üstüne fıstık serpmiyorlar, tatlıyı adeta fıstığa gömüyorlar.







2- Cemil Usta (Trabzon-İstanbul): Cemil Usta, Trabzon’un meşhur köftecisi. Trabzon’a her gittiğimde mutlaka meydandaki lokantasına gider, köftelerinden yerim. Yemekten sonra da müşterilere enfes bir fındıklı baklava ikram ederler. Baklavası o kadar lezzetlidir ki köfteci olan Cemil Usta’ya sadece o baklavayı yemek için bile gelebilirsiniz. İstanbul Maltepe’de açtıkları büyük ve şık şubeye acaba aynı lezzeti taşıyabilecekler mi diye tereddüt içindeydim. Telefonla verdiğiniz (0536 639 36 74) tatlı siparişi ertesi gün İstanbul’un en uzak bölgesi olsa bile bizzat size ulaştırılıyor. Cemil Usta’nın fındıklı baklavası benim listemin ilk 3’ünde…











3- Karaköy Güllüoğlu (İstanbul): Tek şubesiyle Karaköy Güllüoğlu, ismini anmadan geçemeyeceğimiz bir başka lezzet durağı. Baklavanın ters çevrilerek yenileneceğini, hamurunun zar gibi olması gerektiğini bize hep onlardan öğrendik. Baklava lezzeti konusunda herkeste ufak bile olsa bir gurmelik oluştuysa bunun tohumlarını atan yerdir Karaköy Güllüoğlu. İnternetten verdiğim sipariş özel kuryeleri aracılığıyla bana aynı gün, birkaç saat içinde ulaştırıldı. Bu bakımdan teslimat hızlarından dolayı özel olarak kutluyorum. İstanbul dışına da internet siteleri olan karakoygulluoglu.com aracılığıyla ulaştırılıyor. 100 TL’nin üstündeki siparişlerde kurye ve İstanbul dışına kargo ücreti alınmıyor.





Bu yazıda son bir favorime değinmek istiyorum. Ankara’nın Hacıbaba Baklavaları… Benim Ankara’ya gittiğimde mutlaka uğradığım bir yer. Hiçbir baklavacı kaymaklı baklavayı burası kadar güzel yapamıyor. Fakat şube satışı dışında satışı olmadığından ve şubelerini ısrarla arayıp kargo ücretini havale etmek istememe rağmen şehir dışına sipariş göndermediklerini söylediler. Bu nedenle bu çok sevdiğim baklavacıyı size öneri olarak sunamıyorum.