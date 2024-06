Kavurucu sıcakların serinleten adresleri: Mavi Bayraklı plajlar | 6 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Ülkemiz, üç tarafı denizlerle çevrili bir cennet. Her bir köşesinde berrak denizlere açılan masmavi plajlar bulunuyor. Aralarında Mavi Bayraklı olanlar ise çok daha özel.



Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2024 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Türkiye bu yıl da İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok Mavi Bayraklı üçüncü ülkesi konumunu korumayı başardı. Geçen yılki listeye 16 plaj daha eklemeyi başararak sayıyı 567’ye çıkaran Türkiye’de; Antalya 233 plaj, 5 marina, 15 turizm teknesi ile en çok Mavi Bayrak getiren şehir oldu.



Ben de bu güzel gelişme sonrası gezgin ve seyahat yazarları Özlem Köseoğlu, Nurgül Büyükkalay, Didem Mutçalıoğlu, Bahar Gündoğdu ve Erdoğan Gümüş'e ‘Kavurucu sıcaklarda serinletecek en güzel Mavi Bayraklı plajlar hangileri?’ diye sordum. Girişlerin ücretsiz olduğu en özel 10 plajı önerdiler.

Mavi Bayrak, plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülü ve pek çok kriteri barındırıyor. Bu kriterler plajda yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre yönetimi, can güvenliği ve hizmetler başlıkları altında toplanıyor. Halk plajları dışında özel işletmeler de Mavi Bayrak alabiliyor. Sezon süresince deniz suyu numunesi alınıp mikrobiyolojik düzeyde analizlerin yapılması, işletmenin veya belediyenin arıtma tesisi kurmuş olması önemli kriterlerin başında geliyor.

Kıyıları kumluk ve sığ: CEBECİ HALK PLAJI / KOCAELİ



Kocaeli’nin yaz aylarında en çok ziyaretçi çeken ilçelerinden olan Kandıra, hem sahil kesimindeki plajları hem de doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Özellikle Cebeci Halk Plajı, deniz sezonunda çevre illerden gelen pek çok yerli turisti ağırlıyor. Cebeci Mahallesi'nde bulunan ve Karadeniz kıyısında yer alan plaj, geniş bir kumsala ve çok temiz bir denize sahip.



Bahar Gündoğdu, “Cebeci Halk Plajı, yaz aylarında sıcak havalarda serinlemek ve denizin keyfini çıkarmak isteyenler için popüler bir rota. Deniz suyu oldukça temiz, kıyıları kumluk ve sığ, çocuklar için oldukça uygun, uzunluğu ise ortalama 4-5 kilometre. Plajda şezlong ve şemsiye kiralama gibi olanaklar da bulunuyor. Ayrıca plajın çevresinde restoranlar, kafeler ve dinlenme alanları da mevcut. Ancak plaj hafta sonu oldukça yoğun ziyaretçi akınına uğruyor, hafta içi nispeten daha sakin olduğunu söyleyebilirim. Girişler ise ücretsiz” dedi.

Çok güzel: ILICA HALK PLAJI / İZMİR

Ilıca Halk Plajı, yaz mevsiminde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Turkuaz renkli suları ve altın renkli kumuyla gönüllerde taht kuran Ilıca Halk Plajı’nın çevresinde pansiyon ve otellerin bulunması uzun tatiller için burayı daha özel kılıyor.

Özlem Köseoğlu, “Çeşme merkezden kalkan dolmuşlarla, plaja ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu kadar güzelliğin arasında, Çeşme’nin meşhur mu meşhur kumrusunu, leziz lokmasını, taptaze balık ürünlerini ve mezeleri tatmadan da asla dönmeyin. Sezonda fiyatların fazlaya kaçması biraz üzücü de olsa, Çeşme’nin keyfini her şekilde çıkarabilirsiniz. Dönerken sevdiklerinize sakız reçeli, zeytinyağı, şile bezi kıyafetler, el yapımı takılar ve deniz kabuklarından yapılmış süs ürünlerinden almanızı öneririm” dedi.







Gün batımı harika: GEYİKLİ BELEDİYESİ HALK PLAJI / ÇANAKKALE

Çanakkale’nin peyniri ile ün salmış Ezine ilçesinde bulunan Geyikli Belediyesi Halk Plajı, Kuzey Ege’nin incisi olacak güzellikte bir plaj. Ulaşım için ise Geyikli otogarından kalkan minibüsleri kullanabilirsiniz.



Özlem Köseoğlu, “Girişin ücretsiz olduğu bu plajda bulunan şezlong ve şemsiyeleri ücret karşılığında kiralayabilir, masmavi denizin tadını çıkarabilirsiniz. Bir de muhteşem bir gün batımına şahit olmak ve tüm stresi üzerinizden atmak isterseniz Geyikli’de gün batımını izlemeyi asla ihmal etmeyin derim” ifadelerini kullandı.

Çok popüler: KLEOPATRA PLAJI / ANTALYA



Roma, Osmanlı ve Selçuklunun izlerini göreceğiniz Alanya; tarihiyle, doğasıyla ve harika plajlarıyla tüm dünyaya kucak açan bir kent. Adını Antik Mısır'ın son Helenistik Kraliçesi Kleopatra'dan alan bu muhteşem plaj ise Alanya’nın en çok ziyaret edilen plajlarından biri. Efsaneye göre Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın Akdeniz’de çıktığı her seferinde Alanya'ya uğrayıp bu plajda denize girdiği söylenir.



Sırtını Alanya’nın tarihi yarımadasının eteklerine dayayan plajın iki kilometre uzunluğunda olduğunu söyleyen Nurgül Büyükkalay, “Güneş ışıltılarının parlattığı altın renkli kumları, sığ ve berrak denizi ile keyifli zaman geçirebileceğiniz harika bir plaj. Plajın yarımadaya doğru uzanan kısmında yine Kleopatra adıyla anılan, doğal havuz görünümünde küçük bir koyu var. Plaja giriş ücretsiz” dedi.







Kaş’ın en güzeli: İNCEBOĞAZ HALK PLAJI / ANTALYA



Antalya’nın Kaş ilçesi büyüleneceğiniz plajlara sahip. Kaş’ın en güzel plajlarından biri de İnceboğaz. İnceboğaz, Çukurbağ Yarımadası’nın en ince kısmında konumlanması nedeniyle bu adı almış. Hem Meis Adası manzaralı açık denize hem de kapalı koya bakan plajları bulunuyor.



Nurgül Büyükkalay, “İkisinde de yüzmek çok keyifli. Her iki tarafı da özellikle çocuklu aileler için çok ideal. Balık tutmayı seviyorsanız koydaki kayalıklardan oltanızı atabilirsiniz. Plaja giriş ücretsiz, şezlong-şemsiye kiralayabileceğiniz ve yemek yiyebileceğiniz bir işletme yer alıyor. Kaş merkezde Kaş’ın simgelerinden biri haline gelen Uzun Çarşı’da mutlaka yürüyüp Kaş’ın muhteşem atmosferini solmanızı öneririm” ifadelerini kullandı.







Çocuklu aileler çok sevecek: SARÇED PLAJI / MUĞLA



Ülkemizin saklı cennet köşelerinden biri olan Sarıgerme, Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı şirin mi şirin bir belde… Bu şirin belde Muğla’nın en ünlü plajlarından birine sahip; SARÇED Plajı.



2007 yılından beri aralıksız her yıl Mavi Bayrak ödülüne layık görülen plaj; Akdut, karadut, Kıbrıs akasyası, kauçuk ağacı, incir, fıstık çamı gibi ağaç türlerinin hâkim olduğu tam bir arberatum sahasıyla çevrili.



Erdoğan Gümüş, “SARÇED, 200 metre uzunluğunda ve 100 metre genişliğindeki kumsalıyla ön plana çıkıyor. Kıyıdan itibaren metrelerce mesafede suların sığ olması, çocuklar için kocaman bir oyun havuzuna dönüştürüyor denizi. Bu durum, çocuklu ailelerin rahatlıkla tercih edebilecekleri bir özellik” dedi.



Plajın tatil ve turizm beldelerine yakınlığı nedeniyle iyi bir lokasyona sahip olduğunu da söyleyen Gümüş, “Caretta carettaların yumurtlama bölgesi olan dünyaca ünlü İztuzu Plajı başta olmak üzere, Sarsala, Aşı Koyu gibi onlarca koy ve plaja kolayca ulaşılabilecek mesafede yer alıyor. Ülkemizin en çok tercih edilen turizm rotalarından Fethiye’ye 65, Marmaris’e 90, Göcek’e 35, Dalyan’a 25 kilometre uzaklıkta oluşu da diğer bir avantaj…” ifadelerini kullandı.







Pırıl pırıl bir deniz: AKYAKA HALK PLAJI / MUĞLA



Akyaka, Muğla ve çevresinde yaşayanlar için yaz sezonunun gelmesiyle birlikte tam bir kaçış noktası. Harika doğası ve panoramik görüntüsüyle son yılların gözdesi olan bu şirin tatil beldesi, Mavi Bayraklı deniziyle de yaz sezonunun gözde mekânlarından birini oluşturuyor.



Pırıl pırıl bir denize sahip Akyaka Halk plajının uzunluğunun 250, genişliğinin de 15 metre olduğuna dikkat çeken Erdoğan Gümüş, “Neredeyse 200 metre içeriye doğru ilerleyen bir sığlığa sahip. Bu nedenle çocuklu ailelerin en çok tercih ettiği plajların başında geliyor. Denizin maviliği göz kamaştırıyor. Yüzerken size eşlik eden balıkları çıplak gözle görebilir, onlarla hoşça vakit geçirebilirsiniz. Halk plajına giriş ise ücretsiz” dedi.







Kristal berraklığında: HASTANEALTI PLAJI / MUĞLA



Eşsiz doğal güzellikleri, masmavi denizi ve tarihi dokusuyla ön plana çıkan bir tatil beldesi olan Datça, aynı zamanda da kristal berraklığındaki denizi ve plajlarıyla meşhur. Bunlardan biri de Mavi Bayraklı olan Hastanealtı plajı.



Diden Mutçalıoğlu, “Hastanealtı Plajı, adını hemen yanı başında bulunan hastane binasından alıyor. Sevgi yürüyüş yolunun ise hemen bitişiğinde kalıyor. Burada deniz inanılmaz berrak ve turkuazın en güzel tonlarını sunuyor. Sahil ve denizin ilk birkaç metresi çakıl taşı, sonrası ise yumuşacık kum. Deniz hemen derinleşmiyor, bu anlamda çocuklu aileleri için de çok uygun. Plajda şemsiye, soyunma kabinleri ve madeni parayla çalışan duşlar mevcut. Merkeze yakınlığı ile ulaşması da çok kolay” ifadelerini kullandı.







Çam ağaçlarıyla kaplı dağların eteklerinde: İÇMELER HALK PLAJI / MUĞLA



Türkiye’nin en popular tatil beldelerinden biri olan Marmaris, sadece tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda muhteşem plajlarıyla da ünlü. Özellikle İçmeler Halk Plajı, Mavi Bayrak ödülüne sahip olmasından dolayı diğerlerinden bir adım öne çıkıyor.



Didem Mutçalıoğlu, “Çam ağaçlarıyla kaplı dağların eteklerinde yer alan plaj, eşsiz manzaralar sunuyor ziyaretçilerine. Plajı ve denizi kumluk olan İçmeler Halk plajı hemen derinleşmeyen deniziyle çocuklar için de ideal bir ortam sunuyor. Sahil boyunca sıralanan kafe ve restoranlarda, lezzetli Ege mutfağının tadını çıkarabilir, serinletici içeceklerle günün keyfini sürebilirsiniz” dedi.

Şehrin stresini unutacaksınız: DİDİM BELEDİYESİ ALTINKUM HALK PLAJI / AYDIN



Adı üstünde altın gibi kumlarda güneşlenmek ve tertemiz sularda, şehrin stresini atmak isterseniz Didim Belediyesi Altınkum Halk Plajı, tam size göre…

Özlem Köseoğlu, “Bu plaj, akıntılı bir denize sahip olduğundan dolayı, Mavi Bayrağı sonuna kadar hak ediyor. Eğer hareketli aktiviteleri severseniz, dalış, yelken, su paraşütü ve sörf gibi su sporlarından da faydalanabilirsiniz. Ayrıca Altınkum Yat Limanı’ndan kalkan tur tekneleri ile bölgedeki koyları gezme imkanınız olduğunu da belirtmeden geçmeyeyim” dedi.



Fotoğraflar: iStock, Alamy