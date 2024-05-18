Göz alıcı güzellikler ve huzur... Doğal dokusuyla büyüleyen kasabalar | 8 ŞEHİR 8 ADRES

Ülkemizde kendine has zenginliklere sahip pek çok kasaba bulunuyor. Büyülü manzaralarıyla kendilerine âşık eden bu adresler; renkli sokakları, mimari harikası evleri ve tarihi atmosferleriyle huzurlu bir hafta sonu için çok ideal.



Peki hangi kasabalarda keşfe çıkmalı? İşte 8 şehirden birbirinden güzel 8 kasaba...

Zeytiniyle meşhur: TRİLYE / BURSA

Trilye, Bursa’ya bağlı Mudanya sahilinin keşfedilmemiş cennet köşelerinden biri… Bir tarafında Marmara Denizi’nin maviliği diğer tarafta zeytin ağaçlarıyla tam bir hafta sonu kaçış adresi…



Zeytiniyle meşhur olan bu şirin sahil kasabasında yüzyıllar boyunca zeytin üretimi yapılmış. Hâlâ yerel halk, geçim kaynağının büyük bir kısmını zeytin üretiminden sağlıyor.







Deniz manzarası eşliğinde keşfe çıkacağınız kasabada ilk adresiniz tarihi sokaklar olmalı… Bu sokaklarda Instagram’da bolca beğeni alacağınız birbirinden güzel evlere denk geleceksiniz.



Bu evlerin bazısı yıkıldı yıkılacak gibi duran, bazısı da restorasyonla çehre değiştiren büyüleyici yapılar. Taş Mektep ve Aziz Vasil Kilisesi, Yuannes Kilisesi, Eski Postane, Fatih Camii ve Avlulu Hamam ise görülecek yerlerden sadece birkaçı… Ayrıca buraya kadar gelmişken balık yemeden ve muhteşem gün batımını görmeden sakın kasabadan ayrılmayın.







Son yıllarda çok popüler oldu: KIYIKÖY / KIRKLARELİ

Kıyıköy, son dönemde lezzetli yemekleri ve sıcakkanlı insanlarıyla İstanbul’dan uzaklaşmak isteyenlerin popüler rotalarından biri oldu.



Karadeniz’e egemen, kayalık bir zemin üzerinde yer alan Kıyıköy’un kuzeyinde Pabuçdere, güneyinde ise Kazandere Karadeniz’e dökülüyor.

Bu derelerle denizin birleştiği yerde oluşan kumsal ise hafta sonu yolunu buraya düşürenlerin adeta gözdesi...







Kasabanın sokakları ise iki katlı ahşap evlerle çevrili. Balıkçı barınakları ve eskiden korsanlar tarafından kullanılan mağaralar ise oldukça dikkat çekici. Ayrıca kasabanın biraz dışında kalan Aya Nikola Manastırı ise Bizans dönemindeki kaya manastırlarının en iyi örneklerinden biri…



Eğer hafta sonunu kamp yaparak geçirmek isterseniz de Kıyıköy en doğru adreslerden. Kasabada ücretli ya da ücretsiz kamp yapabileceğiniz pek çok yer bulunuyor.







Tarihi, doğası ve yemekleriyle keşfedilmeyi bekliyor: AMASRA / BARTIN



Batı Karadeniz’de Bartın’ın sınırı içinde yer alan Amasra, zamanında Roma’dan Osmanlı’ya kadar birçok imparatorluğun hâkimiyeti altında kaldı.

Günümüzde 5-6 bin civarı olan nüfusu, Roma döneminde 20 binden fazlaydı. Bugün ise tarihi, doğası ve yemekleriyle yerli turistlerin popüler adresi…







Denize doğru uzanmış burun üzerine kurulu olan kasabada Ağlayan Ağaç, Delikli Şili, Gürcüoluk Mağarası görülecek yerlerin başında geliyor. Amasra'nın tarihi ve doğal güzelliklerini dolaştıktan sonra ise alışveriş ve hediyelik eşya için Galla Pazarı ile Çekiciler Çarşısı'nda keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca Amasra’nın taptaze balıklarından ve meşhur salatasından yemeden kasaban ayrılmamanızı öneririm…







Harika bir denizi var: SOKAKAĞZI / ÇANAKKALE



Sokakağzı, Çanakkale’de hâlâ çok fazla bilinmeyen yerlerden biri. 1950’li yıllarda bölgede sadece zeytin zamanı kullanılan taş evler vardı. Şimdi ise turizmin gelişmesiyle Sokakağzı tam bir turistik kasabaya dönüştü.



Kasabaya ulaşmak için Assos’tan Babakale’ye doğru giden yolu kullanmanız gerekiyor. 'Koyunevi' tabelasını gördüğünüz zaman sahile doğru inerek Sokakağzı’na ulaşacaksınız.



Burada harika bir kumsal ve deniz sizi bekliyor. En güzel tarafı da isterseniz günübirlik dalış turlarına da katılabilirsiniz. Sahil boyunca sıralanan küçük oteller, pansiyonlar ve kamp alanları gibi pek çok konaklama alternatifi de bulunuyor.

Büyüleyici ortam: AKYAKA / MUĞLA

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı olan bu güzel sahil kasabası, Marmaris ile Muğla’yı birleştiren yolun orta noktasında bulunuyor. Hayatın keşmekeşinden sıkılan ve durup dinlenmek isteyenler için adeta bir kaçış yeri olan Akaya, sadece Türkiye’nin değil belki de dünyanın en güzel sahil kasabalarından biri.



Burada binlerce yıllık antik tarihi hazineleri keşfetme fırsatı dışında, körfez üzerinde yamaç paraşütü yaparak unutulmaz bir gün geçirmeniz de mümkün…

Bölgede olmazsa olmazların başında ise Azmak Nehri geliyor. Azmak’ın büyüleyici ortamını keşfetmek için nehirde tekne turu şart. Şu sıralar pek kalabalık olmayacağı için çok keyif alacaksınız. Yemyeşil nehir üzerinde tur atarak bol bol doğa fotoğrafı çekmek ve kendinizi rüzgârın sesine bırakmak size çok çok iyi gelecek.







En iyi korunan 20 yerden biri: SAFRANBOLU / KARABÜK



Karabük’ün merkezine 8-9 kilometre uzaklıkta bulunan Safranbolu; kültürel değerleri, tarihi yapısı, ünü dünyaya yayılmış lezzetleriyle hafta sonu turlarının gözde adresi… UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de bulunan Safranbolu, yakın zamanda ‘En iyi korunan 20 kent’ arasına da girmeyi başardı.

Ormanların içerisindeki Safranbolu evlerinin güzelliği adeta gözlerinizi kamaştıracak. Bölgedeki bütün evlerin kendine has bir manzarası var. İlginç olansa hiçbir şekilde bir ev diğerinin manzarasını kapatmıyor.



Kasabada gezilecek yerlerin başında ise üst solunum yollarına iyi geldiği söylenen Bulak Mencilis Mağarası, çikolata şelalesiyle dikkat çeken Çikolata Müzesi ve tarihin izlerini taşıyan Safranbolu Tarihi Saat Kulesi geliyor.







Evleriyle ünlü: İNEBOLU / KASTAMONU

İnebolu, Kastamonu geleneksel yerli mimarinin birçok örneğine sahip tam bir Karadeniz liman şehri. Evlerin mimarisi son yıllarda turistlerin ve fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi.



Küre Dağları’nın denizle buluştuğu noktada, bordo ve beyaz renklerin hâkim olduğu evler, adeta görsel şölen yaşatıyor. Genelde üç katlı bir tasarıma sahip olan evlerin bahçelerinde erik, fındık, dut, elma, ceviz gibi meyve ağaçları bulunuyor.

Evlerdeki bordo renk ise Aşı Köyü'nden çıkarılan ve toprakla yapılan aşı boyasından yapılıyor. Aşı boyası bu ahşap evleri 20 yıl koruyabiliyor.



Kasabada gezilecek pek çok yer de bulunuyor. Örneğin Atatürk’ün Şapka İnkılâbını gerçekleştirdiği Türk Ocağı Binası, İnebolu Kent Müzesi ve Geriş Tepesi’ndeki manastır kalıntıları bunlardan sadece birkaçı…







Akdeniz güzeli: SİDE / ANTALYA

Antik dönemde Pamfilya’nın en önemli liman kenti olan Side, Manavgat ilçesinin 7 kilometre güneybatısında bulunan, 350-400 metre genişliğinde bir yarımada üzerinde kurulu.







Surlarla çevrili ihtişamlı kapısı, antik limanı, Apollon, Athena, Dionysos tapınakları ve görülecek birçok yeriyle keşfedilmeyi bekliyor. Eğer deniz sezonunu erkenden açmak istiyorsanız burası tam size göre… Masmavi ve ince kumlu denizi harika.



Fotoğraflar: Alamy