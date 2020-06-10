Uluabat Gölü’nün ortasında saklı güzellik

Tekne ile misafirleri Kız adası civarındaki Nilüfer çiçeklerine taşıyan İsmail Kutlu ise, Nilüfer çiçeklerinin sabah açtığını akşam kendisini kapattığını belirterek, "Çiçekler sese hiç gelmez. Biz de rahatsız etmemek için motoru stop ettirip kürekleri çekiyoruz. Dünyanın heryerinden turist geliyor" dedi. Nilüfer çiçeklerinin Ulubat Gölü’nün endemik bitkilerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, "Bu mevsimde açılmasıyla özeldir. Bizim belediyemizde nilüfer çiçeğinden gelmektedir. Dolayısıyla koruma altında olması bizler içinde çok önemli. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altında olan bir bitkidir. Mutlak suretle bu çiçeğin korunması gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızdan isteğim bu çiçeği kopartmasınlar. Hatta onların fotoğraflarını çekerek dikkatli olunmasını sağlasınlar. Koparıldığı takdirde 73 bin liraya kadar da cezası var. bu güzelliklere hersek sahip çıksın" diye konuştu.