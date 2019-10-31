Türkiye'nin yaşanılabilir en güzel yeri! Dünyaca ünlü dergide yer aldı...

Ann Abel yazısının devamında, Türklerin çok konuksever olduğunu, Bozcaadada sosyal hayatın sokaklarda yaşandığını, kimi zaman çay, kimi zaman da şarap içerek bir kişi ile tanışıp, onun arkadaşları ile grup sohbetlerine katılarak keyifli zaman geçirmenin mümkün olduğunu ifade etti.