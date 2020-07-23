Deniz keyfi yapılacak en güzel 15 sahil kasabası

Yeşil ve mavi bir arada: TEKİROVA / ANTALYA

Antalya'nın Kemer ilçesinde mavi ve yeşili ile gelenlerini karşılıyor Tekirova. Birçok ekstrem sporunu da yapabileceğiniz Tekirova'da, aslında doğanın bir parçası olduğunuzu daha çok hissedeceksiniz. Özetle burası çam ağaçları ve masmavi denizin kucaklaştığı mükemmel bir tatil yeri. Ultra lüks otellerin de olduğu kasaba son yıllarda dalış sporu tutkunlarının da uğrak yerleri arasında bulunuyor.