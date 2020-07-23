Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA, Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 23 Temmuz 2020 - 11:21,
Deniz keyfi yapılacak en güzel 15 sahil kasabası
Zamanı bir nebze de olsa yavaşlatmak adına hazır tatil yapılabilecek en güzel zamandayken Türkiye’nin benzersiz doğası ile baş döndüren sahil kasabalarını keşfetmeye ne dersiniz? İşte Türkiye’de deniz keyfi yapılacak en güzel sahil kasabaları...
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Şu sıralar herkesten uzak biraz olsun kafa dinleyeceğiniz bir yer arıyorsanız bu listemiz tam size göre...
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Yeşil ve mavi bir arada: TEKİROVA / ANTALYA Antalya'nın Kemer ilçesinde mavi ve yeşili ile gelenlerini karşılıyor Tekirova. Birçok ekstrem sporunu da yapabileceğiniz Tekirova'da, aslında doğanın bir parçası olduğunuzu daha çok hissedeceksiniz. Özetle burası çam ağaçları ve masmavi denizin kucaklaştığı mükemmel bir tatil yeri. Ultra lüks otellerin de olduğu kasaba son yıllarda dalış sporu tutkunlarının da uğrak yerleri arasında bulunuyor.
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Portakal diyarı: FİNİKE / ANTALYA İlk Finike, Fenikeliler tarafından MÖ 5. yüzyılda Phanikos adı ile Aykırıcay Suyu'nun denize döküldüğü yerde kuruldu. Uzun yıllar Likya'nın başkenti olan Limyra'nın tarım ürünleri ihraç ettiği bir liman görevi yapmış. Bu özelliğiyle Fenikelilerin en önemli ticaret merkezlerinden biri olmuş Finike…
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Üç tarafı dağlarla çevrili olan kıyı kasabasının 10 km’lik incecik kumlu bir kumsalı var. Finike portakal ağaçlarının mis gibi kokusunun etrafta dolaştığı sakin ve sıcacık bir liman… Şu sıralar sessizlik arıyorsanız biçilmiş kaftan… Ayrıca buraya geldiğinizde Arykanda, Limyra Antik kentleri ve Suluin Mağarası da mutlaka görülmeli.
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İzmir'in huzur adresi: BALIKLIOVA Ege ve Akdeniz kasabaları artık kent yaşamına dair pek çok olumsuzluktan yorulanların kaçış noktası. Özellikle seyahat kısıtlamalarının kalktığı şu dönemde keşfe çıkmanın da tam zamanı… Otellerin ve beach club’ların olmadığı, balığıyla ünlü olsa da bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda lokantanın bulunduğu, yapılaşmanın yer yer yasak olması sebebiyle hâlâ orijinalliğini koruyabilen bir kıyı köyü burası.
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İzmir’in Urla ilçesine bağlı olan Balıklıova, Urla’nın merkezine ise 30 kilometre mesafede. İzmir merkezden yola çıkıldığında araçla yaklaşık bir saatte ulaşılabiliyor. Eğer tercih edilirse İzmir merkez ile Balıklıova arasındaki bu 60 kilometrelik mesafeyi giden belediye otobüsleri de mevcut. Balıklıova, Osmanlı zamanında ‘Polikhne’ ismiyle anılan bir Rum köyüyken, Cumhuriyet sonrası mübadele sırasında terk ediliyor.
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Kasabanın yerleşim alanı tamamen boşaltılsa da, Polikhne ismi, önce Balıklı ve sonra Balıklıova şeklinde günümüze kadar ulaşıyor. Balıklıova için ‘ismiyle müsemma’ diyebiliriz, çünkü yiyebileceğimiz en taze balık ve deniz ürünlerini burada bulacaksınız. Tertemiz denizi ve balık restoranlarıyla ün salan kasaba, en çok bahar ve yaz aylarında ziyaret edilse de, lokanta ve restoranlara her mevsimde talep var.
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Ayrılmak zor: ANAMUR / MERSİN Antik kenti, kalesi, geniş kumsalı, tertemiz denizi ve eğlence hayatıyla Anamur ayrılmak istemeyeceğiniz bir tatil kasabası. Tertemiz, masmavi denizin kenarında oturup yemyeşil Torosları izlerken ruhunuzun nasıl da dinlendiğine hayret edeceksin. Yerli-yabancı turistlerin uğrak yeri olan yerleşimde yerli halkın yaz aylarında gittiği Toroslar’daki yayla köylerini de mutlaka görmelisiniz.
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İnsanın hiç yaşlanmayacağı yer: TİSAN / MERSİN Aphrodisias Antik Kenti olarak bilinen Tisan, hem bir yarımada hem de bir adadan oluşuyor. Yarımadaya bağlanan yerde sırt sırta vermiş incecik kumlu iki koy, koyun hemen birinin önünde duran ada ile muhteşem bir manzaraya sahip burası. İnsanın hiç yaşlanmayacağı yerler arasında Silifke'ye bağlı Tisan'a mutlaka uğramalısınız.
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Suyun kenarındaki huzur: AKYAKA / MUĞLA Doğa ile baş başa kalabileceğiniz yerlerden biri olan Muğla'nın Akyaka ilçesi, son dönemlerde en çok ziyaret edilen tatil bölgeleri arasında. Huzur dolu bir dinlenme tatilinin yanında çeşitli aktivitelerle tatilinizi renklendirmek isterseniz bu yaz Akyaka'ya doğru rotanızı çevirebilirsiniz.
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Muğla ve Marmaris'in tam ortasında bulunuyor Akyaka… Son yıllarda dikkat çekmesinin üzerine Muğla'nın tatil beldelerinden biri haline geldi. Bu kadar ilgiye rağmen yapısını ve doğasını hiç bozmayan nadir yerlerden… Zorunlu mimari nedeniyle kasabada tüm otel ve evler, ahşap yapılardan oluşuyor. Böylece kasabanın görüntüsü hiç bozulmuyor.
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Akayaka'ya geldiğiniz yapılacaklar listenize bunları mutlaka ekleyin: 1- Azmak Nehri'nde tekne turuna katılın 2- Bisikletle keşfe çıkın 3-Halk Plajı'nda denize girin 4- Günlük tekne turlarıyla koyları keşfe çıkın 5- Güzel Akyaka sokaklarında yürüyüş yapmayı sakın es geçmeyin 6- Kano ile deniz keyif yapın 7- İster kamp kurun ister güzel bir otelde konaklayın
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'İzole' tatilin adresi: DİKİLİ / İZMİR Kuzey Ege'nin maviyle yeşilin buluştuğu noktalarından Dikili, denizi, 40 kilometrelik kumsalı, şifalı termal kaynaklarıyla turizm açısından gelişmeye açık bir bölge olarak öne çıkıyor. İzmir'e 120 kilometre uzaklıkta bulunan ilçenin Bademli bölgesi ise henüz keşfedilmemiş doğaya ve irili ufaklı çok sayıda koya sahip.
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Mavi ve yeşilin birçok tonunu barındıran koylar, adeta görsel şölen oluştururken, "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırılan yeni dönemde, izole tatil arayanlar için ön plana çıkıyor.Zindancık Koyu ise beyaz kumu, berraklığı, sakinliği, doğallığı, mavinin her tonu ile huzur veriyor. Bademli Koyu da mavi ve yeşilin buluştuğu eşsiz güzelliklerinden biri olarak dikkati çekiyor.
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Hanımın Koyu, Pissa Plajı ve Killik ile Fame koyları da turkuaz renkli sularıyla insanı hayran bırakıyor. Buradan Garip ve Kalem adaları da görülebiliyor. Yüzmek için en ideal yerlerden olan Akvaryum Koyu ise bembeyaz kumların üzerindeki turkuaz renkli deniz suyu ile "Ege'nin Maldivleri" olarak nitelendiriliyor.
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Keşfedilmeyi bekliyor: SİDE / ANTALYA Manavgat’ın sahil kısmında, 1 kilometre uzunluğunda, 400 metre genişliğinde bir yarımada üzerine kuru Side… Surlarla çevrili ihtişamlı kapısı, antik limanı, Apollon, Athena, Dionysos tapınakları ve görülecek birçok yeriyle keşfedilmeyi bekliyor. Hem doğa hem de tarih tutkunuysanız burası tam size göre… Özellikle şu sıralar masmavi ve ince kumlu denizde yüzmek istiyorsanız şimdiden planınızı yapın… Buraya geldiğinizde Apollon Tapınağı’nın yanı başında güneşin denizin üzerinden süzülerek batış sahnesi size unutulmaz anlar sunacak.
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Sakin kalmış bir sayfiye bölgesi: SAMANDAĞ / HATAY Hatay'da yer alan Samandağ bir zamanlar ilin gelir düzeyi yüksek kişilerinin yazlıklarının bulunduğu bir yerken günümüzde biraz daha sakin kalmış bir sayfiye bölgesi. Buraya kadar gelmişken Çevlik bölgesini ve Deniz bölgesini de keşfetmenizde fayda var.
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Her şeyin doğalı: ARSUZ / HATAY Arsuz, Hatay ilinin bir ilçesidir. Arsuz, Amanos Dağları ve Akdeniz kıyısı arasında yer alıyor. Uluçınar ve Gökmeydan olmak üzere iki mahalleden oluşan ilçe merkezine tamamı dağlık ve kırsal kesimlerde bulunan 25 köy bağlı. Arsuz özellikle bozulmamış mimari dokusu, doğası, her şeyin doğalını yiyebileceğiniz mekânları ve sakinliğiyle dikkat çekiyor. Buraya geldiğinizde Maryo Hanna Kilisesi, Meryemana Havuzu ve Arsuz Kalesi’ni mutlaka gezmelisiniz.
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Abartıdan uzak: KÖYCEĞİZ / MUĞLA Abartıdan uzak sahil kenarındaki birkaç restoran ve kafesiyle, az sayıdaki mütevazı moteliyle, maksimum üç katlı apartmanlarıyla, muazzam bir manzara sunuyor Köyceğiz… Küçük ama bir sahil kasabasından beklediğiniz her şeye cevap veriyor. Sokaklarında yürürken duyacağınız tek ses, çiçekten çiçeğe konan uğurböceklerinin vızıltısı. Ayrıca Köyceğiz, yardımsever ve güleç yerlisiyle de kalbinizi fethedecek.
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Geri dönmek istemeyeceksiniz: SOKAKAĞZI / ÇANAKKALE Dünya gözüyle mutlaka görmeniz gereken şirin bir sahil kasabası olan Sokakağzı, turistik yerlerin gürültüsünden ve pahalılığından uzak bir yer. Huzur, sessizlik, sahil şeridi, denize bakan yazlık evler, tam aradığınız şeyse burası tam da size göre… Bakir doğasına hayran kalacağınız kasabada günü, deniz ve güneşle birlikte huzur içinde karşılayabilirsiniz. Market, hastane, banka gibi temel ihtiyaçlarınızın hepsi elinizin altında olacağına hiç şüpheniz olmasın.
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Assos’ta yer aldığı için günübirlik Assos’a giden tekne turlarına da mutlaka katılmalısınız… Havasına, suyuna, esnafına, halkına, Çanakkale’nin ruhunu yansıtan samimi atmosferine kelimenin tam anlamıyla bayılacaksınız.
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Bodrum'a bir saat uzaklıkta: MAZI Bodrum’un Mazı’sı sanki o hep bildiğimiz turistik ve kalabalık Bodrum’dan çok uzak görüntüler sergiliyor. Öyle ki, Bodrum’a bir saat uzaklıkta bulunan Mazı, çevresindeki eşsiz tabii güzellikleriyle karşımıza çıkıyor. İnceyalı, Çakıllıyalı, Hurma Koyu, Ilgın Koyu, Kisebükü Koyu gibi çevre yerleri de gezdikten sonra dinlenmek ve doğayla iç içe olmak için Mazı’da konaklayabilir ve doğa aktivitelerine katılabilirsiniz.
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İzmir'in el değmemiş cenneti: KARABURUN Gökova Körfezi’nin hemen yanı başındaki Mazı’da kahvaltı yaparken bölgede yetişen has zeytin ve zeytinyağının tatlarına mutlaka bakmalısınız. Türkiye’de dağ başında inzivaya çekilebileceğiniz en güzel yerlerden biri olan Mazı, kaşif tatilcilerin en gözde yerlerinden.
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Ege’nin en saf, en el değmemiş köşesi Karaburun. Eşsiz bir manzaraya sahip olan bu coğrafya, gökkuşağını kıskandıracak bir renk cümbüşüne sahip. Nergis kokan sokakları, üç tarafını çeviren Ege Denizi’nin esintisi, şehirleşmeye direnen güzel yüzlü insanları ve daha nicesi. Burada deniz hayal edebileceğinizden daha mavi ve büyüleyici.
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Ege’nin en eski limanı: URLA / İZMİR Yaşama tutkuyla bağlananlar artık daha çok doğa daha çok temiz hava ve sade bir yaşam diyor. Urla’da en çok tercih edilen yerlerden biri, hatta birçok ünlü de burada... Her şeyden biraz uzaklaşıp kafa dinlemek istiyorsanız burası listenizin başında olması gereken yerlerden. Yaşam tutkunlarının son yıllarda en fazla yerleşim gösterdiği kasabalardan biri Urla. Ayrıca son yıllarda Türkiye’nin en uzun yaşayan insanlarının bulunduğu yer olma yolunda ilerliyor.