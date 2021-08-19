Ateş ve Su 5 Oyunu Oyna

Ateş ve Su 5 oyunu içerisinde karakterlerimizi Ateş ve Su 1 oyunu içerisinde olduğu gibi yine bir tapınaktan kurtarmaya çalışacaksınız. Ateş çocuk ateş olan yerlerden geçebilirken Su kız sadece su olan yerlerden geçebilmektedir. Bataklık ve diğer tehlikeli yerlerden ikisi de geçemiyor. Bu sebeple karşınıza çıkacak bu tarz engellerde ikisini de zıplatarak geçirmeniz gerekmektedir. Bilgisayar, telefon ve tablet üzerinden kolayca hemen oynayabilirsiniz.

Ateş ve Su 5 nasıl oynanır?

Karşınıza gelen ekran üzerinden Play butonuna tıklayınız. Daha sonrasında gelebilecek reklamları "SKIP" butonuna basarak geçebilir ya da bitmelerini bekleyebilirsiniz. Oyunu 2 kişilik olarak oynayacaksanız hangi karakteri kontrol edeceğinize karar verip aşağıdaki şekilde karakterlerin yönetimini gerçekleştirebilirsiniz.

Ateş ve Su 5 Ateş Çocuk (Fireboy) Kontrolleri

Yön tuşlarını kullanarak Ateş çocuğu kontrol edebilirsiniz.

Sağ yön tuşu: Karakterin sağa gitmesini sağlar.

Sol yön tuşu: Karakterin sola gitmesini sağlar

Yukarı yön tuşu: Karakterin zıplamasını sağlar.

Ateş ve Su 5 Kız (Watergirl) Kontrolleri

W,A,D tuşlarını kullanarak su kızı kontrol edebilirsiniz.

W tuşu: Karakterin zıplamasını sağlar.

A tuşu: Karakterin sola gitmesini sağlar

D tuşu: Karakterin sağa gitmesini sağlar.

Ateş ve Su 5 mobil telefon ve tablette nasıl oynanır?

Telefon ve tablette oyunu oynarken öncelikle yöneteceğiniz karakteri seçeceksiniz daha sonrasında sağ sol yön butonlarına tıklayarak karakteri yönlendirebilir ve zıplamasını sağlayabilirsiniz. Telefon ve tablet üzerinden bu şekilde kolayca oynayabilirsiniz.

Ateş ve Su Oyunun Diğer Versiyonları

Ateş ve Su

Ateş ve Su 2

Ateş ve Su 3

Ateş ve Su 4