YILLIK BURÇ YORUMLARI 2025 - Aygül Aydın yazdı.. Yeni Yıl Yeni Başlangıçlar! Aşk, Sağlık, Para 2025'te Burçları Neler Bekliyor?

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, her ne yaşarsanız yaşayın, yeniden başlayacağınız ama bu sefer her zamankinden daha güçlü, daha etkili bir adım atarak bunu yapacağınız bir yıla hazır mısınız? Sizi birinin desteklemesini beklemeden, kendi desteğini kendine veren biri olmanın zorluklarını artık aşıyorsunuz. Bazı savaşların mücadele etmeyi bıraktığınızda kazanılacağını deneyimleyebilirsiniz. Kendinizi, işinizi, fikrinizi ortaya koyarken sizi destekleyen ve köstekleyenlerin kim olduğunu da net bir şekilde görebilirsiniz. Ay Düğümlerinin Koç-Terazi aksındaki ilerleyişi, “o öyle yapmaz” dediğin herkesin tam olarak ne yaptığını ve yapmadığını sizinle paylaşacaktır.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, her konuda aynı kalan duruşunuzun geldiği noktaya şaşıracağınız bir yıla giriyorsunuz. Yaşadıklarınızın farkına varacağınız, karşılaştığınız insanları ve olayları daha farklı bir gözle analiz edeceğiniz dönemlerden bahsetmiştik. O dönemleri halihazırda yaşamaya devam ederken neler öğrendiğinizi ve neler uyguladığınızı, bunların sonuçlarıyla beraber daha iyi anlayacaksınız. Ön planda tuttuğunuz konuların dışında, hayatın ve bazı isteklerinizin getirdiği gündemlerle de ilgilenebilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, yeni yılı yönetici gezegeniniz Merkür'ün ileri hareketine başlamasıyla karşılıyorsunuz. Bu herhangi bir ileri hareket gibi değil. Aslına bakarsanız, anlamaya çalışırsanız ve iki farklı açıdan düşünürken burada farkındalığınızı genişletirseniz sizin için de birçok ileriye dönük hareketin başlangıcı olabilir. Bir şeyleri taşımak, hayatı bunlarla şekillendirmek ve kendinize hedefler belirlemek noktasındaki durağanlığınızı yıktınız. Kimi zaman bu yıkıntıların altında kaldığınızı düşünseniz de, olayların nasıl ve neden geliştiğini anlamanız için önemli fırsatlar da yakaladınız.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, her zaman geçmişe bakıp orada yaşadıklarınızı düşünerek ilerleseniz de, bu yıl 2023'e baktığınız gibi olmayacaktır. Bu, hepsinden farklı! Yaşadıklarınızı değil, bunlara verdiğiniz tepkiyi; işinizi değil kendinizi nasıl geliştirdiğinizi görecek ve anlayacaksınız. Hissettiğiniz duygunun adını koymakta zorlansanız da, bunun cesaret olduğu ve size her şeyi yaptırabileceğini gördünüz. Şimdi bu gördüklerinizi hafızanızda tutun, kendiniz de sıkı tutunun: 2024'te bunu devam ettirme şeklinize siz bile şaşırabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, "Sınandım, öğrendim ve bitti" dediğiniz yerde bu öğrendiklerinizi kullanacağınız birçok durumla karşılaşabilirsiniz. 2024, yaşadığınız her şeyin kazancını size göstermeye geliyor. Artık kazanmaya başladığınızda amacınız bunun sürdürülebilir olması, kalıcı olmasını sağlamaktır. Bir şeylerin sabit bir noktada yer almasını her zaman sevdiniz. Ancak bu kez o bir şeyler de onların yer alacağı noktalar değişecektir. İsteyerek olması ya da olmamasına takılmamalısınız. Sizin isteğinizin ya da beklentinizin her zaman geçerli olamayacağını deneyimlediğiniz için şimdi yeni deneyimlere bakmalısınız. Plüton'un Kova burcuna geçişi ve yılı burcunuzdaki bir Dolunay ile açıyor olmanız, bu ve diğer konulardaki tüm hesapları kapatacaktır.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 2024 neyi koruduğunuza önem vermeniz gerektiğini öğrenmenin rahatlığıyla gireceğiniz bir yıl olabilir. Yönetici gezegeniniz Merkür'ün ileri hareketiyle başlayan yeni yılda işlerin geliştiğini, her şeyin iyiye döndüğünü görebilirsiniz. Adına korkmak deseniz de, kontrol etmek deseniz de bu tanımları da sizi bu tanımlara götüren konuları da değiştireceksiniz. Sizin için zor olsa da aynı zamanda kaçınılmaz bir durumdasınız. Siz bir dağ gibi sağlam durduğunuzda, ne küsen tavşanlar sizi etkiler ne de hava durumu... Başınıza gelen her şeyi karşılama şeklinizi yenilemelisiniz. 2023 yılında bunun cesaretini gösterdiniz, şimdi devamlılık sağlama zamanındasınız. Devamlılık ve gerçekliğin sizin için ne kadar önemli olduğunu konuşmaya gerek yok sanırım...

TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, hayatta her şeyin mümkün olabileceğini ve bu mümkünlüğün bir kısmını da bizzat kendi çabanızla ortaya çıkarabildiğinizi gördüğünüz bir 2023'ün ardından; sadece takvimin değil sizin de değişeceğiniz bir 2024 sizi karşılıyor. Kendinizle ilgili bazı konuları keşfettiniz, "yapamam" dediklerinizi yaptınız, tahmin etmediğiniz çıkışlarınız oldu. Bu çıkışlar olumsuz anlamda, öfke yoluyla değildi her zaman. Hakkınızı bilmeyi ve istemeyi, kendinizi düşünmeyi, hislerinizin altında yatan gerçek nedenleri bulmayı deneyimlemek hayatınız için bir dönüm noktası oluşturdu.

AKREP BURCU

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, geçmişi güzellikle hatırlamanın mümkün olabileceğini gördüğünüz bir yılı geride bıraktınız. Yeni yıla, yeni "size" ne mümkünleri sığdırabileceğinizi bu heyecanla düşünmek, her zamankinden daha iyi hissettirebilir. Artık iyi hissetme ve yaşama zamanındasınız. Gecikmeyin. Köşeleri tuttukça ellerinizin acıdığını fark etmek, size önemli mesajlar verdi. Çoğunu yakaladınız ve kullandınız. Bunları da diğer her şey gibi geride bırakın. Yeni yaşamınıza, yeni evinize, yeni beklentilerinize göre hareket edin. Yeni ev... Evet, Plüton'un Kova geçişi ev hayatıyla ilgili konularda büyük yenilikler yapabilir. Değiştirmekten korkmayın.

YAY BURCU

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, söylemek ve yapmak istediğiniz ne çok şey biriktirdiğinizi düşünebilir ve bu yüzden kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Çünkü bunu deneyimlediniz bir kez, tadını aldınız. Şimdi devamını getirmek için sabırsızlanıyorsunuz. Burcunuzdaki Merkür'ün ileri hareketiyle başlayacağınız 2024 yılı bu heyecanınızı işleyeceğiniz imkanları önünüze getirecektir. Ekonomik ve psikolojik olarak daha dengeli, ciddi ve kalıcı kararlar alabilirsiniz. Bunun gerekliliğini, bir şeylerin yitip gitmesiyle daha iyi anlıyorsunuz. Bazı defterler kapanıyor. Açılacak olan yeni defterlere yazacağınız bir sürü gündeminiz olacak. Emeklerinizin karşılığını alamadığınız için kendinizden şüphe etmiş olabilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, her sene yeni yıl sizinle başlıyor ama bu kez sizin başlangıcınız gündem olabilir. Kendinizi bu gündemlere hazırlamalısınız. Bakın, bu satırlar bile ne kadar hızla başladı ve ilerliyor. Yılınız da, yaşamınız da bu hızı yakalayacak. Gerçekler değişmeyebilir ama sizin gerçeklere nasıl baktığınızı, buradan ne kurallar ve düzenler çıkardığınızı değiştirmeniz gerekebilir. Maddi olarak güçlü ve güvenli alanlar kurmakta bu durum etkili olabilir. Ama ya etkilerin değişmesi gerekiyorsa? Ya, o seçtiğiniz alanların değişmesi gerekiyorsa? Bunlar üzerine fazlaca kafa yorabilirsiniz. Ne yapacağınızı bilemediğinizi hissettiğinizde bunun kısa süreli olacağını ve Plüton'un burcunuzdan çıkıp Kova burcuna çıkarak sizi desteklemeye devam edeceğini unutmayın.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, son yıllarda yeni yılı, yeni olan her şeyi nasıl karşıladığınızı düşünebilirsiniz. Düşünmeye devam edin, düşündükçe birçok detayla karşılaşacaksınız. Hepsi sizi bir sonraki sahne için hazırlıyor olacak. Ama asıl sahne şimdi: Plüton'u burcunuzda ağırlıyorsunuz. Önemli ev sahiplikleri yaptığınız birkaç yılın ardından şimdi bu maharetlerinizi ortaya koyacağınız, bazılarını tümüyle değiştirip bazılarını da geliştireceğiniz bir misafiriniz var. Yeni başlangıçlar basit ve klasik bir tabir gibi hissettirse de, işin aslı pek öyle değil. Giyiminiz, fiziksel durumunuz, tarzınız, işiniz, düşünceleriniz, ilişkileriniz, alışkanlıklarınız...

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, kendinizi nasıl gördüğünüzü düşünerek nasıl görmeniz gerektiğini anlayabilirsiniz. 2024 yılı, bu anlamda önemli parantez açacak. Hazır olun. İç yüzünüzü görmeye ve değiştirmeye, insanları anlamaya farklı açıdan odaklanacaksınız. Plüton'un Kova burcuna geçişi, eskinin izlerini silip atacak. Yeni izler ve bu izleri bırakacak yeni yerler gerekli. Sakladığınız ya da sizden saklananların sürpriz bir şekilde ortaya çıkması bu gerekliliği zorunlu kılabilir. Farkında olmadığınız, görmezden geldiğiniz, "bu kadarını ben bile hayal edemezdim" dediğiniz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Tam bu aşamada bütün bildiklerinizi unutun ve size bilgiler aktaracak alanlara, insanlara yönelin. Psikolojik olarak sağlam durursanız ve bunu sürdürebilirseniz, her şeyin üstesinden nasıl geldiğinize şaşırabilirsiniz. Bu uzun bir yol olacak.