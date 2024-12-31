Balık Burcu 2025 Neler Bekliyor? Aygül Aydın'dan Balık Burcu 2025 Aşk, Para ve Sağlık Yorumu

Haberin Devamı

İyi ki o sınırı aştın, iyi ki kendine bunu yaptın.

2025 yılı, duygusal olarak sizi çok fazla etkileyecek ve sezgilerinize güvenmeniz gereken bir süreç olacak. Merkür ve Venüs’ün Balık burcunda geri gitmesi, geçmişe dönüp bakma, yanlış anlaşılmaları düzeltme ve unutulmuş duygusal meseleleri tekrar gözden geçirme fırsatları sunacak. Bu retrolar, eski bağlarınızı ve iletişim tarzınızı sorgulamanızı sağlayacak. Ancak, bunları yaparken çok da fazla duygusal karmaşaya kapılmamaya dikkat edin. Geçmişin sizi fazla etkilemesine izin verirseniz, mevcut fırsatları kaçırabilirsiniz. Günlerin, anın değerini bilmek konusunda artık daha bilinçli olacağınız bir sürece girdiniz. Mücadelenin yönünü, tarzını değiştirdiğinizde pes etmiş olmazsınız. Ama "pes" dedirtebilirsiniz. "Bu kadarına da helal olsun" dedirtmek de serbest...

Haberin Devamı

Satürn ve Neptün’ün kısa süreliğine Koç burcuna geçişi, başlangıçta biraz kafa karıştırıcı olabilir. Nihayete erdirmek, "hadi tamam" deyip başlamak için acele etmeyin. Cesaretle beraber sizi sonrasında pişman etmeyecek bir zemine de ihtiyacınız var. Bu kısa sürede, bunu temin edeceksiniz. Kazanmak kolay olmayacak belki ama çok zevkli olacağı kesin... Canınızın yandığıyla kalmayacaksınız. Bağlılıklarınız, hayalleriniz, sezgileriniz, derin mantığınızla son bir yüzleşme daha yaşadığınızda her şey başka bir forma bürünebilir. Özellikle, hayal kırıklıklarını veya ideallerinize ulaşamadığınız durumları tekrar gözden geçirmek, sizin için bir dönüm noktası yaratabilir. Satürn de kişisel sınırlarınızı daha belirgin bir şekilde çizmeniz gerektiğini işaret ediyor. Kendinizi koruma altına alırken başkalarına da yardımcı olmak arasındaki dengeyi bulmak, hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Ay Düğümleri konusunda 2024'teki Ay tutulmasıyla ilk deneyimi yaşadınız. Sizin için neye uğradığınızı şaşırtan bir durumdu belki. Sırasıyla devam edecek olan diğer tutulmalarla, şaşkınlık gidecek ve mantığını kavrayacağınız bir teslimiyet başlayacak. Neyin neden olduğunu ve olmadığını gördüğünüzde verdiğiniz tepkilerin değişimini bu anlarda yaşayacaksınız. Bedensel ve mental açıdan, kendinizi nerede bulduğunuzu fark etmek önemli bir tarz değişimini beraberinde getirebilir. Duygusal olarak daha özgür hissetmeye ve kendi ihtiyaçlarınıza öncelik vermeye başlayacağınız bir dönemde yaşamak bunu gerektirir. Sizi sürekli başka insanlarla ilişkilendiren yapılar yerine, kendi yolunuzu çizmeye başlıyorsunuz. Sağlıklı ilişkiler, dengeli duygular, ders çıkarılabilen gerçeklerle yüzünüzdeki, kalbinizdeki o solgunluk ortadan kalkabilir.

Haberin Devamı

Yaratıcılığınızı ve toplumsal kimliğinizi yeniden şekillendireceğiniz işler yapabilirsiniz. Sadece görev tanımlarınız değil, bulunduğunuz yeri, not tuttuğunuz defteri hatta yazılı stilinizi bile değiştirmeniz gerekebilir. Üstelik bunu kendinizden ödün verdiğiniz bir fedakarlıkla değil, kendinizi ispatlayacağınız bir iradeyle yapacaksınız. İletişim becerilerinizi, ruhsal yoğunluğunuzla birleştirebilirsiniz. Sizi sıkıştıran, manipüle edilmenize bile neden olan her şeyi dönüştürmek konusunda ustalaşabilirsiniz. Özellikle geçmişte kendinizi kısıtlanmış hissettiğiniz alanlarda radikal değişiklikler yapmak size çok iyi gelecektir. Hem dijital hem de sosyal alanlarda kendinizden söz ettirebilirsiniz. Yılların birikimi ve emeğini bu şekilde kullanmayı deneyin. Direnç göstereceğiniz durumlar da çıkacak elbette... Önyargılı, eksik bilgiyle hareket etmek bu dönemi gölgeleyebilir. Öğrenin, yaşayın.

Haberin Devamı

Neyin gerçekten size ait olduğuna dair farkındalıklarınız artabilir. Uranüs'ün de Jüpiter'in de etkisi, yaşam koşullarınızı yenilemeniz konusunda sizi destekliyor. Yaşamınızda eksikliği hissettiğiniz ne varsa ne yerine koyabileceğiniz bir etkidir bu. Kurallara uymak, zamanı anlamak, sorumlulukları yerine getirmek ve hayatın getirilerinden hiçbir zaman şüphe etmemek altın kural olabilir. Ev hayatınız, yaşam tarzınız, seçtiğiniz eşyaların bile nasıl etkilediğini, size ne hissettirdiğini daha iyi anlayabilirsiniz. Bazı kalıplardan kurtulmak zor olabilir. Ama belki de, yeni bir başlangıç yapma zamanıdır. Belki de zaman özgürlüğünün, mutluluğunun zamanıdır...

Haberin Devamı

Sizi mutlu edecek, kalbinizi ve maddi refahınızı destekleyecek seçenekler üzerinde durmalısınız. Plüton'un bu konudaki öğretilerini kullanarak, kendinize yeni hedefler koyun. Parçalara bölün, yavaş adımlar atın ama her gün mutlaka bir şekilde yerine getireceğiniz bir sisteminiz olsun. Bazı şeyler de size kalsın. Kimseye yük olmamak için değil, içinizden geçenleri daha iyi duymak ve anlamak için bunu yapın. İçinizdeki tutkuları takip etmek sizi yeni ve heyecanlı yerlere götürebilir. Kendinizi yeniden inşa etmek için, geçmişi serbest bırakmayı ve yeni bir yolculuğa çıkmayı seçin. Bu yol, herkesin yürüyebileceği bir yol olmayabilir. Bu yüzden, bırakın gerçekten isteyen, yapabilecek olan sizi takip etsin. Gelmeyenlere üzülme devriniz bitti.

Mutlu yıllar...