Terazi Burcu 2025 Neler Bekliyor? Aygül Aydın'dan Terazi Burcu 2025 Aşk, Para ve Sağlık Yorumu

Haberin Devamı

Artık "o konu" sana hafif gelir.

2025 yılı sizin için ilişkiler, kariyer ve hayat yolculuğunuzda yeni deneyimlerle büyüme yılı olacak. Özellikle ilişkiler alanında önemli dönüşümler yaşayabilir, hayatınızdaki insanlarla bağlarınızı yeniden gözden geçirebilirsiniz. Satürn ve Neptün’ün Koç burcuna geçmesi, sizi dengede kalmaya davet ederken aynı zamanda sınırlarınızı netleştirmenizi ve gerçekçi olmanızı isteyecek. Özellikle eşiniz, partneriniz veya iş birliklerinizde, artık hayallerle değil, somut gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Eğer bir ilişki sağlam temellere dayanıyorsa bu süreçte güçlenecek, ancak sorunlu ve çürük temellerde ilerleyen bağlar sonlanabilir. Bu dönüşüm sizi korkutmasın, çünkü hayatınıza daha anlamlı ve sağlıklı ilişkiler getirmek için gereklidir. Cesaretin, hemen atılmakla karıştırılmasına bir duruş sergileyecek ve bunu destekleyecek kişilerle tanışabileceksiniz. Bazılarına "gıcık" olabilirsiniz ama günün sonunda, anlayarak ve hazırlanarak adım atabilmenize yardım ettikleri için minnettar da olacaksınız.

Haberin Devamı

Koç burcundaki Güneş tutulması, ilişkilerde büyük bir dönüm noktasını işaret ediyor. 2 yıldır olmayan, yürümeyen ne varsa partnerinizle ilgili beklenmedik gelişmeler, yeni başlangıçlar veya köklü kararlar bu tutulmayla birlikte hayatınıza gelebilir. Aynı zamanda Venüs ve Merkür’ün Koç burcundaki retroları, bu dönemde eski ilişkileri gündeme getirebilir ya da mevcut ilişkilerinizde bir duraksama yaratabilir. Aceleci olmadan, ilişkilere daha fazla anlayış ve sabırla yaklaşmanız gerekecek.

Kariyerinizde önemli fırsatlar kapınızı çalabilir. Geçmişteki tecrübeleriniz gündemde olabilir. Uzun süredir bir yere takılıp kaldığınızı düşündüren konulara farklı rötuşlar yapabilirsiniz. Gerçi fırsatları yakalayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bu yıl, iş hayatınızda görünür olacak, emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz gelişmeler yaşayacaksınız. Terfi, yeni bir iş teklifi veya kariyerinizle ilgili büyük bir adım atmak gibi konular gündeminizde olabilir. Toplum içindeki yerinizi ve kimliğinizi güçlendirme fırsatınız olacak. Ancak bu yükseliş, bazı sorumlulukları da beraberinde getirecek. Önemli olan, hedeflerinize ilerlerken kendinizi ve hayat dengenizi ihmal etmemeniz.

Haberin Devamı

Kuzey Ay Düğümü’nün Balık burcuna geçmesiyle birlikte, sizi kişisel çabalarınızdan çok “biz” olmayı öğrenmeye yönlendirecek bir süreç başlıyor. Güney Ay Düğümü’nün Başak’ta olması, fazla eleştirel, detaycı ve kontrolcü yanlarınızı bırakmanızı söyleyecek. Akışta kalmak, mükemmel olmayanı kabul etmek ve sezgilerinize güvenmek bu yıl size çok şey katacak. Özellikle ilişkilerde fedakarlığı, empatiyi ve kalbinizin sesini dinlemeyi öğreneceksiniz. Ay düğümlerinin verdikleri ve aldıkları önünüzde... Bunlarla ne yapacağınızı, çaresizce uzaklara bakarak düşünmüyorsunuz. Zihinsel ve fiziksel sağlığınıza, günlük rutinlerinize daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Kendinizi memnun etmenin önemini konuşmuyoruz, oraları aştınız. Göğsünüzü gere gere kendiniz geldiniz.

Haberin Devamı

Uranüs’ün İkizler burcundaki transitiyle birlikte, hayat felsefeniz ve bakış açınız hızla değişebilir. Belki uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir seyahate çıkabilir, eğitimlere katılabilir veya sizi geliştirecek yeni bilgi alanlarıyla tanışabilirsiniz. Uranüs burada sizi kalıplardan çıkarmak ve keşfetmeye yönlendirmek istiyor. Bu yılın sonunda eski düşünce kalıplarınızı yıkmış, hayata daha özgür ve cesur bir yerden bakıyor olabilirsiniz. Bu yılın enerjisi, daha önce rahat ettiğiniz alandan çıkmanızı ve değişime ayak uydurmanızı zorlayacak. Ancak bu süreç, son derece ödüllendirici ve büyütücü olacak. Diliniz, kelimeleriniz, söylemleriniz, söylemeyedikleriniz bile değişebilir. Kendinizi hangi resmin içinde gördüğünüz kadar, hangi resmin içinde görmediğinize de bir bakın. Uzak ve imkansız görünenin, yakın ve mümkün oluşunu seyredebilirsiniz.

Haberin Devamı

Mars’ın Terazi burcuna geçişiyle birlikte enerjiniz yükseliyor. Kendinizi daha cesur, motive ve kararlı hissedebilirsiniz. Ancak bu süreçte öfkenizi yönetmek ve gereksiz çatışmalardan uzak durmak önemli. Mars size harekete geçme enerjisi verirken, adımlarınızı stratejik atarsanız istediğiniz sonuçlara ulaşmanız çok daha kolay olacak. Genel anlamda, durağan ve sıkıcı bir enerji olabilir. Tahammül etmekte, neye tahammül edip etmeyeceğinizi anlamakta bile zorlanabilirsiniz. Ama seçenekler ve neye ihtiyaç duyulduğu konusunda önemli bir netleşme ve yüzleşmeye yaşayacaksınız. Bu da, durağanlığın fırtına öncesi sessizlik olmasını sağlıyor.

2024'te "Korkmasaydım ne yapardım?" dediniz, endişeyle ve yavaş yavaş üzerine giderek sizin için önemli olan birçok işi hallettiniz. 2025'te de, bilgelikle aynı şeyi yapacaksınız. Retroların etkisiyle eski defterleri kapattınız. Gözardı etmekle değil, göze almak ve bunun için hazırlanmakla geçireceğiniz bir süreç var. Çevrenizin ilgisini ve takdirini toplamanız elbette önemli ama ilk alkışlayan siz olduğunuzda sahnede bir başka ışıldarsınız. Kimse de o ışığı söndüremez.

Mutlu yıllar...